Le gaz naturel ivoirien, qui alimente l’essentiel du parc thermique du pays, entre dans une phase charnière. Le 19 novembre 2026, au Parc des expositions d’Abidjan, le directeur général de Foxtrot International, Patrice Tauzia, a profité d’une table ronde du Salon international des ressources extractives et de l’énergie (SIREXE) consacrée à l’architecture d’un marché gazier attractif pour poser une équation claire : la rente actuelle est sécurisée pour quelques années, mais la suite exigera un nouveau modèle de financement. Opérateur du bloc CI-27, Foxtrot assure entre 70 et 80 % de l’approvisionnement national en gaz, selon les volumes communiqués par son dirigeant.

Une rente gazière garantie jusqu’à fin 2029, puis une inconnue

Dans son intervention, Patrice Tauzia a confirmé que la compagnie est en mesure de maintenir un débit de livraison stable jusqu’à la fin de l’exercice 2029. Cette visibilité, précieuse pour le gestionnaire du système électrique, repose sur les réserves déjà en production du champ Foxtrot, exploité depuis le milieu des années 1990 au large de Jacqueville. « Nous, on est tranquille parce qu’on est capable de fournir un volume de gaz constant jusqu’à fin 2029 », a déclaré le dirigeant à Abidjan.net, avant d’ajouter que les équipes travaillent sur « l’étude sur le potentiel que notre bloc exploratoire et bloc de production C27 est capable d’apporter ».

Derrière cette prudence sémantique, un enjeu industriel majeur se profile. Le mix électrique ivoirien dépend du gaz naturel pour environ 70 % de sa production, le reste étant assuré par l’hydroélectricité et, marginalement, par la biomasse. Toute discontinuité d’approvisionnement après 2029 obligerait le pays à recourir à des importations de gaz naturel liquéfié, dont le terminal flottant mis en service ces dernières années constitue précisément l’assurance. Le fournisseur historique du bloc CI-27 reconnaît donc qu’il ne pourra prolonger ce plateau sans découvertes nouvelles.

Le dilemme des blocs profonds et le retour de l’État opérateur

Le cœur du message délivré au SIREXE porte sur la structure des coûts. Le bassin sédimentaire ivoirien, qui s’étend d’Assinie à la frontière libérienne, a été largement travaillé sur ses horizons peu profonds depuis les campagnes des années 1990 et 2000. Les prospects restants se situent en eaux profondes et ultra-profondes, où un seul forage d’exploration peut dépasser la centaine de millions de dollars. « L’opérateur n’est pas forcément prêt à assumer 100 % du coût et donc, il a besoin du partenaire étatique », a résumé Patrice Tauzia.

Cette ligne argumentaire renvoie à un débat récurrent dans le Golfe de Guinée. Au Sénégal et en Mauritanie, l’État est entré directement au capital des champs Greater Tortue Ahmeyim via ses compagnies nationales. Au Ghana voisin, la Ghana National Petroleum Corporation a pris des participations dans les champs Jubilee et TEN. En Côte d’Ivoire, la Société nationale d’opérations pétrolières (Petroci Holding) détient des parts dans la plupart des blocs offshore, mais son effort financier réel en phase exploratoire reste contenu par les équilibres budgétaires. L’appel de Foxtrot invite donc à relever ce curseur.

Le SIREXE comme vitrine d’un pari régional

La tenue même de cette deuxième édition du SIREXE illustre l’ambition d’Abidjan de se positionner en place de marché régionale pour les hydrocarbures et l’énergie. Depuis les découvertes de Baleine et Calao par Eni à partir de 2021, la Côte d’Ivoire figure parmi les frontières pétrolières les plus observées d’Afrique de l’Ouest. Les majors et indépendants présents sur le bassin, de l’italien Eni à Tullow Oil en passant par Vitol, Murphy Oil ou BW Energy, scrutent les conditions fiscales et contractuelles offertes pour les prochains cycles.

Dans ce contexte, la sortie de Patrice Tauzia agit comme un signal adressé aux autorités. « L’attractivité du secteur gazier n’est pas à démontrer », a-t-il affirmé, tout en liant cette attractivité à la capacité du pays à cofinancer le risque géologique. L’enjeu dépasse la seule rentabilité des opérateurs : il conditionne la trajectoire tarifaire de l’électricité, la soutenabilité du subventionnement du secteur et la crédibilité de la promesse d’un hub gazier ouest-africain.

Les douze mois qui viennent diront si l’État ivoirien et ses partenaires parviennent à formaliser un mécanisme de partage du coût exploratoire adapté aux eaux profondes. À défaut, la visibilité industrielle affichée pour 2029 pourrait se transformer, dès le début de la décennie suivante, en contrainte d’importation.

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