Le World Energy Outlook 2026 de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) accorde une visibilité inédite au Sénégal et au Nigeria, érigés en points d’ancrage de la nouvelle géographie énergétique ouest-africaine. Cette mise en lumière n’est pas anodine : elle intervient alors que l’agence basée à Paris, longtemps critiquée pour sa prudence vis-à-vis des pays producteurs africains, intègre désormais la sous-région dans ses scénarios de référence mondiaux. Derrière la symbolique, un message plus politique se lit en creux : l’Afrique de l’Ouest est en train de devenir une variable d’ajustement des marchés gaziers et pétroliers.

Un rééquilibrage de la carte énergétique ouest-africaine

Pour comprendre la portée du World Energy Outlook 2026, il faut rappeler la trajectoire de chacun des deux pays. Le Nigeria reste, de loin, le premier producteur de pétrole brut du continent, avec une production qui a oscillé entre 1,3 et 1,5 million de barils par jour en 2024 selon les données de l’OPEP, loin de son pic historique proche de 2,5 millions de barils au milieu des années 2000. Le pays dispose en parallèle des plus importantes réserves de gaz naturel d’Afrique, estimées autour de 209 000 milliards de pieds cubes, un trésor longtemps sous-exploité en raison des problèmes de sécurité dans le delta du Niger et du vol massif d’hydrocarbures.

Le Sénégal, lui, vient tout juste d’entrer dans le club très fermé des producteurs. Le champ pétrolier de Sangomar, opéré par l’australien Woodside, a livré ses premiers barils en juin 2024, inaugurant une production qui devrait atteindre 100 000 barils par jour en régime de croisière. Le projet gazier transfrontalier Grand Tortue Ahmeyim (GTA), partagé avec la Mauritanie et piloté par BP et Kosmos Energy, a quant à lui livré sa première cargaison de gaz naturel liquéfié au premier trimestre 2025. Deux leviers qui changent la stature de Dakar sur la scène énergétique régionale.

Pourquoi l’AIE change de focale sur l’Afrique

La prise en compte accrue de ces deux marchés par l’Agence internationale de l’énergie traduit une évolution doctrinale amorcée depuis le choc énergétique de 2022. La guerre en Ukraine a contraint les Européens à rechercher des alternatives au gaz russe, et l’Afrique de l’Ouest s’est imposée comme l’une des réponses à moyen terme. L’Allemagne a signé en 2022 un protocole d’approche avec le Sénégal sur le gaz, et l’Italie a multiplié depuis les accords avec le Nigeria dans le cadre de son « Plan Mattei » pour l’Afrique, doté d’une enveloppe initiale de 5,5 milliards d’euros annoncée en janvier 2024.

Le signal envoyé par le World Energy Outlook 2026 doit néanmoins être lu avec une grille d’analyse critique. L’AIE défend depuis 2021 un scénario de neutralité carbone à l’horizon 2050 qui implique l’arrêt de tout nouveau projet pétrolier et gazier. Mentionner le Sénégal et le Nigeria comme contributeurs à l’offre mondiale revient donc à acter une contradiction : la demande de court terme continue de tirer la production africaine, pendant même que la trajectoire climatique officielle prévoit son déclin. Pour Dakar comme pour Abuja, cette ambiguïté est stratégique.

Un pari industriel sous contrainte climatique

La question centrale pour les deux capitales n’est donc pas la reconnaissance internationale, mais la soutenabilité économique de leur pari. Le Nigeria tire encore plus de 80 % de ses recettes d’exportation des hydrocarbures, selon les chiffres de la Banque centrale nigériane, une dépendance qui pèse sur le naira et complique la réforme des subventions au carburant engagée en 2023 par le président Bola Tinubu. Côté sénégalais, le gouvernement issu de l’élection de mars 2024 a affirmé vouloir renégocier les contrats pétroliers et gaziers hérités du régime précédent, tout en comptant sur les recettes de Sangomar et GTA pour financer son programme de souveraineté économique.

Reste la dimension électrique, souvent oubliée dans les débats sur l’exportation. Le Nigeria compte encore environ 85 millions de personnes sans accès à l’électricité, selon les estimations publiées par la Banque mondiale en 2023, soit l’une des plus grandes populations non raccordées au monde. Le Sénégal, à l’inverse, affiche un taux d’accès proche de 80 % mais importe une part significative de son électricité. Transformer la rente gazière en puissance électrique disponible pour les ménages et l’industrie locale constituera, bien davantage que les volumes exportés vers l’Europe, le véritable test de crédibilité des deux stratégies énergétiques.

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