Avec la signature, le 18 novembre 2026 à Abidjan, d’un bail emphytéotique de quarante ans entre l’Archidiocèse d’Abidjan et la SCI Innoplaza Center, l’Église catholique ivoirienne franchit un cap dans la gestion de son patrimoine foncier. Le projet concerné, le Saint Joseph Innoplaza Center, mobilise un investissement annoncé de 13 milliards de FCFA, soit un peu moins de 20 millions d’euros, pour un complexe mixte édifié au cœur du Plateau, à proximité immédiate de l’Externat Saint-Paul. L’opération interroge autant par son montant que par le véhicule juridique retenu.

Un bail emphytéotique, instrument rare mais puissant pour le foncier catholique

Le bail emphytéotique est un contrat de longue durée, compris en droit civil entre dix-huit et quatre-vingt-dix-neuf ans, qui confère au preneur un droit réel sur le terrain en échange d’une redevance et de l’obligation d’améliorer le fonds. À son terme, les constructions reviennent de plein droit au bailleur. En acceptant un horizon de quarante ans, l’Archidiocèse d’Abidjan conserve la propriété du sol tout en externalisant le risque de promotion, et récupérera à l’échéance un ensemble immobilier amorti situé dans le premier quartier d’affaires du pays.

Le mécanisme n’est pas inédit sur le continent. Plusieurs diocèses d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique centrale ont, depuis la décennie 2010, confié des parcelles urbaines stratégiques à des sociétés civiles immobilières pour financer indirectement leurs œuvres sociales et scolaires. À Dakar, à Douala ou à Kinshasa, des terrains ecclésiaux situés en centre-ville ont ainsi été valorisés sous des formules proches. Reste que la Côte d’Ivoire voit rarement afficher un montant d’investissement privé-religieux de cette ampleur sur une seule opération.

Le Plateau, un marché tendu qui justifie l’arbitrage de l’Archidiocèse

Le choix du Plateau n’est pas neutre. Le quartier concentre les sièges de la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), des ministères, de la Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM) et des principales banques commerciales. La pression foncière y est forte : les loyers de bureaux de grade A y évoluent, selon les ordres de grandeur retenus par les cabinets de conseil en immobilier d’entreprise ces dernières années, dans une fourchette élevée pour la sous-région, de l’ordre de 15 000 à 20 000 FCFA le mètre carré mensuel. Dans ce contexte, mobiliser une parcelle à bâtir dans l’hypercentre équivaut à sécuriser une rente.

La proximité de l’Externat Saint-Paul, établissement historique sous tutelle catholique, laisse penser que le projet s’inscrit dans un périmètre foncier déjà maîtrisé par l’archevêché. L’enjeu n’est pas seulement patrimonial : il est aussi pastoral. Les revenus tirés d’un tel bail peuvent financer la maintenance des édifices cultuels, les écoles diocésaines, les œuvres caritatives et le traitement du clergé, à l’heure où les dons des fidèles ne suffisent plus à couvrir les charges de structures en expansion.

La SCI Innoplaza Center face au risque de cycle immobilier

Pour la SCI Innoplaza Center, le pari est d’une autre nature. Porter 13 milliards de FCFA de construction au Plateau implique un plan de financement robuste, probablement mixte, associant fonds propres et crédit bancaire moyen et long terme. Les taux de sortie de la zone UEMOA se sont tendus depuis 2022, la BCEAO ayant relevé son principal taux directeur à plusieurs reprises pour contenir l’inflation importée. Un projet de cette envergure devra donc trouver son équilibre entre coût du capital et rendement locatif attendu, dans un marché abidjanais où l’offre de bureaux neufs s’étoffe rapidement.

Le modèle économique d’un complexe mixte, associant typiquement bureaux, commerces de pied d’immeuble et parfois logements de standing, offre toutefois une diversification utile face au risque de cycle. Il permet de lisser les revenus et d’attirer simultanément des locataires institutionnels, des enseignes de distribution et des cadres expatriés. La durée de quarante ans donne au preneur le temps d’amortir l’infrastructure, de renouveler une génération de baux commerciaux et, en théorie, de dégager une marge significative avant restitution du bien à l’Archidiocèse.

Au-delà du Plateau, l’opération pourrait faire école. Elle dessine un modèle dans lequel les institutions religieuses, souvent détentrices de parcelles acquises de longue date dans les centres-villes africains, basculent d’une gestion patrimoniale conservatoire vers une logique d’investisseur foncier averti, capable de négocier des contrats longs avec des promoteurs privés sans céder la propriété du sol.

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