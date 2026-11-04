Famille Castel : une héritière écartée de trois holdings africaines

La gouvernance du conglomérat français Castel connaît un épisode inédit. Une héritière du clan fondateur, Romy Castel, aurait été démise de ses fonctions d’administratrice dans trois sociétés faîtières qui chapeautent les activités africaines du groupe. L’information, rendue publique le 3 novembre 2026, intervient alors que l’ensemble du conglomérat, bâti depuis Bordeaux à partir des années 1949, prépare sans l’avoir officialisé la transition qui suivra le retrait de son fondateur, Pierre Castel, âgé de plus de 95 ans.

Une décision aux répercussions continentales

Les trois holdings visées ne sont pas des entités secondaires. L’architecture africaine du groupe Castel repose sur une série de sociétés intermédiaires, souvent domiciliées en Europe, qui consolident les participations dans la Société des Brasseries et Glacières Internationales (BGI), les Brasseries du Cameroun, la Société Sucrière du Tchad, la Compagnie Sucrière Sénégalaise ou encore Somdiaa, acteur majeur du sucre et de la farine en Afrique centrale. Perdre un siège d’administratrice dans ces véhicules revient à sortir de la table où se décide la stratégie capitalistique dans une vingtaine de pays, de la Côte d’Ivoire à l’Éthiopie, en passant par l’Angola et la République démocratique du Congo.

Le groupe fondé par Pierre Castel est, avec Heineken et Diageo, l’un des trois opérateurs brassicoles dominants sur le continent. Il revendique plus de 70 sites industriels et plusieurs dizaines de milliers de salariés. Dans plusieurs pays d’Afrique centrale, sa filiale locale est souvent le premier contribuable privé non pétrolier et un acteur social de poids. Toute recomposition à son sommet est scrutée aussi bien à Yaoundé qu’à Luanda, Brazzaville ou Addis-Abeba.

Un conglomérat sous pression judiciaire et familiale

La séquence actuelle ne se lit pas indépendamment des procédures qui visent le groupe depuis plusieurs années. En France, une information judiciaire ouverte à Paris porte sur de possibles faits liés au financement de groupes armés en Centrafrique, autour des activités de la Sucaf CA, filiale sucrière. Le dossier, instruit par le parquet national antiterroriste, a conduit à des investigations sur plusieurs responsables. Sans qu’un lien direct ait été établi avec la décision du 3 novembre 2026, ce climat judiciaire pèse sur la gouvernance et sur l’image des structures africaines, à un moment où les banques internationales scrutent de plus en plus les expositions de leurs clients aux contentieux de conformité.

Le volet familial n’est pas moins sensible. Pierre Castel n’a pas d’héritier direct ayant pris les rênes du groupe, et la gouvernance s’appuie historiquement sur un cercle restreint de cadres fidèles et de membres de la famille élargie. Les précédents africains rappellent combien ces transitions sont délicates. Chez Bolloré, le passage de témoin entre Vincent Bolloré et ses fils s’est accompagné du retrait complet des actifs logistiques du continent, cédés à MSC pour 5,7 milliards d’euros en 2022. Chez Dangote, au Nigeria, la préparation de la succession alimente régulièrement les spéculations sur la cohésion du groupe.

Un enjeu pour les États et les salariés africains

Pour les capitales concernées, la question est très concrète. Les filiales locales du conglomérat bordelais sont souvent liées aux États par des conventions fiscales spécifiques, des accords de distribution exclusifs ou des participations publiques minoritaires. Au Cameroun, les Brasseries du Cameroun, cotées à la Bourse de Douala, comptent l’État parmi leurs partenaires économiques de référence. Au Tchad et en République centrafricaine, les activités sucrières assurent des dizaines de milliers d’emplois directs et indirects dans des zones rurales où les alternatives économiques demeurent limitées.

Une recomposition de l’actionnariat ou des organes d’administration pourrait déclencher, dans certains contrats, des clauses de changement de contrôle. Les régulateurs sous-régionaux, de la Commission bancaire de l’Afrique centrale aux autorités de la concurrence de la Cemac et de l’Uemoa, suivront de près toute évolution significative. Les créanciers du groupe, qui financent notamment les investissements industriels récents dans les malteries et les lignes de conditionnement, intégreront aussi ces changements dans leur analyse de risque.

Reste une inconnue centrale : l’identité des futurs décideurs. Tant que la gouvernance du conglomérat n’aura pas été clarifiée, chaque mouvement individuel, y compris la mise à l’écart d’une administratrice, sera interprété comme un signal sur la direction que prendra, dans les prochains mois, l’un des tout premiers employeurs privés d’Afrique francophone.

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