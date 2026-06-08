Fraude aux SMS internationaux : cinq Pakistanais arrêtés à Dakar

Cinq ressortissants pakistanais ont été interpellés à Ngor, sur la corniche ouest de Dakar, dans le cadre d’une enquête sur une fraude aux SMS internationaux portant préjudice à la Sonatel. L’opération a été menée par la Brigade de recherches (BR) du commissariat de Faidherbe, unité spécialisée de la police sénégalaise régulièrement mobilisée sur les dossiers de cybercriminalité et de fraude aux télécommunications. Les mis en cause font l’objet de poursuites pour des faits qui, s’ils sont confirmés, s’inscrivent dans un schéma classique de détournement de trafic au détriment de l’opérateur historique.

Un mode opératoire bien identifié dans les télécoms

La fraude aux SMS internationaux, parfois désignée sous le terme de SMS bypass ou SIM box, consiste à faire transiter des messages courts en provenance de l’étranger via des cartes SIM locales, en contournant les passerelles officielles d’interconnexion. L’expéditeur étranger, souvent un agrégateur ou un annonceur, paie un tarif international à un intermédiaire ; ce dernier réinjecte le trafic sur le marché domestique au tarif local, beaucoup plus bas. La différence constitue la marge frauduleuse, prélevée au passage sur les revenus que l’opérateur aurait dû encaisser au titre de la terminaison internationale.

Le procédé suppose une logistique discrète mais identifiable : équipements de routage capables d’héberger plusieurs dizaines de cartes SIM, lignes téléphoniques actives en parallèle, connexion Internet stable et localisation résidentielle pour échapper aux contrôles. Les quartiers résidentiels du littoral dakarois, dont Ngor, offrent à cet égard une couverture commode pour ce type d’installations. Les enquêteurs s’appuient en général sur les signatures de trafic anormales détectées par les opérateurs eux-mêmes, qui transmettent ensuite leurs indices aux services de police.

Un préjudice financier sensible pour la Sonatel

Pour la filiale sénégalaise du groupe Orange, ce type de fraude représente un manque à gagner direct sur un segment de revenus stratégique. Les flux SMS internationaux entrants, alimentés notamment par les services bancaires, les codes d’authentification à deux facteurs et les campagnes marketing globales, génèrent des recettes récurrentes que les opérateurs cherchent à sécuriser. La Sonatel, premier contributeur fiscal privé du Sénégal, conduit depuis plusieurs années une politique active de détection et de signalement de ces schémas, en lien avec l’Autorité de régulation des télécommunications et des postes (ARTP).

Au-delà du préjudice comptable, la fraude au bypass dégrade la qualité de service perçue par les utilisateurs finaux. Les SMS frauduleux, transmis via des SIM locales, n’affichent pas l’identifiant de l’expéditeur d’origine, ce qui ouvre la voie à des usages détournés en matière d’hameçonnage. Les autorités de régulation de la sous-région ouest-africaine ont d’ailleurs renforcé, ces dernières années, les obligations d’identification des abonnés afin de limiter l’achat massif et anonyme de cartes SIM utilisables pour ce type de montages.

Une dimension transfrontalière qui complique les poursuites

La nationalité étrangère des cinq personnes interpellées illustre la dimension internationale de ces réseaux. Les schémas de bypass associent généralement un commanditaire à l’étranger, un opérateur de revente de trafic et une équipe locale chargée d’entretenir l’infrastructure technique. Le démantèlement effectif suppose donc une coopération judiciaire au-delà des frontières, souvent ralentie par la disparité des cadres juridiques applicables à la fraude aux communications électroniques.

Le dossier sénégalais s’inscrit dans une série d’affaires comparables recensées ces dernières années en Côte d’Ivoire, au Cameroun ou encore au Mali, où les opérateurs et régulateurs ont intensifié les actions conjointes contre les SIM box. Pour les marchés télécoms africains francophones, dont la croissance des revenus voix recule au profit des services data et financiers, la protection des flux internationaux devient un enjeu de soutenabilité économique. La suite de la procédure ouverte à Dakar dira l’ampleur réelle du réseau démantelé et l’identité de ses éventuels donneurs d’ordre.

Selon Seneweb, les cinq suspects pakistanais ont été placés en garde à vue à l’issue de l’intervention de la Brigade de recherches de Faidherbe.

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