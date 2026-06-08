L’Afrique de l’Ouest s’impose comme plaque tournante de la cocaïne

L’Afrique de l’Ouest occupe désormais une place centrale dans la cartographie du trafic mondial de cocaïne. La saisie record opérée début mai, lorsqu’un cargo parti des côtes sierra-léonaises a été intercepté avec plus de 30 tonnes de poudre à son bord, en constitue l’illustration la plus spectaculaire. Une enquête publiée lundi par l’ONG Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC) documente précisément la mécanique de cette filière émergente et désigne la Sierra Leone comme un maillon désormais incontournable d’une route restée discrète.

Une saisie record qui révèle l’ampleur du phénomène

Trente tonnes de cocaïne sur un seul navire. Le chiffre, à lui seul, place l’opération parmi les prises les plus massives jamais réalisées sur un axe atlantique. Pour les enquêteurs, cette cargaison n’est pas un accident isolé mais le symptôme d’un basculement géographique entamé depuis plusieurs années. Les organisations criminelles latino-américaines, confrontées à un renforcement des contrôles sur les routes traditionnelles vers l’Europe, ont reconfiguré leurs flux en s’appuyant sur des États ouest-africains aux capacités de surveillance maritime limitées.

Le port en eaux profondes, les façades littorales étendues et la faiblesse des moyens douaniers offrent un terrain propice. La Sierra Leone, jusqu’ici peu citée dans les rapports internationaux sur les stupéfiants, apparaît désormais comme une zone de transbordement stratégique. Selon les auteurs du rapport, plusieurs indices laissent penser que la cargaison interceptée n’aurait représenté qu’une fraction des volumes transitant par la sous-région.

Une route logistique sous-documentée

Le travail de la GI-TOC s’attache à reconstituer la chaîne complète, depuis les zones de production andines jusqu’aux marchés européens. La cocaïne traverse l’Atlantique à bord de cargos commerciaux ou de voiliers, transite par les eaux territoriales sierra-léonaises et y est fractionnée avant d’être réexpédiée vers les ports du nord du continent. L’ONG souligne l’opacité de ces opérations, facilitée par des pavillons de complaisance et par la circulation de fonds via des circuits financiers informels.

L’enquête met également en évidence le rôle d’intermédiaires locaux, qui louent leurs services logistiques aux cartels sans nécessairement appartenir à des structures criminelles organisées. Cette porosité complique le travail des services de renseignement régionaux, déjà mobilisés sur d’autres fronts sécuritaires. Le Sahel, en proie aux insurrections jihadistes, capte l’essentiel des ressources opérationnelles des États voisins, laissant la façade atlantique relativement exposée.

Un défi de gouvernance pour les capitales ouest-africaines

Au-delà du volet répressif, le rapport pose la question des conséquences politiques et économiques de cette infiltration. Les revenus générés par le trafic de cocaïne, estimés à plusieurs milliards d’euros à l’échelle continentale, alimentent des réseaux de corruption susceptibles de fragiliser des appareils d’État déjà éprouvés. La Guinée-Bissau, longtemps qualifiée de premier narco-État africain, sert ici de précédent inquiétant. Le risque d’une contagion régionale, depuis Conakry jusqu’à Monrovia, est ouvertement évoqué par les analystes de la GI-TOC.

Les partenaires internationaux, au premier rang desquels l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC) et les agences européennes, multiplient les programmes de coopération maritime. La Maritime Analysis and Operations Centre – Narcotics (MAOC-N), basée à Lisbonne, a coordonné plusieurs interceptions récentes dans le golfe de Guinée. Reste que la capacité d’action en mer demeure limitée par la rareté des patrouilleurs et par les difficultés d’interopérabilité entre marines nationales.

Pour Freetown, l’enjeu est aussi réputationnel. Une image de pays-relais du narcotrafic pèserait lourdement sur l’attractivité économique et sur les négociations avec les bailleurs. Les autorités sierra-léonaises ont annoncé, à la suite de la saisie de mai, le lancement d’une commission d’enquête et un renforcement des contrôles portuaires. Leur efficacité conditionnera, à court terme, la perception du pays au sein des instances financières internationales. Selon RFI Afrique, l’enquête de la GI-TOC marque une étape importante dans la compréhension de cette nouvelle géographie du trafic atlantique.

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