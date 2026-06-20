Gabon : 10 milliards de FCFA pour indemniser 60 671 épargnants de Poste SA

L’État gabonais engage une première tranche de 10 milliards de francs CFA pour indemniser les 60 671 épargnants de Poste SA privés de leurs avoirs depuis près d’une décennie. Cette décision marque un tournant pour les clients de l’opérateur postal public, dont les comptes étaient gelés depuis le milieu des années 2010, victimes d’une gestion défaillante et d’un déficit structurel qui avait conduit à la paralysie des opérations financières de l’établissement. Le déblocage des premiers fonds traduit la volonté des autorités de transition d’apurer un passif social devenu emblématique des dérives de la gouvernance financière publique au Gabon.

Un dédommagement attendu depuis dix ans par les épargnants de Poste SA

Les 60 671 titulaires de comptes concernés patientaient depuis 2015 environ, période à laquelle l’opérateur historique avait cessé d’honorer les retraits. Pour beaucoup, il s’agissait d’économies de précaution, de pensions versées par virement ou d’épargne constituée sur plusieurs années. La défaillance de Poste SA avait laissé une frange significative de la population sans accès à des liquidités pourtant régulièrement déposées, alimentant un sentiment d’abandon institutionnel particulièrement vif dans les zones où l’opérateur postal demeurait le seul guichet de bancarisation.

L’enveloppe de 10 milliards de francs CFA, soit environ 15 millions d’euros, constitue un premier acompte plutôt qu’un solde de tout compte. La somme sera répartie selon une grille tenant compte du montant des avoirs gelés, avec une priorisation probable des petits épargnants. Reste à préciser les modalités opérationnelles du décaissement et le calendrier des tranches ultérieures, deux paramètres cruciaux pour mesurer la crédibilité du dispositif aux yeux des bénéficiaires.

Une opération révélatrice de la fragilité du secteur postal public gabonais

Le cas Poste SA illustre les difficultés structurelles que traversent plusieurs opérateurs postaux publics en Afrique centrale. Faute d’avoir conduit à temps leur transformation numérique et leur mue financière, ces établissements se sont retrouvés piégés entre une activité courrier déclinante et une activité d’épargne dont les réserves prudentielles n’étaient pas garanties. Au Gabon, l’absence de mécanisme de garantie des dépôts comparable à celui en vigueur dans le secteur bancaire classique a aggravé la vulnérabilité des déposants modestes.

La nouvelle direction et les autorités de tutelle entendent désormais combiner le règlement du passif et la refonte du modèle économique de l’opérateur. Plusieurs pistes sont à l’étude pour rétablir la confiance, notamment l’adossement à un partenaire financier solide, l’intégration de services mobiles et la modernisation du réseau d’agences. Sans ces réformes structurelles, le risque d’un nouveau cycle d’illiquidité demeurerait élevé, même après l’apurement du contentieux historique.

Un signal politique pour les autorités de transition

Le décaissement intervient dans un contexte politique singulier, marqué par la transition entamée à Libreville depuis août 2023. Les autorités cherchent à matérialiser des avancées concrètes sur des dossiers sociaux longtemps enlisés, dont celui des épargnants de Poste SA fait figure de symbole. L’opération s’inscrit ainsi dans une stratégie plus large de reconquête de la confiance citoyenne envers les institutions publiques, après des années de défiance accumulée à l’égard des établissements financiers contrôlés par l’État.

Pour les bailleurs et les investisseurs qui observent l’évolution du climat des affaires gabonais, le traitement de ce passif social envoie également un signal sur la capacité du Trésor à honorer ses engagements implicites. La trajectoire budgétaire du pays, dépendante des recettes pétrolières et minières, conditionnera la rapidité avec laquelle les tranches suivantes pourront être libérées. Un échelonnement trop long affaiblirait le bénéfice politique attendu et pourrait raviver les tensions avec les associations de victimes.

Le dossier Poste SA dépasse donc le simple geste indemnitaire. Il interroge la viabilité d’un opérateur historique, la qualité de la supervision financière publique et la capacité des autorités à transformer un acquis ponctuel en réforme structurelle pérenne. Selon Info 241, le versement des premiers 10 milliards constitue l’amorce d’un processus appelé à se poursuivre dans les mois à venir.

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