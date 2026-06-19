Sénégal : un banquier nommé pour piloter la dette publique

Le Sénégal a engagé une refonte significative de sa gouvernance de la dette publique. Par décret présidentiel daté du 11 juin, Babacar Touré, ancien dirigeant d’Afrika Banque Sénégal, a été désigné pour diriger un nouvel organe unique chargé de centraliser la gestion de l’endettement souverain. Ce choix, à la fois institutionnel et symbolique, traduit une volonté affichée des autorités de Dakar de professionnaliser une fonction jusque-là dispersée entre plusieurs entités administratives. La création même de cette structure unifiée constitue, aux yeux des analystes, le premier élément d’un probable changement de stratégie.

Un profil atypique au cœur de la stratégie financière de Dakar

Le parcours de Babacar Touré tranche avec les trajectoires classiques de la haute fonction publique sénégalaise. Issu de l’industrie bancaire privée, l’intéressé arrive avec une expérience de marché que ne possèdent généralement pas les directeurs du Trésor ou les hauts cadres du ministère des Finances. Cette ouverture vers un profil de praticien des marchés financiers traduit la conviction du gouvernement qu’une gestion active de la dette suppose désormais des compétences technique d’arbitrage, de structuration d’opérations et de dialogue direct avec les investisseurs internationaux.

Le contexte budgétaire sénégalais justifie cette inflexion. Depuis la révélation, en 2024, d’écarts substantiels entre les chiffres officiels d’endettement et les chiffres révisés par la Cour des comptes, Dakar évolue dans un climat de défiance des marchés. Les agences de notation ont successivement dégradé la signature du pays, renchérissant le coût des refinancements. La mise en place d’une autorité unique de gestion vise précisément à restaurer la lisibilité et à offrir un interlocuteur unique aux créanciers, bilatéraux comme privés.

Une centralisation qui répond aux exigences des bailleurs

La fragmentation antérieure du pilotage de la dette était régulièrement pointée par les institutions financières internationales. Le Fonds monétaire international (FMI), avec lequel le Sénégal négocie un nouveau programme, fait de la transparence budgétaire et de la rigueur statistique des préalables explicites à tout décaissement. En unifiant la chaîne décisionnelle, Dakar répond à une attente technique formulée de longue date par ses partenaires multilatéraux et par les détenteurs d’eurobonds émis sur les places internationales.

Cette centralisation présente plusieurs avantages opérationnels. Elle permet une vision consolidée de l’encours, qu’il s’agisse de la dette extérieure libellée en devises, des emprunts émis sur le marché régional de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), ou des engagements contractés par les entreprises publiques. Elle facilite également la conception d’opérations de gestion active, comme les rachats anticipés, les échanges de titres ou les couvertures de change, autant d’instruments dont l’usage suppose une expertise pointue.

Un signal envoyé aux investisseurs internationaux

Le choix d’un banquier privé pour piloter ce nouvel organe est aussi un message adressé aux marchés. En privilégiant un profil capable de dialoguer dans le langage des salles de marché, le président Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko cherchent à dissiper la perception d’une administration sénégalaise déconnectée des réalités financières internationales. La crédibilité du discours sur l’assainissement budgétaire passe par la qualité des interlocuteurs désignés pour le porter.

Reste que la tâche s’annonce ardue. Le service de la dette absorbe une part croissante des recettes fiscales sénégalaises, et la marge de manœuvre du nouveau gestionnaire dépendra largement des arbitrages politiques opérés en amont. Une gestion technique, aussi sophistiquée soit-elle, ne saurait se substituer à une trajectoire de consolidation des comptes publics. Babacar Touré devra donc articuler son action avec celle du ministre des Finances et avec les orientations négociées dans le cadre du futur programme avec le FMI.

Concrètement, les premiers mois seront déterminants. Les investisseurs scruteront la nature des opérations conduites, la qualité de la communication financière et la capacité de la nouvelle structure à reconstituer un historique fiable. Pour Dakar, l’enjeu dépasse la simple gestion comptable : il s’agit de regagner un accès apaisé aux marchés et de réduire la prime de risque exigée sur la dette souveraine. Selon RFI Afrique, cette nomination s’inscrit dans un mouvement plus large de refonte de la stratégie financière sénégalaise.

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