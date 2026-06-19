Le Burkina Faso prépare un sukuk de 75 milliards FCFA sur neuf ans

Le Burkina Faso s’apprête à lancer un sukuk de 75 milliards de FCFA, une émission obligataire conforme aux principes de la finance islamique destinée à élargir l’éventail des instruments mobilisés par le Trésor public. La souscription s’ouvrira le 26 juin 2026, selon le calendrier communiqué par l’arrangeur, Image Finance Internationale. L’opération s’inscrit dans une stratégie assumée de diversification des sources de financement de l’État burkinabè, confronté à un contexte budgétaire exigeant et à un coût croissant de la dette conventionnelle sur le marché régional.

Un sukuk de 75 milliards FCFA calibré pour le marché régional

Structurée sur une maturité de neuf ans, l’émission couvrira la période 2026-2035 et servira une marge de profit annuelle de 6,80 %. La valeur nominale unitaire a été fixée à 10 000 FCFA, un seuil délibérément bas qui permet d’élargir la base des souscripteurs au-delà des seuls investisseurs institutionnels. Cette granularité ouvre la porte aux particuliers et aux épargnants des huit pays de l’Union économique et monétaire ouest-africaine, où la demande pour des produits d’épargne conformes à la charia reste insuffisamment couverte par l’offre disponible.

Le choix d’un instrument islamique n’est pas anodin. Les sukuks reposent sur un actif sous-jacent et rémunèrent les porteurs par un partage de profit plutôt que par un intérêt, ce qui les distingue des obligations classiques. Pour un émetteur souverain comme le Burkina Faso, ce format présente l’avantage d’attirer une catégorie d’investisseurs jusque-là peu sollicitée, notamment dans le Golfe et au sein de la communauté musulmane ouest-africaine. La marge de 6,80 % se situe dans une fourchette compétitive au regard des rendements actuellement servis sur le marché régional des titres publics.

Image Finance Internationale aux manettes de l’arrangement

Image Finance Internationale, qui orchestre l’opération, agit comme arrangeur et structureur de l’émission. La maison s’est positionnée ces dernières années sur le créneau encore étroit de la finance islamique en Afrique de l’Ouest francophone, un segment où les opérations souveraines demeurent rares mais en progression. Le précédent sukuk burkinabè avait déjà démontré l’appétit du marché pour ce type de produit, et l’enveloppe de 75 milliards de FCFA confirme la montée en puissance de ce canal pour le Trésor.

Pour Ouagadougou, l’enjeu dépasse la simple levée de fonds. Les autorités cherchent à réduire leur dépendance aux émissions de bons et obligations du Trésor classiques sur le marché de l’UEMOA, où la concurrence entre émetteurs souverains s’est intensifiée. La Côte d’Ivoire, le Sénégal et le Bénin se disputent l’épargne régionale à coups de coupons attractifs, tirant les taux vers le haut. En activant un instrument alternatif, le Burkina Faso espère sécuriser des ressources à un coût maîtrisé tout en s’adressant à un vivier d’investisseurs partiellement décorrélé des flux conventionnels.

Un signal politique et financier

L’opération intervient alors que le pays traverse une phase de recomposition diplomatique, marquée par son retrait de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest et son rapprochement avec le Mali et le Niger au sein de l’Alliance des États du Sahel. Dans ce contexte, la capacité du Trésor burkinabè à mobiliser plusieurs dizaines de milliards de FCFA auprès du marché régional constitue un indicateur scruté par les bailleurs et les agences de notation. La réussite du placement enverra un signal sur la confiance maintenue des investisseurs ouest-africains envers la signature burkinabè.

Reste à observer le taux de couverture effectif de l’émission, qui jaugera l’appétence réelle du marché pour la dette souveraine du pays sur une maturité longue. À 6,80 % sur neuf ans, le rendement offert devra composer avec les tensions inflationnistes régionales et la prime de risque associée aux émetteurs sahéliens. La période de souscription, qui s’ouvre fin juin, fournira un premier verdict. Selon Financial Afrik, l’arrangement confié à Image Finance Internationale doit permettre de capter une demande diversifiée, mêlant institutionnels régionaux et investisseurs particuliers.

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