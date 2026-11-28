En publiant sur le site sénégalais PressAfrik une tribune intitulée « La grandeur n’est pas constitutionnalisée », l’analyste politique Babacar Justin Ndiaye propose une lecture à rebours du discours ambiant sur la refondation institutionnelle au Sénégal et, plus largement, en Afrique de l’Ouest. La formule, concise et volontairement provocatrice, vient rappeler que l’écriture d’un texte fondamental ne suffit pas à produire les transformations politiques attendues par les sociétés.

Un signal politique adressé aux promoteurs de la refondation

La tribune de Babacar Justin Ndiaye intervient dans une séquence politique dense pour le Sénégal, où la question d’une révision constitutionnelle d’ampleur revient régulièrement dans le débat public depuis l’arrivée au pouvoir en mars 2024 de Bassirou Diomaye Faye et de son Premier ministre Ousmane Sonko. Les nouvelles autorités ont fait de la rupture institutionnelle l’un des axes de leur mandat, en évoquant notamment la refonte du Conseil économique, social et environnemental, la réforme de la justice et la reconfiguration de l’architecture des pouvoirs.

Dans ce contexte, le titre choisi par l’analyste sénégalais fonctionne comme un avertissement. Il suggère que la rédaction d’articles nouveaux, aussi vertueux soient-ils dans leurs intentions, ne garantit en rien la qualité démocratique ni la stature des dirigeants qui les appliqueront. L’histoire politique sénégalaise fournit du reste plusieurs illustrations de cette distance entre la lettre du droit et la pratique : la Constitution de 2001, révisée à de multiples reprises, a connu depuis son adoption au moins une quinzaine de modifications substantielles, dont certaines ont porté sur la durée et le nombre des mandats présidentiels.

Le fétichisme constitutionnel, mal récurrent en Afrique de l’Ouest

La réflexion de Babacar Justin Ndiaye entre en résonance avec une tendance lourde observée dans la sous-région. Depuis le tournant des années 1990 et l’ouverture démocratique consécutive au discours de La Baule prononcé par François Mitterrand en juin 1990, la plupart des États ouest-africains ont procédé à des réécritures intégrales ou partielles de leur loi fondamentale. La Côte d’Ivoire s’est dotée d’une nouvelle Constitution en 2016, le Mali en juillet 2023 sous la transition militaire, la Guinée prépare son propre texte dans le cadre du retour à l’ordre constitutionnel annoncé par les autorités de Conakry.

Chaque fois, le discours officiel a mis en avant la promesse d’un renouvellement de l’exercice du pouvoir. Chaque fois, l’épreuve de la pratique a révélé que les mêmes textes pouvaient être mobilisés pour justifier des trajectoires politiques très différentes, voire opposées. Le contournement des limitations de mandats dans plusieurs pays de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) au cours de la décennie 2010 a nourri le scepticisme d’une partie des opinions publiques à l’égard des promesses attachées aux révisions constitutionnelles.

C’est cette expérience accumulée que paraît convoquer la tribune. En affirmant que la grandeur ne se décrète pas par le droit, l’analyste rappelle que la stature d’un régime ou d’un dirigeant se mesure à la qualité de ses décisions, à sa capacité à résister aux tentations autoritaires et à la crédibilité de ses engagements internationaux.

Un plaidoyer implicite pour la culture politique

Au-delà du cas sénégalais, le propos de Babacar Justin Ndiaye peut se lire comme une invitation à déplacer le centre de gravité du débat public. La question centrale, suggère-t-il en creux, n’est pas de savoir combien d’articles comportera la prochaine Constitution, mais quelle culture politique accompagnera sa mise en œuvre. La confiance des investisseurs, dont le Sénégal a besoin pour accompagner la montée en puissance de ses hydrocarbures offshore depuis le démarrage en 2024 de la production du champ Sangomar, dépend moins de la lettre du texte que de la prévisibilité des décisions publiques.

La thèse défendue par l’analyste touche également à la gouvernance régionale. Alors que la CEDEAO traverse depuis janvier 2024 une crise ouverte avec le retrait annoncé du Mali, du Burkina Faso et du Niger, la capacité des États membres à faire respecter leurs propres règles constitutionnelles constitue un indicateur clé de la crédibilité de l’organisation. La tribune publiée sur PressAfrik contribue ainsi à un débat qui dépasse largement les frontières sénégalaises, en posant la question du rapport des sociétés ouest-africaines à leurs textes fondamentaux.

Reste que la portée d’une telle analyse dépendra de la réception qu’en feront les acteurs politiques eux-mêmes. À un an des prochaines échéances législatives et dans un paysage sénégalais marqué par la recomposition de l’opposition, les mises en garde sur les limites du droit constitutionnel comme levier de transformation méritent d’être versées au débat public avec sérieux.

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