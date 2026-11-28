Dakar sert de point de ralliement, pour la première fois, à l’assemblée régionale des alumni de l’École nationale d’administration (ENA) et de l’Institut national du service public (INSP), l’école française créée en 2022 pour succéder à l’ENA sur décision d’Emmanuel Macron. Le choix de la capitale sénégalaise n’est pas anodin : il consacre un pays encore perçu comme l’un des relais les plus solides de la coopération administrative avec Paris en Afrique de l’Ouest, à un moment où une partie de la région redéfinit en profondeur ses alignements diplomatiques.

Un réseau d’anciens qui prolonge l’influence administrative française

L’ENA, fondée en 1945 sous l’impulsion de Michel Debré, a formé pendant près de huit décennies la quasi-totalité de la haute fonction publique française, mais aussi des générations entières de cadres africains venus en formation initiale ou continue, dans le cadre d’accords bilatéraux ou de bourses du ministère français des Affaires étrangères. Sa transformation en INSP, entrée en vigueur le 1er janvier 2022, visait à répondre aux critiques sur la reproduction des élites et à élargir le recrutement, sans remettre en cause la vocation internationale de l’école.

Le cycle international long et les cycles courts ont, depuis les années 1960, accueilli des hauts fonctionnaires sénégalais, ivoiriens, béninois, togolais, nigériens, maliens ou burkinabè, dont une partie a ensuite occupé des postes ministériels, des directions d’administration centrale ou des fonctions de régulation économique. Le réseau des alumni, structuré en associations nationales puis en coordinations régionales, prolonge cette trajectoire par des échanges professionnels, des séminaires et, désormais, des assemblées continentales. La rencontre de Dakar s’inscrit dans cette logique de maillage, après des rendez-vous équivalents organisés en Europe, en Amérique du Nord et en Asie.

Dakar, vitrine d’une coopération que le Sahel remet en cause

Le contexte régional confère à cette assemblée une résonance particulière. Depuis 2020, les coups d’État au Mali, au Burkina Faso et au Niger ont conduit à la rupture des accords de défense avec la France, au retrait des forces françaises, puis à la sortie de ces trois États de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), officialisée en 2025 avec la création de la Confédération des États du Sahel. Dans le même temps, Bamako, Ouagadougou et Niamey ont réorienté leurs partenariats de formation vers la Russie, la Turquie, le Maroc et les monarchies du Golfe, reléguant les circuits traditionnels de coopération administrative française au second plan.

À l’inverse, le Sénégal, la Côte d’Ivoire et le Bénin conservent des liens denses avec les institutions françaises de formation, même si les équilibres évoluent. L’arrivée au pouvoir à Dakar, en mars 2024, du président Bassirou Diomaye Faye et du Premier ministre Ousmane Sonko, porteurs d’un discours de souveraineté assumé, n’a pas pour autant conduit à une rupture avec l’INSP ni avec l’École nationale d’administration du Sénégal, dont l’ingénierie pédagogique reste largement inspirée du modèle français. Accueillir les alumni à Dakar, c’est signifier que la souveraineté revendiquée n’exclut pas la continuité des coopérations techniques jugées utiles.

Un soft power en recomposition, pas en retrait

La compétition sur la formation des élites africaines s’est intensifiée. L’École nationale d’administration publique de Rabat, l’Académie diplomatique turque, l’Université de l’amitié des peuples à Moscou ou encore les programmes exécutifs de Singapour et des Émirats arabes unis proposent désormais des parcours concurrents, souvent assortis de financements plus souples. Le réseau INSP, fort de plusieurs milliers de diplômés africains cumulés depuis la création de l’ENA, conserve toutefois un avantage : la densité de ses carnets d’adresses dans les administrations francophones et l’ancrage linguistique.

Reste que la pérennité de cet avantage dépendra de la capacité de l’école et de ses alumni à se repositionner sur des thématiques jugées prioritaires par les gouvernements ouest-africains : transition énergétique, régulation du numérique, financement du développement, gouvernance minière, lutte contre les flux financiers illicites. L’assemblée de Dakar offre, sur ce point, un test grandeur nature de la capacité d’un réseau historique à parler le langage d’une région qui a changé.

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