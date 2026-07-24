Gaza : Israël élargit la « ligne jaune » dans le quartier de Zeitoun

L’élargissement de la « ligne jaune » dans le quartier gazaoui de Zeitoun illustre la manière dont Israël recompose la carte de la bande de Gaza à travers des marqueurs unilatéraux. Depuis l’entrée en vigueur du cessez-le-feu, cette démarcation, tracée sur le terrain par des monticules de terre, des blocs de béton et des drapeaux, a été repoussée à plusieurs reprises vers l’ouest, gagnant des dizaines de mètres au détriment de zones résidentielles densément peuplées avant la guerre. Les habitants découvrent au fil des jours que leurs maisons, jusque-là situées côté palestinien, se retrouvent désormais dans le périmètre contrôlé par l’armée israélienne.

Une démarcation mouvante au cœur de Gaza

La « ligne jaune » est le nom donné à la limite intérieure fixée dans l’accord de trêve, en deçà de laquelle les forces israéliennes doivent en principe se retirer. Sur le terrain, sa matérialisation reste floue et évolutive. À Zeitoun, quartier de la première couronne sud-est de Gaza, des témoins rapportent que des bulldozers militaires déplacent régulièrement les repères vers l’intérieur, incorporant de nouvelles rues et parcelles au périmètre militaire. Ce grignotage silencieux, mené sans annonce officielle, produit ses effets par accumulation, mètre après mètre.

Les conséquences immédiates sont humanitaires. Des familles qui étaient revenues inspecter leurs habitations dans les premiers jours du cessez-le-feu se voient désormais interdire l’accès. Les tirs de sommation, voire directs, contre quiconque s’approche de la nouvelle démarcation ont été signalés à plusieurs reprises. Selon les résidents cités par la presse libanaise, plusieurs personnes ont été tuées ou blessées en tentant simplement de récupérer des effets personnels dans des maisons soudainement passées de l’autre côté du tracé.

Ingénierie territoriale et fait accompli

Au-delà de Zeitoun, ce procédé s’inscrit dans une logique plus large d’ingénierie territoriale. En élargissant les zones tampons le long de la frontière orientale, du nord au sud de l’enclave, l’armée israélienne installe une profondeur de sécurité qui absorbe une part significative des terres agricoles et des périphéries urbaines de Gaza. Les estimations circulant côté palestinien évoquent une bande de contrôle représentant plus de la moitié de la superficie de l’enclave, une fois additionnées les emprises militaires et les zones interdites d’accès.

Cette recomposition n’est pas neutre sur le plan politique. Elle crée un fait accompli avant toute négociation sur le statut définitif de Gaza et sur les modalités d’un éventuel retrait. En transformant une ligne temporaire en frontière quasi permanente, matérialisée par des ouvrages de terrassement, Israël impose un cadre spatial qui pèsera lourdement sur les discussions à venir avec les médiateurs égyptien, qatari et américain. Reste que cette stratégie du grignotage exposé aux critiques internationales : les organisations humanitaires signalent régulièrement les difficultés d’accès aux populations situées à proximité du tracé.

Zeitoun, laboratoire d’une nouvelle géographie

Le choix de Zeitoun n’est pas fortuit. Le quartier, adossé à la frontière est de la ville de Gaza, constitue historiquement une zone charnière entre le tissu urbain dense et les terres agricoles de la ceinture orientale. En repoussant la ligne jaune au cœur de ce quartier, l’armée israélienne étire sa zone tampon jusqu’aux abords du bâti urbain, réduisant d’autant l’espace vital des habitants de la capitale de l’enclave. Plusieurs axes routiers structurants se retrouvent coupés, obligeant les Gazaouis à des détours parfois longs pour rejoindre le centre-ville depuis les quartiers périphériques.

Concrètement, cette évolution transforme la trêve en régime d’occupation partielle rampante. Les habitants décrivent une situation où la limite bouge d’un jour à l’autre, sans qu’aucune coordination avec les acteurs civils palestiniens ne soit établie. Les services municipaux gazaouis peinent à cartographier les zones accessibles pour organiser le retour des déplacés ou l’acheminement de l’aide. La reconstruction, déjà entravée par les restrictions sur les matériaux, se heurte à une incertitude territoriale supplémentaire.

À moyen terme, l’enjeu dépasse la seule question sécuritaire. La « ligne jaune » devient un instrument de redéfinition démographique et économique de Gaza, en éloignant les populations des zones frontalières et en amputant l’enclave de ressources foncières précieuses. Pour les médiateurs régionaux, la stabilisation du tracé constitue désormais un préalable politique autant qu’humanitaire. Selon Al Akhbar, cette dynamique traduit une volonté délibérée de figer sur le terrain les acquis militaires de la campagne israélienne, avant toute négociation de fond.

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