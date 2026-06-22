L’Iran met fin à la mission de son équipe de négociation nucléaire

Téhéran a confirmé que l’équipe chargée du dossier nucléaire et des pourparlers indirects avec Washington a achevé sa mission « à ce stade », selon une annonce rapportée par la presse libanaise. La formule, soigneusement choisie, traduit la volonté du pouvoir iranien de geler temporairement un canal diplomatique sans le rompre formellement, alors que les tensions régionales nourries par la guerre à Gaza et les frappes israéliennes contre des cibles iraniennes ont profondément altéré le climat des discussions.

Une suspension qui ne dit pas son nom

La République islamique d’Iran a opté pour une terminologie prudente. En indiquant que les travaux de la délégation prennent fin « à cette étape », les autorités évitent l’emploi des termes de rupture ou de retrait, qui auraient enclenché une mécanique difficilement réversible. Ce choix sémantique laisse ouverte la possibilité d’une reprise ultérieure, sous une autre configuration ou dans un contexte régional apaisé.

Les pourparlers indirects, menés depuis plusieurs mois par l’intermédiaire d’Oman, visaient à esquisser un cadre de désescalade entre Téhéran et Washington autour du programme nucléaire iranien et de la levée partielle des sanctions. L’objectif affiché était d’éviter la résurgence d’une crise majeure après l’expiration en octobre du « snapback », ce mécanisme de rétablissement automatique des sanctions onusiennes prévu par la résolution 2231 du Conseil de sécurité.

Pour les chancelleries de la région, cette mise à l’arrêt confirme que la fenêtre diplomatique ouverte au printemps s’est refermée. Plusieurs sessions tenues dans le sultanat d’Oman et au Qatar n’ont pas permis de dégager de compromis sur le seuil d’enrichissement de l’uranium ni sur l’architecture d’un éventuel accord transitoire.

Les frappes israéliennes ont reconfiguré le rapport de force

Le contexte sécuritaire pèse lourdement sur cette décision. Les attaques israéliennes conduites en juin contre plusieurs installations sensibles iraniennes, suivies de répliques balistiques de Téhéran, ont durablement entamé la confiance dans la sincérité du processus américain. Les autorités iraniennes considèrent que l’administration américaine n’a pas usé de son influence sur le gouvernement de Benyamin Netanyahou pour prévenir l’escalade militaire.

Du côté de Téhéran, le ministre des Affaires étrangères a évoqué à plusieurs reprises l’idée que la voie diplomatique ne pouvait coexister avec la menace permanente d’opérations militaires visant le territoire iranien. Cette grille de lecture irrigue désormais la communication officielle et justifie une posture de prudence renforcée à l’égard de tout nouveau format de négociation.

Le calcul iranien intègre également la dynamique politique américaine. À Washington, l’administration republican durcit ses exigences concernant l’enrichissement de l’uranium et le programme balistique, tout en réclamant des engagements sur le rôle régional des alliés de Téhéran, du Hezbollah libanais aux factions irakiennes. Ces lignes rouges sont jugées inacceptables par le Guide suprême Ali Khamenei, qui a publiquement écarté l’idée d’un démantèlement.

Une équation régionale sous haute tension

Pour les capitales arabes du Golfe, la mise en veille du canal de négociation constitue un signal préoccupant. Riyad, Abou Dhabi et Doha avaient soutenu en coulisses la dynamique de désescalade, conscientes qu’un affrontement direct entre les États-Unis, Israël et l’Iran ferait peser un risque majeur sur les infrastructures énergétiques du détroit d’Ormuz et sur les flux maritimes en mer Rouge.

La perspective d’un retour des sanctions onusiennes pleinement appliquées, combinée au gel diplomatique annoncé, accroît également le risque d’une accélération du programme nucléaire iranien. Selon les derniers rapports de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), Téhéran disposerait de stocks d’uranium enrichi à 60 % dépassant largement les seuils prévus par l’accord de Vienne de 2015, dont les États-Unis s’étaient retirés en 2018.

Reste l’inconnue européenne. Paris, Londres et Berlin, signataires du Plan d’action global commun, cherchent encore à préserver un format minimal de dialogue, alors que la médiation omanaise semble pour l’heure suspendue. La fenêtre pour éviter une crise ouverte avant la fin de l’année se rétrécit, et la prochaine étape dépendra largement des arbitrages opérés à Téhéran comme à Washington dans les semaines à venir. Selon Al Akhbar, l’annonce iranienne marque pour l’heure la fermeture d’une séquence sans en préjuger la suite.

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