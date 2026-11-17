Le secteur aurifère guinéen enregistre une nouvelle opération d’envergure avec l’attribution à PDI Gold des permis miniers de Bankan et Mansounia, pour un engagement d’investissement chiffré à 463 millions de dollars. Révélée le 17 novembre 2026, l’opération s’inscrit dans un contexte singulier, celui d’un métal jaune qui a franchi cette année des sommets historiques, et d’une transition guinéenne décidée à renégocier les termes de l’exploitation minière.

Bankan et Mansounia, deux actifs stratégiques en Haute-Guinée

Les deux gisements figurent parmi les actifs aurifères les plus suivis par les juniors internationales depuis une décennie. Situés dans la ceinture aurifère de Siguiri, en Haute-Guinée, Bankan et Mansounia appartiennent à un ensemble géologique birimien qui héberge déjà la plus grande mine d’or industrielle du pays, exploitée de longue date par la filiale guinéenne d’AngloGold Ashanti. L’intérêt pour cette zone tient autant à la qualité des minéralisations qu’à la proximité d’infrastructures logistiques structurantes, notamment le corridor routier reliant Kankan à Conakry.

L’enveloppe de 463 millions de dollars annoncée par PDI Gold correspond, par son ordre de grandeur, à ce qu’exige la mise en production d’une mine d’or de taille moyenne en Afrique de l’Ouest. À titre de comparaison, le projet Kouroussa, entré en production en 2023 sous l’égide de Predictive Discovery puis de Robex Resources, avait mobilisé un investissement initial autour de 150 millions de dollars pour une production attendue proche de 120 000 onces par an. L’ampleur du ticket annoncé par PDI Gold laisse donc entrevoir un développement double, couvrant simultanément les deux permis, avec des phases d’exploration complémentaire, de construction d’usine et d’aménagement des infrastructures connexes.

Une doctrine minière guinéenne en redéfinition

L’octroi de ces titres intervient dans une séquence politique particulière. Depuis la prise de pouvoir du Comité national du rassemblement pour le développement (CNRD) en septembre 2021, Conakry a engagé une révision systématique des conventions minières, qu’il s’agisse de la bauxite, du fer de Simandou ou de l’or. Les autorités de transition ont multiplié les retraits de permis jugés inactifs et exigé, en contrepartie des attributions nouvelles, des engagements plus contraignants sur la transformation locale, la fiscalité et la part réservée à l’État.

Le code minier guinéen, issu de la loi de 2011 amendée en 2013, prévoit en principe une participation gratuite de l’État de 15 % dans les sociétés d’exploitation, assortie d’une option d’achat pouvant porter cette part à 35 %. Appliqué aux projets de PDI Gold, ce cadre pourrait générer, sur la durée de vie des mines, des recettes publiques substantielles, entre redevances ad valorem, impôts sur les sociétés et dividendes. Encore faut-il que les permis accordés à Bankan et Mansounia soient effectivement portés jusqu’à la production, horizon qui, dans le secteur aurifère ouest-africain, dépasse rarement cinq ans à compter de l’étude de faisabilité définitive.

Un pari calibré sur l’or à prix record

Le calendrier de l’opération n’est pas neutre. Le cours de l’or évolue depuis le début de l’année 2026 à des niveaux inédits, nourri par les tensions géopolitiques, les achats massifs des banques centrales émergentes et les anticipations de baisse des taux américains. Dans ce contexte, les équations économiques des gisements ouest-africains, longtemps marginales à certaines teneurs, redeviennent attractives, y compris pour des structures de taille intermédiaire.

La Guinée tire déjà une part croissante de ses recettes d’exportation du métal précieux, derrière la bauxite. Selon les données agrégées par la Banque centrale de la République de Guinée et reprises par les bulletins statistiques nationaux, l’or industriel représente, ces dernières années, de l’ordre du quart des exportations hors bauxite. L’arrivée d’un acteur supplémentaire, porteur d’un investissement de près d’un demi-milliard de dollars, pourrait, si le calendrier est tenu, renforcer durablement cette position et consolider la diversification souhaitée par les autorités.

Reste que le véritable test, pour PDI Gold comme pour Conakry, se jouera dans la phase de mise en œuvre : respect des engagements financiers, contenu local, ouverture du capital à l’État, gestion environnementale et sociale dans des zones où l’orpaillage artisanal pèse sur la cohésion communautaire. C’est à cette aune que se mesurera la portée réelle du projet, au-delà de l’annonce chiffrée.

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