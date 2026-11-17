La famille de l’homme d’affaires béninois Sébastien Ajavon vient de perdre une manche décisive devant la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP), basée à Arusha, en Tanzanie. La juridiction continentale a rejeté la requête patrimoniale déposée contre l’État du Bénin, selon les éléments publiés le 17 novembre 2026. Cette issue referme une procédure engagée pour contester le traitement réservé par Cotonou aux actifs liés à l’un des hommes les plus fortunés du pays, aujourd’hui en exil.

Un contentieux patrimonial adossé à une longue bataille politique

Le dossier porté à Arusha s’inscrit dans le prolongement d’un affrontement entamé il y a près de huit ans entre l’entourage de Sébastien Ajavon et les autorités béninoises. Ancien candidat à la présidentielle de 2016, arrivé en troisième position derrière Patrice Talon et Lionel Zinsou, le fondateur du groupe agroalimentaire Comon s’est imposé à l’époque comme l’une des figures économiques majeures du pays, avec des intérêts dans l’importation de viande congelée, la banque et les médias.

La rupture avec le pouvoir a été consommée en octobre 2018, lorsque la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) l’a condamné par contumace à vingt ans de prison pour un dossier de trafic de drogue dans lequel il avait pourtant été relaxé en première instance en 2016. Depuis, l’opposant vit en exil, principalement entre la France et le Royaume-Uni, tandis que plusieurs de ses actifs béninois ont été affectés par des procédures administratives et fiscales. C’est sur ce terrain patrimonial, distinct du contentieux pénal, que la famille avait choisi de porter le fer devant la juridiction continentale.

Arusha, dernier guichet d’une stratégie judiciaire épuisée

La Cour africaine des droits de l’homme et des peuples constituait, dans la logique des avocats de la famille, l’ultime recours après l’épuisement des voies internes. Créée en 1998 par un protocole additionnel à la Charte africaine et opérationnelle depuis 2006, elle avait déjà été saisie à plusieurs reprises par Sébastien Ajavon lui-même. En 2019 et 2020, l’homme d’affaires avait obtenu des décisions favorables, la Cour estimant notamment que sa condamnation par la CRIET avait porté atteinte à son droit à un procès équitable et recommandant sa réhabilitation ainsi que des réparations.

Ces arrêts n’ont jamais été exécutés par Cotonou. Pire : en mars 2020, le gouvernement béninois a retiré la déclaration par laquelle il acceptait la compétence de la Cour pour les requêtes individuelles, suivant en cela l’exemple du Rwanda en 2016, puis ultérieurement de la Tanzanie, de la Côte d’Ivoire et du Bénin lui-même. Ce retrait, effectif un an plus tard, a considérablement rétréci la fenêtre procédurale pour les proches de l’opposant. Le rejet désormais prononcé referme donc non seulement un dossier précis, mais aussi, plus largement, l’horizon continental d’une famille qui espérait obtenir à Arusha ce qu’elle n’avait pu arracher à Cotonou.

Un signal politique à moins de quatre mois de la présidentielle

La décision tombe à un moment particulièrement sensible du calendrier politique béninois. La prochaine élection présidentielle est attendue en avril 2026, dans un contexte marqué par la succession programmée de Patrice Talon, constitutionnellement empêché de briguer un troisième mandat après sa réélection de 2021. Le parti présidentiel, l’Union progressiste le Renouveau (UPR), et son allié le Bloc républicain (BR) préparent cette échéance avec l’avantage considérable d’un paysage institutionnel largement remodelé depuis la réforme du système partisan de 2018.

Pour l’opposition, le verdict d’Arusha agit comme un signal doublement défavorable. Il prive l’un de ses pôles historiques d’un levier judiciaire et symbolique, alors que Sébastien Ajavon reste, malgré son exil, une référence pour une partie de l’électorat du Sud, notamment dans le département de l’Atlantique. Il acte aussi, en creux, la solidité de la ligne défendue par l’exécutif, qui avait fait du désengagement partiel vis-à-vis de la Cour africaine un marqueur de souveraineté juridictionnelle.

Reste que la portée du dossier dépasse le seul cas béninois. Le Bénin est le cinquième État à avoir retiré sa déclaration d’acceptation de la compétence individuelle de la Cour, sur huit pays qui l’avaient initialement souscrite. Chaque arrêt rendu dans ce cadre résiduel est scruté par les chancelleries et les cabinets d’avocats du continent comme un indicateur de la marge réelle laissée aux contentieux politiques de haut niveau en Afrique de l’Ouest.

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