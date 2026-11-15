Chambres des mines de la CEDEAO : un Ivoirien bientôt aux commandes

La candidature de l’Ivoirien Yacouba Diarra à la tête de la Fédération des chambres des mines de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) s’inscrit dans une séquence régionale particulièrement sensible pour le secteur extractif. L’information, rendue publique à la mi-novembre 2026, intervient à un moment où les quinze États membres tentent de peser davantage sur les chaînes de valeur de l’or, de la bauxite, du manganèse et désormais du lithium. La présidence de cette organisation faîtière, qui fédère les chambres nationales des opérateurs miniers, est devenue un poste d’influence dépassant la simple représentation professionnelle.

Une présidence régionale à fort contenu stratégique

La Fédération réunit les chambres des mines des pays de la CEDEAO, structures qui regroupent dans chaque État les sociétés minières, sous-traitants et prestataires du secteur. Son rôle est double : porter la voix des opérateurs privés auprès des gouvernements et de la Commission de la CEDEAO, et participer à la convergence des cadres réglementaires. L’arrivée pressentie d’un président ivoirien n’est pas anodine. La Côte d’Ivoire est devenue en quelques années l’un des producteurs d’or en forte croissance de la sous-région, avec une production qui a franchi la barre des 50 tonnes annuelles en 2023 selon les données publiées par le ministère ivoirien des Mines, se rapprochant du peloton de tête régional dominé par le Ghana, le Mali et le Burkina Faso.

Cette dynamique donne à Abidjan une légitimité technique nouvelle pour porter des dossiers sensibles à l’échelle communautaire. Parmi eux, l’harmonisation des codes miniers, chantier ouvert depuis l’adoption en 2009 de la Directive C/DIR.3/05/09 sur l’harmonisation des principes directeurs et des politiques dans le secteur minier, restée d’application inégale. La question du contenu local, devenue centrale depuis les révisions des codes burkinabè, malien, ivoirien et guinéen, figurera également parmi les priorités du prochain mandat.

Reprise en main de la rente face aux majors étrangères

Le contexte régional pèse lourdement sur ce profil de poste. Depuis 2022, les autorités maliennes ont engagé un bras de fer avec les grands opérateurs internationaux pour renégocier les contrats aurifères, aboutissant à des redressements fiscaux de plusieurs centaines de milliards de francs CFA et à des prises de participation accrues de l’État. Le Burkina Faso a emprunté une voie comparable, tandis que le Niger a nationalisé des actifs stratégiques dans l’uranium. La Guinée, premier exportateur mondial de bauxite, a de son côté durci ses exigences en matière de raffinage local de l’alumine. La Fédération se trouve prise entre la défense des investisseurs en place et l’accompagnement d’une révision profonde du partage de la valeur.

Dans cet équilibre délicat, la présidence doit servir d’interface entre des gouvernements désireux d’accroître leur part et des opérateurs attachés à la stabilité fiscale et contractuelle. L’expérience ivoirienne, où la refonte du code minier de 2014 a été suivie d’une montée en puissance encadrée des grandes compagnies tout en préservant l’attractivité, peut servir de référence. Le choix d’un dirigeant issu de ce marché traduit une volonté de dialogue plutôt que de rupture.

Les dossiers immédiats du prochain mandat

Plusieurs chantiers attendent le futur président. La traçabilité de l’or artisanal, d’abord, alors que les circuits de contrebande vers les Émirats arabes unis représenteraient, selon les estimations convergentes publiées par Swissaid en 2024, plusieurs centaines de tonnes détournées annuellement à l’échelle africaine. L’encadrement du lithium ensuite, avec les projets en développement au Ghana, au Mali et au Nigeria, dans un marché mondial dont les prix se sont effondrés de plus de 80 % entre fin 2022 et 2024. La question énergétique enfin, le coût de l’électricité et la fiabilité des réseaux constituant un frein majeur à l’implantation de raffineries régionales.

Reste la dimension politique. Le retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger de la CEDEAO, acté en 2024 par la création de l’Alliance des États du Sahel, complique la représentativité de toute organisation communautaire sectorielle. Trois des principaux producteurs d’or ouest-africains se trouvent désormais hors du périmètre institutionnel de la Fédération. Concrètement, le prochain président devra inventer des passerelles opérationnelles avec ces pays, sous peine de voir l’organisation perdre une large part de sa pertinence industrielle.

Pour aller plus loin

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