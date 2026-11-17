L’augmentation de capital d’Eramet, chiffrée aux alentours de 500 millions d’euros, place le groupe minier français devant un exercice délicat de rééquilibrage financier. L’opération, rendue publique à la mi-novembre 2026, interroge directement la stratégie industrielle au Gabon, où la filiale Comilog exploite depuis plusieurs décennies le gisement de manganèse de Moanda, l’un des trois plus importants au monde. Pour les décideurs économiques gabonais, le dossier combine enjeux capitalistiques, perspectives d’investissement et questions de souveraineté sur une ressource stratégique.

Une recapitalisation qui engage l’équation gabonaise

L’État gabonais détient historiquement une participation significative dans Comilog, filiale minière contrôlée par Eramet, et dispose en parallèle d’une fraction directe du capital du groupe parisien aux côtés de l’Agence des participations de l’État française et de la famille Duval, via la holding Sorame-Ceir. Ce triangle actionnarial a été à plusieurs reprises réaffirmé comme un pilier de l’équilibre industriel autour du manganèse. Toute augmentation de capital pose donc une question immédiate : les actionnaires de référence suivront-ils l’opération au prorata, au risque de mobiliser des ressources publiques conséquentes, ou accepteront-ils une dilution de leur poids relatif ?

Pour Libreville, la réponse n’est pas neutre. Le manganèse figure parmi les premières sources de devises hors hydrocarbures, et l’activité du chemin de fer Transgabonais, opéré par la Setrag, filiale de Comilog, dépend étroitement de la santé financière de la maison mère. Un désengagement même partiel modifierait l’équilibre des négociations futures sur les redevances minières, la fiscalité et les engagements d’investissement dans la province du Haut-Ogooué.

Un groupe tiraillé entre manganèse, lithium et nickel

Eramet n’est plus seulement un acteur gabonais. Depuis le lancement en 2024 de la production commerciale de carbonate de lithium dans le salar de Centenario, en Argentine, et la montée en puissance du projet de nickel-cobalt de Weda Bay, en Indonésie, le groupe est devenu un fournisseur direct de la chaîne de valeur des batteries électriques. Ces diversifications, estimées à plusieurs milliards d’euros d’investissements cumulés, ont alourdi le bilan au moment où les cours du nickel ont été chahutés par la surabondance de l’offre indonésienne et où le prix du carbonate de lithium s’est effondré de plus de 80 % entre fin 2022 et 2024 avant un rebond partiel.

Dans ce contexte, une levée de fonds de l’ordre de 500 millions d’euros apparaît comme un instrument de consolidation. Elle peut viser à réduire l’endettement net, à financer de nouvelles tranches d’investissement dans les projets lithium et nickel, ou à sécuriser le besoin en fonds de roulement d’une activité manganèse exposée à la volatilité des prix de l’acier. Le signal envoyé au marché parisien compte autant que le montant lui-même : une opération bien souscrite confirme la confiance des investisseurs institutionnels dans la trajectoire du groupe ; une opération laborieuse fragiliserait la prime attachée au titre.

Comilog, Moanda et le pari industriel gabonais

Au Gabon, les regards se portent désormais sur les retombées concrètes de l’opération pour Moanda. La Comilog produit chaque année autour de 7 millions de tonnes de minerai et d’agglomérés de manganèse, et le pays représente environ un cinquième de la production mondiale de ce métal utilisé dans la sidérurgie. Les projets de montée en capacité, de modernisation du Transgabonais et de développement d’activités de transformation locale, notamment le silico-manganèse, dépendent d’un flux régulier d’investissements que la maison mère doit arbitrer avec ses autres priorités géographiques.

La diversification des pays producteurs, avec la montée en puissance de l’Afrique du Sud, de l’Australie et de la Chine, impose à Libreville de verrouiller la compétitivité du bassin de Moanda. La recapitalisation d’Eramet offre, de ce point de vue, une fenêtre pour renégocier les engagements d’investissement à moyen terme et aligner les intérêts d’un actionnaire industriel français et d’un État africain dont la trajectoire budgétaire reste contrainte par la transition post-hydrocarbures.

Reste que la portée réelle de l’opération dépendra des modalités définitives, du prix d’émission et de la participation effective des actionnaires historiques. Ces paramètres détermineront si l’augmentation de capital marque une consolidation partagée ou une recomposition silencieuse du tour de table.

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