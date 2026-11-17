Le rapprochement entre l’Algérie et le Congo-Brazzaville dans le secteur des hydrocarbures marque une inflexion notable pour les deux économies pétrolières. L’accord, qui associe la compagnie publique algérienne Sonatrach à un volet de formation pétrolière destiné aux ingénieurs et techniciens congolais, ouvre un espace de coopération sud-sud dans un domaine jusqu’ici largement structuré par les majors occidentales. Pour Brazzaville, qui produit en moyenne entre 260 000 et 280 000 barils par jour selon les données consolidées de l’OPEP ces dernières années, il s’agit d’élargir le cercle restreint de ses partenaires techniques. Pour Alger, c’est une nouvelle étape dans la monétisation de son expertise amont et aval.

Un partenariat qui prolonge la diplomatie économique algérienne

Sonatrach n’en est pas à son premier déploiement hors des frontières nationales. Le groupe, qui demeure la première entreprise africaine par le chiffre d’affaires avec plus de 50 milliards de dollars de revenus en 2022 selon ses propres publications, dispose de participations en Libye, en Tunisie, au Niger, au Mali et au Pérou. Son implantation au Congo s’inscrit dans une stratégie plus large, portée par les autorités algériennes depuis 2020, qui consiste à faire de la compagnie un bras industriel de la diplomatie économique du pays. Le transfert de compétences, plus que l’exploration proprement dite, constitue le levier mis en avant.

Le choix de l’axe formation n’a rien d’anodin. L’Algérie dispose, à travers l’Institut algérien du pétrole (IAP) basé à Boumerdès et Skikda, d’une école historique qui forme depuis 1965 des cadres pour l’industrie pétrolière et gazière, y compris pour des compagnies africaines et moyen-orientales. En proposant à Brazzaville un accès à ce réservoir de compétences, Sonatrach met en avant un modèle qui parle aux dirigeants congolais : celui d’une industrie nationalisée capable de former ses propres ingénieurs sans dépendre des centres de formation de TotalEnergies, d’Eni ou de Chevron.

Pour le Congo, un moyen de rééquilibrer la relation avec les majors

La République du Congo reste un pays pétrolier à la souveraineté technique limitée. La Société nationale des pétroles du Congo (SNPC), créée en 1998, agit essentiellement comme opérateur associé minoritaire dans les blocs exploités par TotalEnergies et Eni, les deux majors qui contrôlent l’essentiel de la production offshore, notamment dans le bassin de Pointe-Noire. L’italien Eni a signé en 2022 un partenariat gaz-électricité de grande ampleur avec Brazzaville, tandis que TotalEnergies opère historiquement le champ de Moho-Bilondo. Dans ce paysage, la marge de manœuvre de la SNPC dépend de sa capacité à disposer, en interne, d’ingénieurs capables de discuter d’égal à égal avec les opérateurs étrangers.

C’est précisément ce que la coopération avec Sonatrach ambitionne de combler. En adossant la formation de cadres congolais à une compagnie dont le modèle repose sur la maîtrise intégrale de la chaîne, de l’exploration à la pétrochimie, Brazzaville envoie un signal à ses partenaires traditionnels. La trajectoire rappelle celle d’autres États producteurs africains, comme l’Angola, qui a investi dans la formation de ses propres cadres via Sonangol dès les années 2000 pour peser davantage dans les négociations de contrats.

Une projection sud-sud dans un marché pétrolier en recomposition

L’accord intervient dans un contexte où le marché pétrolier africain connaît une recomposition accélérée. Le retrait partiel de certaines compagnies occidentales de zones jugées matures, la montée en puissance d’opérateurs indépendants et l’intérêt renouvelé des compagnies nationales du Golfe pour les actifs africains redistribuent les cartes. En se positionnant au Congo, Sonatrach rejoint un mouvement où QatarEnergy, ADNOC et plus récemment Saudi Aramco scrutent l’Afrique centrale et australe pour sécuriser des réserves ou offrir des services.

Reste que la portée concrète du partenariat dépendra de sa déclinaison opérationnelle : nombre de stagiaires effectivement accueillis à Boumerdès, modalités de financement de la formation, éventuelles prises de participation de Sonatrach dans des blocs d’exploration. Les producteurs africains francophones observent de près cette initiative, qui pourrait ouvrir la voie à des coopérations similaires avec le Gabon ou la Côte d’Ivoire, deux pays où la question de la souveraineté technique dans les hydrocarbures se pose avec la même acuité.

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