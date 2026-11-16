Minerais stratégiques : l’Afrique centrale face aux grandes puissances

Les minerais stratégiques d’Afrique centrale, cobalt, coltan, lithium et cuivre en tête, concentrent une part décisive des ressources mondiales nécessaires à la transition énergétique et à l’industrie électronique. La République démocratique du Congo (RDC) fournit à elle seule environ 70 % du cobalt extrait dans le monde, selon les données compilées par l’United States Geological Survey en 2023, et figure parmi les trois premiers producteurs mondiaux de cuivre depuis 2023, devant la Zambie voisine. Un rapport récemment mis en avant par la presse régionale pose la question qui structure désormais le débat public dans la sous-région : « Qui tirera profit des minerais critiques d’Afrique centrale ? ». L’interrogation est moins technique que politique, et renvoie à la capacité des États producteurs à capter la valeur créée en aval de la mine.

Une géographie minière concentrée, une dépendance industrielle évidente

Le bassin du Congo abrite une partie des réserves les plus recherchées de la planète. L’arc cuprifère qui s’étend du Katanga congolais au Copperbelt zambien contient non seulement du cuivre, mais aussi la quasi-totalité du cobalt congolais, coproduit de l’extraction cuprifère. Plus au nord, le Rwanda et l’est de la RDC fournissent une part substantielle du coltan mondial, dont le tantale alimente les condensateurs des smartphones et équipements militaires. Le Cameroun, le Gabon et la République du Congo complètent ce tableau avec du manganèse, du fer et, à des degrés divers, des indices de lithium et de terres rares encore peu exploités.

Cette concentration géologique crée une asymétrie : les acheteurs sont peu nombreux, les transformateurs encore moins. La Chine raffine aujourd’hui près de 75 % du cobalt mondial et contrôle, directement ou via des participations, une large majorité des grandes mines congolaises depuis le rachat de Tenke Fungurume par China Molybdenum en 2016 pour 2,65 milliards de dollars. Cette position dominante nourrit les inquiétudes occidentales et les tensions commerciales avec Kinshasa, qui a entrepris en 2023 et 2024 de renégocier plusieurs contrats jugés déséquilibrés, dont l’accord dit « minerais contre infrastructures » signé en 2008 avec un consortium chinois.

Pékin, Washington et Bruxelles : trois stratégies d’accès

La compétition entre grandes puissances pour sécuriser l’amont minier s’est intensifiée depuis la publication, en mars 2023, du Critical Raw Materials Act européen, qui fixe un objectif de 10 % d’extraction et 40 % de raffinage des matières critiques sur le sol de l’Union d’ici 2030. Washington a répliqué via l’Inflation Reduction Act de 2022 et le partenariat Minerals Security Partnership lancé la même année, qui associe une quinzaine d’économies occidentales autour de projets ciblés. Le corridor de Lobito, soutenu par les États-Unis, l’Union européenne et la Banque africaine de développement pour relier le Katanga au port angolais, incarne cette volonté de détourner une partie des flux miniers des circuits chinois traditionnels.

Dans le même temps, la Russie et les Émirats arabes unis se positionnent sur des créneaux plus discrets. L’accord signé en 2024 entre Kinshasa et une société émiratie pour l’exploitation de gisements artisanaux illustre la diversification des partenaires recherchés par les autorités congolaises. Reste que l’essentiel de la valeur ajoutée continue de se former hors d’Afrique centrale, dans les raffineries chinoises, les gigafactories européennes et bientôt les sites nord-américains.

Souveraineté minière : au-delà du discours, les leviers concrets

Capter davantage de valeur suppose plusieurs ruptures. La première concerne la transformation locale : la RDC a interdit en 2022 l’exportation de concentrés non transformés pour certains minerais, à l’image de ce que l’Indonésie a imposé au nickel depuis 2020, décision qui a permis à Jakarta d’attirer plus de 30 milliards de dollars d’investissements dans la filière des batteries en quatre ans. La deuxième porte sur la fiscalité et la traçabilité, avec la révision du code minier congolais de 2018 qui a relevé les redevances à 10 % pour les substances stratégiques. La troisième tient à la coordination régionale, encore embryonnaire, entre producteurs du bassin du Congo.

La question posée par le rapport dépasse donc la seule RDC. Elle engage l’ensemble des États de la Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC), appelés à définir une position commune face à des acheteurs capables de jouer de leur dispersion. Sans industrie de transformation, sans infrastructures énergétiques fiables et sans alignement diplomatique, les minerais stratégiques d’Afrique centrale resteront un gisement de rente pour d’autres.

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