Par un communiqué publié le 16 novembre 2026, Camtel a formalisé auprès de l’Agence de régulation des télécommunications (ART) une demande de révision des tarifs de location de sa fibre optique noire. L’opérateur public camerounais, gestionnaire exclusif du backbone national, chiffre à 311 milliards de FCFA sur dix ans, soit environ 31 milliards par an, les recettes perdues du fait d’une grille tarifaire qu’il estime inférieure à ses charges d’exploitation. Des courriers adressés à l’ART depuis 2024 n’ont, selon lui, pas trouvé de réponse jugée satisfaisante.

Un modèle de gros de la fibre qui ne couvre plus ses coûts

Au Cameroun, le marché de gros de la capacité optique repose sur un schéma asymétrique : Camtel concentre la propriété et l’exploitation du backbone, pendant que les opérateurs mobiles, au premier rang desquels MTN Cameroon et Orange Cameroun, louent cette ressource pour écouler leur trafic 4G et, de manière croissante, 5G. Dans ce type d’architecture, la régulation tarifaire des offres de gros devient l’épine dorsale économique de l’ensemble du secteur. Si le prix de la fibre noire est fixé trop bas, le propriétaire du réseau ne finance plus sa maintenance ; s’il est trop haut, les détaillants mobiles répercutent la facture sur l’utilisateur final.

La doctrine internationale en la matière, inspirée des lignes directrices de l’Union internationale des télécommunications (UIT) et des régulateurs européens, consiste à aligner les tarifs sur les coûts de long terme, incluant l’amortissement des infrastructures et une rémunération raisonnable du capital. Les 311 milliards invoqués par Camtel traduisent, en creux, l’écart entre les tarifs effectivement appliqués aux opérateurs tiers et le niveau que l’opérateur estime nécessaire pour équilibrer son activité wholesale. Reste que le communiqué ne détaille ni la méthode de calcul, ni le volume exact de fibre loué, ni le taux de revalorisation réclamé, ce qui rend la contestation difficile à instruire publiquement.

L’ART riposte sur la qualité du backbone national

La démarche de Camtel intervient six jours après un communiqué de l’ART, publié le 10 novembre 2026, livrant les premiers résultats d’un audit lancé en 2025 sur 112 sections du backbone national. Le régulateur y relève des interruptions à répétition, des tronçons partiellement hors service et des défaillances tant sur les équipements optiques que sur le génie civil. L’ART impute ces dégradations à l’opérateur historique et évoque un préjudice sectoriel chiffré en milliards de FCFA, distinct des 311 milliards avancés par Camtel. L’entreprise, elle, met en avant les actes de malveillance, les chantiers routiers et des faiblesses héritées de la conception initiale du réseau, renvoyant une part de la responsabilité aux opérateurs mobiles sur la qualité perçue par les abonnés.

À cette passe d’armes s’ajoute un contrôle distinct, conduit entre le 13 juillet et le 10 août 2026, qui a abouti à retenir 41 manquements à la charge de Camtel, évalués à 8,2 milliards de FCFA. Des mises en demeure assorties d’un délai de quinze jours ont été notifiées à Camtel, MTN Cameroon et Orange Cameroun pour corriger les anomalies constatées, l’évaluation financière ne constituant pas encore une sanction définitive. Le cumul des griefs visant les trois opérateurs approcherait 18,6 milliards de FCFA, selon les éléments disponibles.

Le pari du programme BB4 et la question CEMAC

En parallèle du contentieux tarifaire, Camtel pousse la quatrième phase de son backbone, un programme évalué à 148 milliards de FCFA toutes taxes comprises sur trois ans. Le 6 mars 2026, la présidence de la République a autorisé la signature d’un prêt d’environ 108,4 milliards de FCFA auprès d’Eximbank-Chine, laissant un reliquat de financement d’une quarantaine de milliards non détaillé publiquement. L’opérateur ne précise pas non plus la part de ce programme dédiée à la remise à niveau des sections défaillantes, par opposition aux extensions de capacité.

L’enjeu dépasse le périmètre camerounais. En zone CEMAC, où le Cameroun constitue un point de transit stratégique vers le Tchad, la Centrafrique et une partie du Congo, la santé économique du gestionnaire du backbone conditionne le prix et la qualité du haut débit régional. Un opérateur historique durablement sous-rémunéré sur son offre de gros finit par rogner sur la maintenance ou par solliciter l’État actionnaire, deux issues coûteuses pour la souveraineté numérique de la sous-région.

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