Hormuz : les Gardiens de la révolution interceptent deux navires

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Le Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI) a annoncé avoir pris pour cible deux navires dans le détroit d’Hormuz, assortissant l’opération d’un avertissement sans ambiguïté : aucune goutte de pétrole ne saurait franchir ce passage sans l’assentiment de Téhéran. La déclaration, relayée par la presse libanaise proche de l’axe iranien, remet la question de la liberté de navigation au centre du jeu régional. Elle intervient dans un climat déjà lourd, marqué par la pression maximale exercée sur les exportations iraniennes et par la multiplication des incidents dans les eaux du Golfe.

Un signal politique adressé aux marchés et à Washington

L’interception s’inscrit dans une séquence où Téhéran cherche à démontrer sa capacité de nuisance sur la principale artère énergétique de la planète. Le détroit d’Hormuz, large de moins de 40 kilomètres dans sa partie la plus resserrée, voit transiter chaque jour environ 20 millions de barils de brut et de condensats en provenance d’Arabie saoudite, des Émirats arabes unis, d’Irak, du Koweït et du Qatar. Toute perturbation, même symbolique, se répercute immédiatement sur les cours et sur les primes d’assurance maritime.

En martelant que « pas une goutte de pétrole ne passera sans notre approbation », la marine du CGRI adresse un double message. Aux États-Unis et à leurs alliés européens, elle rappelle que les sanctions frappant l’économie iranienne se heurteront toujours à une capacité de rétorsion asymétrique. Aux monarchies du Golfe, elle signifie que la stabilité de leurs exportations demeure suspendue au calibrage de la relation avec la République islamique.

Une doctrine ancienne, des moyens renouvelés

La menace de fermer Hormuz n’est pas neuve. Elle ressurgit à chaque cycle de tensions depuis les années 1980 et la guerre des tankers avec l’Irak. Mais les moyens dont dispose aujourd’hui la marine des Gardiens de la révolution ont considérablement évolué. Vedettes rapides, drones navals, missiles antinavires de courte et moyenne portée, capacités de guerre électronique : l’appareil militaire iranien a construit une panoplie taillée pour le harcèlement, plus que pour l’affrontement frontal avec les flottes occidentales.

Les précédents parlent d’eux-mêmes. Depuis 2019, plusieurs pétroliers battant pavillon britannique, panaméen ou libérien ont été arraisonnés ou détournés dans la zone, officiellement pour infractions douanières ou environnementales. Chaque incident a été suivi de négociations discrètes, parfois d’échanges de prisonniers ou de cargaisons. Le mode opératoire s’est routinisé, jusqu’à devenir un instrument de la diplomatie coercitive iranienne.

Un corridor sous surveillance internationale

Face à cette pression récurrente, une coalition maritime dirigée par les États-Unis, l’opération Sentinel, patrouille depuis 2019 dans le Golfe et la mer d’Oman, rejointe ponctuellement par des bâtiments français, britanniques et australiens. L’Union européenne a de son côté déployé la mission Agenor puis Aspides, avec un mandat de protection du trafic marchand. Ces dispositifs peinent toutefois à couvrir l’ensemble du trafic, tant les distances sont vastes et les incidents rapides.

Pour les capitales du Golfe, l’équation est délicate. Riyad, qui a renoué avec Téhéran en mars 2023 sous médiation chinoise, cherche à préserver ce fragile dégel tout en sécurisant ses exportations. Abou Dhabi mise sur la diversification de ses routes, notamment via le pipeline reliant les champs onshore au port de Fujaïrah, situé hors du détroit. Doha, dont les cargaisons de gaz naturel liquéfié dépendent intégralement d’Hormuz, observe la situation avec une inquiétude particulière.

Pour les économies africaines importatrices, notamment celles du Maghreb et de l’Afrique de l’Ouest fortement exposées aux cours du Brent, chaque secousse dans le Golfe se traduit par une facture énergétique alourdie. Le Maroc, la Tunisie ou le Sénégal, tributaires d’approvisionnements en produits raffinés dont une part transite par Hormuz, suivent avec attention ces manœuvres. La perspective d’un nouvel épisode d’instabilité conforte les arguments en faveur d’une accélération des projets de raffinage et de stockage sur le continent.

Reste que l’annonce du CGRI, au-delà de sa portée militaire, relève avant tout d’une grammaire politique. Elle vise à repositionner Téhéran comme acteur incontournable de toute négociation sur le nucléaire, les sanctions ou l’architecture sécuritaire régionale. Selon Al Akhbar.

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