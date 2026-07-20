Liban : des documents accusent Aoun d’avoir cédé sur la souveraineté

La révélation intervient dans un climat politique lourd à Beyrouth. Selon les documents diffusés par le quotidien libanais Al Akhbar, la mouture initiale de l’annexe sécuritaire discutée en avril 2024 contenait une clause explicite exigeant « le retrait de l’ensemble des territoires libanais » occupés par l’armée israélienne. Cette formulation, présentée comme un verrou de souveraineté, aurait été progressivement diluée au cours du processus de négociation supervisé par la présidence de la République. Le journal, proche du Hezbollah, en tire un réquisitoire contre le chef de l’État, Joseph Aoun, ancien commandant en chef de l’armée élu à Baabda en janvier 2024.

Une clause de souveraineté effacée du texte final

D’après les éléments publiés, la version définitive du document ne reprend plus l’exigence d’un retrait israélien intégral. La formulation retenue serait sensiblement moins contraignante pour l’État hébreu, laissant subsister des zones grises sur le statut des positions tenues au sud du fleuve Litani. Al Akhbar évoque un glissement sémantique qui, dans le langage diplomatique du dossier libanais, revient à concéder un fait accompli territorial. La question du retrait complet constitue depuis 2000 l’un des marqueurs politiques les plus sensibles à Beyrouth, régulièrement rappelé par les résolutions onusiennes, dont la 1701 adoptée en août 2006.

Le quotidien détaille les étapes successives de la réécriture. Des passages relatifs au calendrier de retrait, aux mécanismes de vérification et à la responsabilité des forces internationales auraient été assouplis. Le journal insiste également sur la disparition de références au caractère non négociable des frontières reconnues internationalement. Pour ses auteurs, cette évolution traduit un déséquilibre dans le rapport de force diplomatique, au détriment de la partie libanaise.

Joseph Aoun visé au cœur de son mandat

La publication cible directement le président libanais, dont l’élection a mis fin à plus de deux ans de vacance à Baabda. Issu de l’institution militaire, Joseph Aoun avait fondé sa légitimité sur la restauration de l’autorité de l’État et une posture d’équilibre entre les grandes puissances. Les documents révélés par Al Akhbar entendent démontrer, à l’inverse, qu’il aurait accepté des concessions substantielles sans arbitrage parlementaire ni consultation élargie des forces politiques. La charge est d’autant plus lourde qu’elle émane d’un média structurellement aligné sur le camp qui a soutenu, avec réticences, l’accession du général à la magistrature suprême.

Le contexte régional aggrave la portée politique de ces révélations. Depuis la guerre de 2024 entre le Hezbollah et Israël, et le cessez-le-feu conclu en novembre de la même année sous l’égide américaine et française, la question du retour à la souveraineté pleine sur le sud reste le principal contentieux ouvert. Les tirs israéliens sur des positions au Liban-Sud n’ont pas cessé malgré la trêve, et plusieurs localités demeurent difficilement accessibles à leurs habitants. Dans ce paysage, toute concession écrite prend une valeur symbolique majeure.

Un débat interne sur l’architecture des négociations

Au-delà du cas Aoun, la controverse relance le débat sur l’architecture des pourparlers indirects entre Beyrouth et Tel-Aviv. Les négociations se déroulent sous médiation américaine, avec un rôle discret de la France et un suivi de la Force intérimaire des Nations unies au Liban (FINUL). L’absence de transparence sur les projets successifs de texte nourrit les soupçons de tractations parallèles. Plusieurs figures politiques réclament désormais la communication intégrale des documents au Parlement, afin d’évaluer la conformité des engagements pris avec la Constitution et les résolutions internationales.

La présidence libanaise n’a pas, à ce stade, publié de démenti circonstancié sur le contenu précis des versions successives. Le camp présidentiel met en avant la complexité du dossier et la nécessité de préserver la marge de manœuvre diplomatique du pays. Ses détracteurs y voient au contraire un affaiblissement stratégique dont les effets se mesureront sur le terrain, dans la définition des lignes de contrôle et le statut des villages frontaliers. Le rapport de force interne, déjà tendu, pourrait s’en trouver durablement modifié.

Selon Al Akhbar, les documents en question constituent la trace écrite d’un processus dont les conséquences dépasseront largement le calendrier immédiat des négociations.

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