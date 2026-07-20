Le Caire renforce sa frontière et rejette la « zone pilote » de Rafah

Le Caire durcit sa posture. De nouveaux renforts militaires égyptiens ont été acheminés ces derniers jours vers la frontière avec la bande de Gaza, en signe d’opposition explicite au projet israélien d’installer une « zone pilote » dans le secteur de Rafah. Cette initiative, avancée par le cabinet de sécurité israélien dans le cadre de la seconde phase du plan négocié sous l’égide de Washington, prévoit l’aménagement d’un périmètre administré par des acteurs palestiniens jugés acceptables par l’État hébreu, aux abords immédiats du terminal frontalier avec l’Égypte.

Pour la présidence égyptienne, le dispositif porte atteinte à un principe cardinal de sa doctrine sécuritaire : préserver l’intégrité de la frontière de Rafah et prévenir toute reconfiguration qui affaiblirait la souveraineté palestinienne sur l’enclave. Les autorités égyptiennes considèrent qu’une telle zone, présentée comme humanitaire ou expérimentale, servirait en réalité à consacrer un contrôle israélien indirect sur le passage et à fragmenter durablement Gaza.

Un déploiement militaire calibré dans le Sinaï

Selon les informations relayées par le quotidien libanais, les renforts acheminés vers le nord-Sinaï comprennent des unités blindées supplémentaires ainsi que des moyens de surveillance. Ce redéploiement s’inscrit dans une tendance amorcée depuis le début de l’offensive israélienne à Gaza, mais il prend une tonalité politique nouvelle : il s’agit désormais moins de prévenir une infiltration que d’adresser un message à Tel-Aviv et à ses parrains occidentaux.

L’accord de paix de 1979 encadre strictement le nombre de troupes égyptiennes dans le Sinaï. Le Caire s’est jusqu’ici gardé de rompre ces équilibres, préférant obtenir par la voie diplomatique des dérogations tacites. Reste que le renforcement en cours signale une exaspération croissante devant ce que la diplomatie égyptienne qualifie de « faits accomplis » israéliens à la lisière de Rafah.

La crainte d’un déplacement forcé vers le Sinaï

Derrière l’opposition au projet de zone pilote se profile l’obsession stratégique du Caire : empêcher tout transfert de population palestinienne vers le territoire égyptien. Depuis l’automne 2023, les responsables égyptiens répètent qu’une évacuation, même graduelle, d’habitants de Gaza vers le Sinaï constituerait une ligne rouge absolue. Le président Abdel Fattah al-Sissi a publiquement rappelé que l’Égypte ne servirait pas de terre de refuge à un exode organisé.

Le dispositif israélien à Rafah est perçu, dans cette grille de lecture, comme un prélude possible. En sanctuarisant un espace où seraient regroupés civils, aide humanitaire et administration parallèle, l’État hébreu créerait, selon les analystes cairotes, les conditions matérielles d’un futur départ vers l’étranger. D’où la volonté de couper court, sur le plan diplomatique comme militaire, à toute ambiguïté.

Un bras de fer diplomatique avec Washington en arbitre

Les canaux de discussion entre Le Caire, Doha et Washington restent actifs. L’Égypte, qui copréside les efforts de médiation avec le Qatar, ne veut pas rompre le fil du dialogue mais cherche à imposer ses conditions sur la seconde phase du plan de sortie de crise. Les autorités égyptiennes réclament un rôle central dans la gestion du terminal de Rafah et rejettent tout dispositif qui contournerait l’Autorité palestinienne ou les mécanismes agréés par la Ligue arabe.

La séquence intervient alors que l’administration américaine tente de stabiliser le cessez-le-feu et de baliser la reconstruction. Or, sans l’assentiment du Caire, aucun schéma pour l’après-guerre à Gaza ne peut tenir logistiquement : le passage de Rafah constitue l’unique porte non contrôlée par Israël. Cette dépendance confère à l’Égypte un levier considérable, qu’elle entend faire valoir tant que le projet de zone pilote figurera sur la table.

Sur le plan intérieur, la fermeté affichée par la présidence sert également à consolider un consensus national fragile, dans un pays confronté à de fortes tensions économiques. Reste à savoir si les pressions conjointes exercées sur Tel-Aviv suffiront à faire reculer le cabinet israélien, ou si le bras de fer débouchera sur une crise ouverte entre deux voisins liés par un traité de paix vieux de plus de quatre décennies. Selon Al Akhbar.

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