Koné : la Côte d’Ivoire engage 580 milliards FCFA dans l’or

Avec une enveloppe de 580 milliards de francs CFA, soit près de 950 millions de dollars, la mine d’or de Koné s’impose comme le projet aurifère le plus ambitieux jamais engagé en Côte d’Ivoire. L’opération, annoncée en novembre 2026, marque un tournant pour un pays longtemps cantonné au second rang des producteurs d’or ouest-africains, derrière le Ghana, le Mali et le Burkina Faso. Elle survient à un moment où la carte régionale du secteur est en pleine recomposition, bouleversée par les ruptures politiques dans les États sahéliens voisins.

Un investissement calibré pour changer d’échelle

Le montant mobilisé place d’emblée Koné dans la catégorie des mégaprojets miniers africains. À titre de comparaison, la plupart des mines ivoiriennes en activité, comme Tongon exploitée par Barrick Gold dans le nord, Yaouré développée par Perseus Mining, Ity dans l’ouest ou Agbaou, ont été lancées avec des budgets initiaux nettement inférieurs, généralement compris entre 150 et 400 milliards de francs CFA. L’ampleur de l’enveloppe de Koné laisse entrevoir une capacité de production annuelle de plusieurs centaines de milliers d’onces, susceptible de rééquilibrer sensiblement la balance aurifère nationale.

La Côte d’Ivoire a produit environ 48 tonnes d’or en 2023, un niveau qui la maintenait en retrait par rapport au Mali (une soixantaine de tonnes officiellement déclarées) et surtout au Ghana, premier producteur du continent avec plus de 130 tonnes. L’entrée en production de Koné pourrait rapprocher Abidjan de la barre symbolique des 60 tonnes annuelles, consolidant la montée en puissance d’un secteur dont les recettes d’exportation ont déjà dépassé celles du cacao sur certains exercices récents, portées par l’envolée du cours du métal jaune au-delà de 2 500 dollars l’once en 2024.

Un pari régional dans un paysage sahélien fragmenté

Le calendrier du projet n’est pas anodin. Depuis les coups d’État survenus au Mali en 2020 et 2021, au Burkina Faso en 2022 et au Niger en 2023, l’environnement d’affaires minier s’est durci dans ces trois pays. Bamako a adopté en 2023 un nouveau code minier accroissant la part de l’État et impose depuis 2024 une renégociation des conventions avec les majors comme Barrick et B2Gold. Ouagadougou a fait face à la fermeture temporaire de plusieurs sites exposés à l’insécurité. Dans ce contexte, la stabilité institutionnelle ivoirienne devient un argument de poids pour attirer les capitaux miniers autrefois fléchés vers le Sahel.

Abidjan a d’ailleurs révisé son code minier en 2014, puis ajusté son régime fiscal pour sécuriser les investisseurs tout en préservant une participation publique de 10 % dans les projets, assortie de redevances indexées sur le cours de l’or. Ce cadre, considéré comme l’un des plus prévisibles de la sous-région, a soutenu la multiplication des permis d’exploration ces dernières années. Koné en est l’aboutissement le plus visible.

Des retombées attendues au-delà des recettes fiscales

Au-delà des recettes budgétaires directes, le projet est appelé à générer des emplois qualifiés dans le BTP, la maintenance industrielle et la logistique minière, secteurs encore peu structurés localement. Les grands chantiers aurifères ivoiriens antérieurs, comme Yaouré, ont employé entre 1 500 et 2 500 personnes en phase de construction, avant de stabiliser leurs effectifs autour de quelques centaines de postes permanents. L’échelle de Koné laisse présager des ordres de grandeur supérieurs, avec un effet d’entraînement attendu sur les communautés riveraines et les PME sous-traitantes.

Reste la question environnementale et sociale, désormais incontournable dans les projets de cette dimension. Les exigences croissantes des bailleurs internationaux, notamment en matière de gestion des résidus miniers et de consultation des populations, imposent aux opérateurs des standards élevés. La capacité du projet à tenir son calendrier dépendra autant de l’ingénierie financière et du cours de l’or que de l’acceptabilité locale et de la qualité du dialogue avec les autorités coutumières. Koné, par son envergure, cristallisera ces enjeux et servira de référence pour la génération suivante de projets miniers ivoiriens.

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