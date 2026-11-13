Sénégal : la justice économique recadre TotalEnergies face à SETOA ITALIA

La procédure d’opposition engagée par TotalEnergies contre la société italienne SETOA ITALIA au Sénégal s’est soldée par un revers pour la major française, selon des informations publiées le 13 novembre 2026. Si les contours exacts du dossier restent à ce stade peu documentés, l’issue de la procédure traduit une évolution notable : la capacité d’un opérateur européen de taille intermédiaire à faire prévaloir ses droits face à l’un des premiers groupes énergétiques mondiaux, sur une place où les rapports de force étaient longtemps verrouillés par les majors.

Un revers procédural pour TotalEnergies dans un marché sénégalais en recomposition

L’opposition est, dans la pratique juridique francophone, une voie de recours formée contre une décision rendue en l’absence d’une des parties, ou une démarche visant à bloquer l’exécution d’un acte, d’une adjudication ou d’une inscription. Son rejet signifie que l’acte contesté par TotalEnergies conserve sa pleine force exécutoire au bénéfice de SETOA ITALIA. Pour la major française, ce coup d’arrêt impose de réévaluer la stratégie contentieuse, entre pourvoi éventuel devant une juridiction supérieure, arbitrage international ou négociation directe.

Le contexte sénégalais de 2026 n’est pas neutre. Depuis le démarrage de la production de pétrole offshore sur le champ de Sangomar en juin 2024, opéré par l’australien Woodside aux côtés de la société nationale Petrosen, et la montée en puissance du projet gazier Grand Tortue Ahmeyim partagé avec la Mauritanie, Dakar est devenu une destination recherchée par l’ensemble de la chaîne de valeur pétrolière et parapétrolière. Les sociétés de services, de logistique et de négoce s’y positionnent, au moment même où les autorités issues de l’alternance de mars 2024 ont engagé une revue des contrats extractifs.

SETOA ITALIA, symptôme d’un écosystème parapétrolier européen diversifié

La présence italienne dans l’amont énergétique africain n’est pas un phénomène marginal. Au-delà d’Eni, actif depuis des décennies en Afrique du Nord et en Afrique centrale et opérateur du gisement de Baleine en Côte d’Ivoire depuis 2023, un tissu dense de sociétés transalpines intervient sur les segments de l’ingénierie, de la fourniture d’équipements, du transport maritime et du négoce raffiné. Que SETOA ITALIA appartienne à ce segment ou à celui des négociants spécialisés, son aptitude à défendre ses positions contractuelles à Dakar constitue un signal pour l’ensemble des opérateurs intermédiaires qui hésitent encore à s’engager face à des partenaires de rang mondial.

Cette capacité à obtenir gain de cause s’inscrit dans un mouvement plus large. Au cours des dernières années, plusieurs décisions rendues en Afrique de l’Ouest, notamment par la Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA) de l’OHADA basée à Abidjan, ont montré que les juridictions régionales n’hésitaient plus à trancher contre des acteurs établis lorsque la régularité procédurale ou contractuelle faisait défaut. Le droit uniforme OHADA, couplé au Code sénégalais des obligations civiles et commerciales, offre un cadre technique robuste que les plaideurs étrangers maîtrisent désormais pleinement.

Un enjeu de crédibilité pour la place d’affaires de Dakar

Pour TotalEnergies, présente au Sénégal à travers un réseau de distribution de carburants hérité du rachat des actifs locaux de différentes marques et impliquée dans l’exploration offshore, l’épisode arrive à un moment sensible. Le groupe dirigé par Patrick Pouyanné a publié au titre de l’exercice 2024 un résultat net ajusté de 18,3 milliards de dollars et revendique une présence commerciale ou industrielle dans plus de quarante pays africains. Un revers juridique dans un pays considéré comme l’un des plus prévisibles de la sous-région n’affecte pas ses équilibres financiers, mais il peut peser sur la perception de son pouvoir de négociation local.

Reste que la portée du dossier dépendra des suites procédurales. Un recours, probable, pourrait prolonger l’incertitude de plusieurs mois. À l’inverse, une transaction permettrait de clore rapidement un épisode encombrant. Dans les deux cas, l’affaire alimente un constat partagé par les chambres de commerce européennes à Dakar : la sécurisation des relations contractuelles au Sénégal passe désormais par une attention renforcée aux formalismes locaux, condition d’accès à un marché énergétique appelé à peser lourd dans l’équation économique ouest-africaine de la décennie.

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