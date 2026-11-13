Gabon : Libreville encadre la micro-assurance par une cession légale

La micro-assurance gabonaise entre dans une nouvelle phase de son encadrement prudentiel. Les opérateurs du segment seront tenus de céder entre 1 % et 2 % de leurs primes acquises au titre d’une cession légale, dispositif qui a vocation à alimenter un pool de mutualisation des risques et à consolider la capacité de rétention du marché local. Le taux retenu, modéré au regard des standards du secteur, acte néanmoins une inflexion réglementaire majeure pour une activité encore embryonnaire au Gabon.

Un prélèvement prudentiel calibré pour un segment encore jeune

La cession légale est un mécanisme classique du droit des assurances : elle oblige un assureur direct à transférer une fraction de ses primes, et donc une part proportionnelle de ses risques, à un cessionnaire désigné, généralement un réassureur public ou régional. Dans la zone de la Conférence interafricaine des marchés d’assurances (CIMA), qui regroupe quatorze États d’Afrique francophone, ce principe s’applique de longue date aux branches traditionnelles, avec une cession obligatoire de 15 % au profit de la CICA-Re, le réassureur communautaire basé à Lomé, instaurée par un règlement de 2012.

Appliquée à la micro-assurance, la logique se déplace. Il ne s’agit plus seulement de capter une part de la prime au bénéfice d’un acteur régional, mais de structurer un segment où les tickets moyens sont très faibles, souvent compris entre quelques centaines et quelques milliers de francs CFA par police, et où la sinistralité peut se révéler volatile. La fourchette retenue, entre un et deux points, traduit un arbitrage : prélever suffisamment pour constituer une réserve de solidarité, sans asphyxier des modèles économiques dont l’équilibre tient parfois à quelques points de marge technique.

La micro-assurance, maillon récent de l’inclusion financière en zone CIMA

Le cadre réglementaire de la micro-assurance en zone CIMA remonte au Livre VII du Code des assurances, adopté en 2012 à Lomé, qui a défini pour la première fois les conditions d’agrément, les contraintes de capital minimum réduit et les règles contractuelles simplifiées applicables à ce type de produit. Ce socle visait à accompagner la massification de produits d’assurance santé, obsèques, agricoles ou liés au crédit, destinés à des populations exclues des canaux traditionnels. Plus d’une décennie plus tard, la pénétration reste faible : le taux de pénétration global de l’assurance en zone CIMA stagne autour de 1 % du produit intérieur brut, loin de la moyenne continentale tirée par l’Afrique du Sud et le Maroc.

Au Gabon, le marché de l’assurance pèse un peu plus de 100 milliards de francs CFA de primes annuelles toutes branches confondues, selon les ordres de grandeur publiés ces dernières années par la Fédération des sociétés d’assurances de droit national africain. La part de la micro-assurance y demeure marginale, portée par quelques initiatives autour du mobile money, du crédit à la consommation et des produits funéraires. Dans ce contexte, l’introduction d’une cession légale spécifique signale la volonté des autorités d’anticiper la montée en puissance du segment plutôt que de la subir.

Enjeux pour les opérateurs gabonais et effets d’entraînement régionaux

Concrètement, la cession pèsera sur la marge brute des opérateurs. Sur un portefeuille annuel d’un milliard de francs CFA de primes, une cession de 2 % représente un transfert de 20 millions, à comparer aux frais de gestion et à la commission des distributeurs, souvent opérateurs télécoms ou institutions de microfinance. Les acteurs devront donc affiner leur tarification ou absorber le prélèvement par des gains de productivité, en particulier sur la digitalisation de la souscription et des sinistres.

Reste que la mesure peut aussi jouer comme un signal de maturité envoyé aux réassureurs internationaux et aux investisseurs du secteur. En clarifiant les flux de cession et en renforçant la capacité locale de portage du risque, Libreville s’inscrit dans une tendance observable au Sénégal, en Côte d’Ivoire et au Cameroun, où les régulateurs cherchent à articuler l’objectif d’inclusion financière avec les exigences prudentielles. Par ailleurs, la mesure gabonaise pourrait préfigurer des initiatives comparables dans d’autres juridictions CIMA, soucieuses de doter leur micro-assurance d’un filet de sécurité propre.

À moyen terme, l’efficacité du dispositif se mesurera à sa capacité à stabiliser les opérateurs lors des chocs de sinistralité, notamment climatiques et sanitaires, tout en préservant l’accessibilité tarifaire des produits pour les ménages les plus modestes.

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