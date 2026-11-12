Eramet projette 900 000 tonnes à Grande Côte au Sénégal en 2027

La mine de sables lourds de Grande Côte, opérée par le groupe français Eramet sur la côte nord du Sénégal, veut tourner la page d’un exercice 2026 marqué par l’arrêt d’une large partie de ses installations. Le minier a annoncé le lundi 9 novembre viser environ 900 000 tonnes de concentré de minéraux lourds l’an prochain, soit un retour quasi intégral à la trajectoire antérieure à l’incendie de février 2026. En 2025, le site avait extrait 983 000 tonnes du même produit, matière première utilisée pour séparer ilménite, rutile et zircon.

Un exercice 2026 amputé de près des deux tiers

Le sinistre de février a visé l’équipement le plus sensible de la chaîne : l’unité de concentration humide, dite WCP, qui assure la séparation entre les minéraux denses recherchés et les sables stériles. Sans cet outil, aucune valorisation n’est possible. Les opérations ont été suspendues, puis relancées par paliers à partir d’avril, sans retrouver leur régime nominal. De janvier à fin septembre, la production n’a atteint que 264 000 tonnes, et la prévision annuelle a été ramenée dans une fourchette de 300 000 à 400 000 tonnes, contre un objectif initial proche de 900 000.

La facture financière est à l’avenant. Sur les neuf premiers mois de l’année, la filiale sénégalaise a dégagé 78 millions d’euros de chiffre d’affaires, contre 186 millions sur la même période en 2025, soit une contraction de 58 %. L’impact net de l’incident sur la trésorerie 2026, une fois intégrés les coûts de reconstruction, les pertes d’exploitation et les indemnisations d’assurance attendues, est évalué à 45 millions d’euros par le groupe. La déclaration de force majeure reste activée vis-à-vis des clients et des fournisseurs, un dispositif juridique rare dans la minière africaine, qui suspend temporairement les obligations contractuelles.

Une filière stratégique pour les recettes publiques sénégalaises

Le pari d’un retour à la normale au premier trimestre 2027 n’est pas qu’industriel. Grande Côte figure parmi les principaux pourvoyeurs fiscaux du secteur extractif sénégalais. En 2025, Eramet chiffrait à 229,7 millions d’euros sa contribution à l’économie locale, en cumulant achats auprès des fournisseurs, masse salariale et versements d’impôts et taxes à l’État. Ramenée aux neuf premiers mois de 2026, la baisse d’activité se traduit mécaniquement par un trou dans les redevances minières attendues par le Trésor, au moment où Dakar cherche à consolider des finances publiques sous pression.

Le contexte sectoriel accentue l’enjeu. Le Sénégal est l’un des rares producteurs africains de zircon, matériau critique utilisé dans la céramique technique, la fonderie et les revêtements de combustible nucléaire, et dont le marché mondial se joue entre quelques sites australiens, sud-africains, mozambicains et sénégalais. Toute interruption prolongée d’un acteur de ce calibre fait bouger les équilibres d’approvisionnement de clients industriels européens et asiatiques, et pèse sur les prix spot.

Une reconstruction qui engage la crédibilité industrielle du groupe

Au-delà du Sénégal, l’épisode intervient dans un portefeuille déjà éprouvé pour Eramet. Le groupe a été confronté ces dernières années à la suspension prolongée de ses exports de nickel indonésiens, puis à des tensions récurrentes autour de sa filiale calédonienne. Reconstituer en moins d’un an une unité WCP à pleine capacité, dans un environnement industriel éloigné des grands bassins de sous-traitance, suppose une mobilisation serrée des équipes techniques et des assureurs. L’expérience des mines de sables lourds, par exemple celle de Kenmare Resources au Mozambique, où un incident sur un circuit de drague en 2021 avait entraîné plusieurs trimestres de sous-production, montre que les courbes de remontée en régime rarement linéaires.

Concrètement, l’horizon 2027 jouera comme un double test. Pour Eramet, il s’agit de démontrer que la discipline opérationnelle sur site peut compenser la volatilité des marchés du titane et du zircon. Pour l’État sénégalais, l’enjeu est la stabilité d’une rente minière appelée à cohabiter avec les revenus naissants du gaz et du pétrole offshore. Le calibre des commandes passées pour la nouvelle unité de concentration humide, puis la cadence de remontée observée au premier trimestre 2027, diront si la cible des 900 000 tonnes relève de l’objectif opérationnel ou de l’affichage stratégique.

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