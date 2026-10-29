La Banque mondiale alerte sur les finances publiques du Gabon

Le diagnostic économique de la Banque mondiale sur le Gabon intervient à un moment charnière pour Libreville, deux ans après le changement de régime du 30 août 2023. L’institution évalue la dette publique à 80 % du produit intérieur brut, un déficit budgétaire de 12 % et dénombre 729 000 personnes vivant sous le seuil de pauvreté. Trois chiffres qui dessinent la contrainte dans laquelle évolue désormais le gouvernement de transition dirigé par le général Brice Clotaire Oligui Nguema, désormais président élu.

Un endettement qui franchit un seuil critique

Le ratio de dette publique à 80 % du PIB rapproche le Gabon des pays considérés comme en situation de risque élevé de surendettement selon la grille d’analyse conjointe du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Pour un pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure, dont les recettes dépendent très largement du pétrole, le franchissement de cette barre fragilise la capacité à emprunter à des conditions soutenables sur les marchés régionaux et internationaux.

À titre de comparaison, le Gabon affichait un ratio dette-sur-PIB de l’ordre de 60 à 65 % à la veille de la crise sanitaire de 2020, avant une remontée alimentée par la contraction du PIB, la chute temporaire des cours du brut et les besoins de financement de la relance. Le pays émet régulièrement sur le marché régional de la Banque des États de l’Afrique centrale (BEAC) et a déjà sollicité le marché eurobond, notamment lors d’opérations de rachat anticipé en 2024. Chaque point de spread supplémentaire se traduit mécaniquement par un alourdissement du service de la dette, qui absorbe déjà une part significative des recettes budgétaires.

Un déficit public à deux chiffres difficilement tenable

Le déficit budgétaire chiffré à 12 % du PIB par la Banque mondiale contraste avec les critères de convergence de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC), qui plafonnent théoriquement les déséquilibres budgétaires à des niveaux bien inférieurs. Un tel niveau de déficit, s’il se confirme, alimente directement la dette et complique les discussions en cours avec les partenaires multilatéraux, notamment dans la perspective d’un nouveau programme avec le Fonds monétaire international.

La transition politique a hérité d’un stock d’arriérés intérieurs considérable, dû à des fournisseurs locaux, à des bailleurs et à certains partenaires sociaux. Les autorités de Libreville ont engagé depuis fin 2023 un audit de la dette publique, intérieure comme extérieure, et commencé à apurer une partie de ces arriérés. L’exercice budgétaire 2025, premier véritable budget de l’ère post-transition, constituera un test de crédibilité : la soutenabilité du cadrage dépendra autant du prix moyen du baril retenu que de la capacité du Trésor à élargir l’assiette fiscale hors hydrocarbures.

Une pauvreté résiduelle qui interroge la rente pétrolière

Le chiffre de 729 000 personnes pauvres, dans un pays d’environ 2,4 millions d’habitants, place le taux de pauvreté autour d’un tiers de la population. Ce résultat est particulièrement frappant pour un État dont le PIB par habitant, estimé par la Banque mondiale à près de 8 800 dollars en 2022, figure parmi les plus élevés d’Afrique subsaharienne. L’écart entre richesse nationale brute et niveau de vie médian illustre la persistance d’une rente mal redistribuée, phénomène documenté de longue date dans les économies pétrolières du golfe de Guinée.

Le Gabon partage ce paradoxe avec d’autres producteurs de la zone, à l’image de la Guinée équatoriale ou du Congo-Brazzaville, où le classement au titre du PIB par tête masque des indicateurs sociaux comparables à ceux de pays à revenu beaucoup plus faible. Les politiques de diversification agricole, de contenu local dans les filières minière et forestière, et de financement du logement social lancées depuis 2023 visent précisément à corriger cette asymétrie, mais leurs effets ne seront mesurables qu’à moyen terme.

Un cadrage qui pèse sur l’agenda de la transition

Pour les autorités gabonaises, le rapport de l’institution de Washington fonctionne comme un cadrage externe au moment où se jouent plusieurs négociations sensibles : refinancement d’échéances obligataires, rapprochement avec le FMI, levée de fonds auprès de la Banque africaine de développement et poursuite des programmes avec la Banque mondiale. Le signal envoyé aux investisseurs par les choix budgétaires de 2025 et 2026 déterminera la trajectoire de la prime de risque gabonaise. Dans un environnement régional marqué par la prudence des bailleurs vis-à-vis des États en transition, la crédibilité du cadre macroéconomique devient un actif stratégique autant qu’une contrainte politique.

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