La Banque mondiale ramène la croissance du Kenya à 4,3 % en 2026

La Banque mondiale a abaissé ses prévisions de croissance du Kenya pour 2026, désormais fixées à 4,3 %, contre une trajectoire plus optimiste anticipée quelques mois plus tôt. L’institution de Bretton Woods pointe un ralentissement plus marqué qu’attendu de la première économie d’Afrique de l’Est, prise en étau entre les contraintes budgétaires imposées par le programme du Fonds monétaire international (FMI), une consommation des ménages atone et un investissement privé encore hésitant. Le chef de l’État William Ruto voit ainsi se compliquer l’équation politique d’une année charnière.

Une révision qui reflète la fragilité de la reprise kényane

Le nouveau chiffre marque un décrochage par rapport aux ambitions initiales du gouvernement, qui tablait sur un rythme sensiblement supérieur. Pour Washington, la conjonction de plusieurs facteurs justifie cette prudence. La discipline budgétaire, imposée par la nécessité de contenir un endettement public passé au-dessus des seuils de vigilance, réduit mécaniquement les marges de manœuvre de l’État en matière de commande publique et d’investissement infrastructurel.

La demande intérieure, moteur traditionnel de l’économie kényane, peine à se raffermir. Le pouvoir d’achat des ménages reste érodé par les hausses fiscales successives introduites depuis 2023, malgré un reflux de l’inflation. Le secteur agricole, qui emploie une part significative de la population active, continue de subir les effets de conditions climatiques irrégulières, tandis que l’industrie manufacturière n’a pas retrouvé le rythme d’avant la pandémie.

Consolidation budgétaire et tensions sociales, un couple explosif

Le gouvernement Ruto navigue entre deux exigences difficilement conciliables. D’un côté, les créanciers multilatéraux réclament la poursuite de l’assainissement des finances publiques, avec une trajectoire de réduction du déficit et une mobilisation accrue des recettes fiscales internes. De l’autre, la rue kényane a démontré, lors des manifestations massives de 2024 contre la loi de finances, qu’elle ne tolérerait pas indéfiniment de nouveaux tours de vis.

La contestation sociale, portée notamment par la jeunesse urbaine, pèse désormais dans les arbitrages économiques. Le retrait de plusieurs mesures fiscales sous la pression populaire a créé un manque à gagner que Nairobi cherche à compenser par un recours accru à la dette et par la rationalisation de la dépense courante. Ce cadrage plus étroit se répercute directement sur les perspectives de croissance identifiées par la Banque mondiale.

Par ailleurs, le climat des affaires souffre d’une lisibilité limitée. Les investisseurs étrangers, notamment dans les secteurs des télécommunications, de l’énergie et des services financiers, réclament une stabilité réglementaire que les revirements fiscaux fragilisent. Nairobi, longtemps considérée comme le hub le plus abouti de la région, doit désormais composer avec une concurrence renforcée de Kigali et de Dar es Salaam pour capter les flux d’investissements directs étrangers.

Un signal envoyé aux marchés et aux partenaires

Cette révision à 4,3 % n’est pas anodine pour l’accès du Kenya aux marchés financiers internationaux. Le pays, qui a dû restructurer une partie de sa dette extérieure et refinancer un eurobond arrivé à maturité en 2024, reste étroitement surveillé par les agences de notation. Toute inflexion des perspectives de croissance affecte directement les conditions d’emprunt et la prime de risque exigée par les investisseurs institutionnels.

Concrètement, un rythme de 4,3 % demeure supérieur à la moyenne subsaharienne, mais insuffisant pour absorber la démographie kényane et résorber le chômage des jeunes diplômés. Le pays doit générer plusieurs centaines de milliers d’emplois formels chaque année pour maintenir la cohésion sociale, un objectif difficilement atteignable sous la barre des 5 % de croissance annuelle.

Reste que le Kenya conserve des atouts structurels solides : un écosystème technologique parmi les plus dynamiques du continent, un secteur bancaire consolidé, une position géographique privilégiée pour le commerce régional via le corridor de Mombasa. La capacité du gouvernement à restaurer la confiance des ménages et à sécuriser un cadre fiscal prévisible conditionnera largement le retour vers une trajectoire plus vigoureuse à l’horizon 2027. Selon Financial Afrik, cette révision confirme le caractère plus laborieux qu’anticipé de la reprise kényane.

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