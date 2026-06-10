La Guinée-Bissau lève 15 milliards de FCFA sur le marché de l’UMOA

La Guinée-Bissau a franchi une nouvelle étape dans son programme de financement souverain en levant 15 milliards de FCFA sur le marché financier de l’Union monétaire ouest-africaine (UMOA). L’opération, conduite par la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique, témoigne de la capacité du plus petit émetteur de la zone à mobiliser des ressources auprès des investisseurs institutionnels régionaux. Pour Bissau, ce recours au compartiment des titres publics reste l’un des leviers les plus accessibles afin de couvrir des besoins budgétaires structurellement tendus.

Un marché régional devenu incontournable pour Bissau

Depuis plusieurs années, le marché des titres publics de l’UMOA, animé par l’agence UMOA-Titres basée à Dakar, constitue la principale source de financement non concessionnel pour les huit États membres de la zone franc ouest-africaine. La Guinée-Bissau, dont l’économie reste largement adossée à la filière noix de cajou, y trouve un canal indispensable pour boucler ses lois de finances. Les banques commerciales du Sénégal, de Côte d’Ivoire et du Togo figurent traditionnellement parmi les souscripteurs les plus actifs des émissions bissau-guinéennes.

L’opération de 15 milliards de FCFA, soit environ 22,8 millions d’euros, s’inscrit dans le calendrier d’émissions arrêté par le Trésor pour l’exercice en cours. Elle prolonge une séquence durant laquelle Bissau a multiplié les bons et obligations assimilables du Trésor afin de refinancer une partie de sa dette intérieure arrivant à échéance. Concrètement, le rythme des adjudications reflète à la fois la pression de la trésorerie courante et la volonté d’allonger progressivement la maturité moyenne du portefeuille obligataire.

Des conditions de marché scrutées par les investisseurs

Le contexte régional reste marqué par une remontée des taux servis aux émetteurs souverains de la zone. Plusieurs États de l’UMOA ont vu leurs rendements progresser au-delà de 7 % sur les maturités moyennes, conséquence d’un resserrement monétaire opéré par la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) et d’une concurrence accrue entre Trésors nationaux pour capter une liquidité bancaire en repli. Pour la Guinée-Bissau, classée parmi les signatures à risque plus élevé du fait de sa taille et de son historique politique, la prime exigée par les investisseurs demeure structurellement supérieure à la moyenne régionale.

Reste que la levée intégrale du montant recherché signale que les souscripteurs continuent de différencier l’analyse purement souveraine d’éléments de soutien implicites. La garantie de la zone franc, l’ancrage du franc CFA à l’euro et la surveillance multilatérale exercée par la Commission de l’UEMOA participent à rassurer les portefeuilles bancaires. Dans le même temps, le Fonds monétaire international maintient un dialogue actif avec Bissau dans le cadre de programmes successifs visant à consolider les finances publiques.

Une équation budgétaire qui demeure tendue

Les autorités bissau-guinéennes affichent l’ambition de ramener le déficit budgétaire sous la barre des 3 % du produit intérieur brut, conformément aux critères de convergence de l’UEMOA. Sur le terrain, l’exercice se heurte aux aléas du cycle économique, à la volatilité des cours de la noix de cajou et aux dépenses récurrentes de fonctionnement de l’État. La capacité à mobiliser 15 milliards de FCFA en une seule opération offre donc un répit budgétaire bienvenu, sans pour autant résoudre l’équation de fond.

Au-delà de la séquence immédiate, cette émission pose la question de la profondeur du marché régional face à la multiplication des sollicitations souveraines. Les Trésors ivoirien, sénégalais et béninois mobilisent des volumes nettement supérieurs et orientent une part importante de la liquidité disponible. Pour les émetteurs de plus petite taille, le défi consiste à préserver un accès régulier au marché sans renchérir excessivement le coût de leur dette. La diversification vers des partenaires extérieurs, notamment les banques de développement et les fonds souverains du Golfe, demeure une piste évoquée par plusieurs responsables financiers de la sous-région.

Selon Financial Afrik, cette opération marque un nouveau jalon dans la stratégie de gestion active de la dette portée par le Trésor public bissau-guinéen.

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