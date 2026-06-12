Ouattara reçoit la Banque mondiale et Sea-Invest à Abidjan

Le président ivoirien Alassane Ouattara a reçu coup sur coup deux interlocuteurs au profil distinct mais convergent : Ousmane Diagana, vice-président de la Banque mondiale pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre, et Philippe Van De Vyvère, dirigeant du groupe maritime belge Sea-Invest. Ces audiences, tenues au palais présidentiel d’Abidjan, illustrent la double trajectoire que le chef de l’État entend imprimer à son nouveau mandat : consolider le partenariat avec les bailleurs multilatéraux et attirer davantage de capitaux privés européens sur la façade portuaire ivoirienne.

Banque mondiale : un partenariat reconduit pour la Côte d’Ivoire

L’entretien avec Ousmane Diagana s’inscrit dans la continuité d’une relation devenue centrale pour le financement du développement ivoirien. Le portefeuille de la Banque mondiale en Côte d’Ivoire figure parmi les plus volumineux de la sous-région, avec des engagements couvrant l’éducation, la protection sociale, les infrastructures rurales et la résilience climatique. La visite du responsable mauritanien intervient à un moment où Abidjan négocie le calibrage de ses prochains cycles d’appui budgétaire, dans un environnement régional marqué par le resserrement des conditions de financement.

Pour le gouvernement ivoirien, la visite revêt aussi une portée politique. Elle vaut signal aux marchés et aux partenaires bilatéraux : l’économie reste arrimée aux standards des institutions de Bretton Woods, à l’heure où plusieurs pays voisins ont rompu ou distendu ce lien. La Côte d’Ivoire, première économie de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), affiche une croissance soutenue, mais doit composer avec une pression budgétaire accrue liée au service de la dette et au financement des grands chantiers d’infrastructure.

Sea-Invest et la bataille pour la façade atlantique

L’audience accordée à Philippe Van De Vyvère relève d’une logique différente, mais complémentaire. Le groupe belge Sea-Invest compte parmi les principaux opérateurs portuaires privés en Afrique de l’Ouest et du Centre, avec des positions établies notamment au Sénégal, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Son intérêt pour Abidjan s’explique par la montée en puissance des trafics conteneurisés et vraquiers transitant par le port autonome, plateforme par laquelle passe l’essentiel du commerce extérieur ivoirien et une part significative du fret destiné au Mali et au Burkina Faso.

La concurrence est vive sur ce segment. Le groupe philippin ICTSI, le français AGL (ex-Bolloré Africa Logistics) désormais sous pavillon MSC, ainsi que le danois APM Terminals se disputent les concessions portuaires du golfe de Guinée. Dans ce paysage, l’arrivée ou le renforcement d’un acteur européen indépendant comme Sea-Invest apporte à Abidjan une diversification utile, à la fois économique et géopolitique. Les autorités ivoiriennes cherchent à éviter une dépendance excessive envers un opérateur unique, alors que les volumes traités à San Pedro et à Abidjan progressent d’année en année.

Une diplomatie économique à double détente

Ces deux audiences, tenues à quelques heures d’intervalle, dessinent la grammaire diplomatique du palais présidentiel ivoirien : mobiliser simultanément le multilatéral concessionnel et le capital privé européen. Cette articulation s’avère d’autant plus stratégique que la Côte d’Ivoire vient d’entrer dans un cycle politique post-présidentielle, où la crédibilité internationale et l’attractivité économique constituent deux piliers de la stabilité recherchée par l’exécutif.

Aucun montant d’engagement n’a été rendu public à l’issue des rencontres. Toutefois, la séquence confirme la volonté de l’administration Ouattara de maintenir un dialogue permanent avec les bailleurs structurants et les industriels susceptibles d’investir dans les infrastructures de transport. Reste à observer comment ces signaux se traduiront dans le projet de loi de finances et dans le calendrier des concessions portuaires à venir. Selon FratMat, les échanges ont porté sur l’approfondissement de la coopération entre Abidjan et chacun des deux partenaires.

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