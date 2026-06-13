La CPI ordonne 7,25 millions d’euros pour les victimes de Tombouctou

La Cour pénale internationale (CPI) a fixé à 7,25 millions d’euros le montant des réparations dues aux victimes des exactions commises à Tombouctou, au nord du Mali, durant l’occupation djihadiste de 2012-2013. La décision, rendue à La Haye, vise à indemniser les habitants de la cité historique malienne pour les destructions patrimoniales, les persécutions et les atteintes graves aux libertés subies sous le règne d’Ansar Dine et d’Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI). Elle confirme la trajectoire d’une justice pénale internationale qui tente d’ancrer la réparation dans la durée, malgré des moyens financiers limités.

Une décision qui consacre la responsabilité d’Al Hassan

L’ordonnance s’inscrit dans le prolongement de la condamnation d’Al Hassan Ag Abdoul Aziz, ancien membre de la police islamique de Tombouctou, reconnu coupable de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité. Les juges de la CPI ont estimé que l’ampleur des préjudices subis par la population de la ville classée au patrimoine mondial de l’UNESCO justifiait un volume de réparations sensiblement supérieur aux affaires antérieures. Le précédent dossier malien jugé à La Haye, celui d’Ahmad Al Faqi Al Mahdi, condamné en 2016 pour la destruction des mausolées, avait abouti à 2,7 millions d’euros de réparations.

Le montant retenu cette fois reflète la nature plus large des charges retenues. Outre la destruction du patrimoine religieux et culturel, les juges ont pris en compte les violences sexuelles, les persécutions fondées sur le genre, les traitements cruels infligés à la population et les atteintes aux libertés fondamentales pendant près de dix mois d’occupation. La chambre a privilégié une approche combinant réparations individuelles et collectives, afin de couvrir à la fois les victimes directes identifiées et la communauté tombouctienne dans son ensemble.

Un défi financier pour le Fonds au profit des victimes

Reste la question du financement effectif. Al Hassan ayant été déclaré indigent, c’est le Fonds au profit des victimes (FPV), bras opérationnel de la CPI en matière de réparations, qui devra mobiliser les ressources nécessaires. Le FPV vit principalement de contributions volontaires des États parties au Statut de Rome, et son budget annuel se compte en millions, non en dizaines de millions d’euros. La somme ordonnée pour Tombouctou représente à elle seule une fraction considérable de sa capacité d’intervention sur le continent africain.

Concrètement, le déploiement des indemnisations passera par des programmes pluriannuels : appui psychologique, soutien socio-économique, projets de réhabilitation patrimoniale et mémoriels. Dans le cas Al Mahdi, le Fonds avait mis plusieurs années à clore le volet opérationnel, et le travail d’identification des bénéficiaires demeure complexe dans une région où l’insécurité limite l’accès des organisations humanitaires. La même contrainte pèsera sur la mise en œuvre des nouvelles réparations, alors que le nord du Mali reste exposé aux offensives de groupes armés affiliés à Al-Qaïda et à l’État islamique.

Bamako, La Haye et la fracture diplomatique

La décision intervient dans un climat politique tendu entre la junte au pouvoir à Bamako et plusieurs juridictions internationales. Les autorités maliennes ont multiplié les ruptures diplomatiques depuis 2022, quittant la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et resserrant leurs liens avec Moscou. La coopération avec la CPI, fondée sur le renvoi initial de la situation malienne par Bamako en 2012, n’a toutefois pas été formellement remise en cause, ce qui distingue le dossier malien de celui d’autres États africains plus ouvertement hostiles à la juridiction de La Haye.

Pour les victimes de Tombouctou, l’enjeu dépasse la seule dimension financière. La reconnaissance judiciaire des persécutions subies, notamment celles infligées aux femmes, marque une étape symbolique forte. Plusieurs associations locales, parties au procès comme représentantes de victimes, plaident depuis plusieurs années pour que la réparation s’accompagne d’un travail mémoriel adossé à la reconstruction des sites religieux. Le montant ordonné par la CPI devra désormais se traduire en actions tangibles sur le terrain, dans un contexte sécuritaire qui complique chaque déploiement humanitaire.

La portée du précédent dépasse le cas malien. En fixant la barre à 7,25 millions d’euros, la chambre envoie un signal aux contentieux en cours concernant la République centrafricaine, le Soudan ou la République démocratique du Congo, où des montants comparables pourraient être réclamés. Selon Financial Afrik, la décision conforte la jurisprudence d’une CPI cherchant à donner corps à son volet réparatoire, longtemps resté en retrait face à sa fonction répressive.

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