Téhéran impute à Washington la responsabilité de l’escalade régionale

La République islamique d’Iran a de nouveau désigné les États-Unis comme principal responsable de l’escalade en cours au Moyen-Orient. Dans une prise de position diffusée par les médias arabes, Téhéran impute à l’administration américaine la dégradation du climat sécuritaire régional et rejette les accusations portées contre son propre rôle. Le message s’inscrit dans une séquence diplomatique tendue, marquée par la multiplication des frictions entre Washington et les capitales de l’axe iranien.

Une posture diplomatique de fermeté assumée

Les autorités iraniennes martèlent que les choix stratégiques de la Maison-Blanche, son soutien militaire à Israël et le maintien d’un dispositif naval renforcé dans le Golfe constituent les véritables moteurs de la tension régionale. Cette ligne, portée par le ministère iranien des Affaires étrangères, vise à inverser le récit dominant dans les chancelleries occidentales, qui attribuent à Téhéran et à ses relais l’instabilité du théâtre levantin. Le pouvoir iranien souligne que sa doctrine demeure défensive et qu’il n’a pas vocation à initier un conflit ouvert.

La déclaration intervient alors que les canaux diplomatiques indirects, longtemps animés par Oman et le Qatar, traversent une phase d’érosion. Les négociations sur le programme nucléaire iranien sont à l’arrêt depuis la suspension du dialogue technique amorcé sous l’administration Biden. Dans ce contexte, le langage employé par Téhéran s’apparente à un avertissement adressé tant à Washington qu’aux capitales européennes, sommées de peser sur la trajectoire américaine.

Un Moyen-Orient sous pression continue

L’argumentaire iranien s’inscrit dans une dynamique régionale où chaque acteur s’efforce de transférer la charge politique de l’escalade. La guerre à Gaza, les frappes croisées entre Israël et le Hezbollah libanais, les opérations menées par les Houthis en mer Rouge et la persistance des tensions sur le détroit d’Ormuz alimentent un faisceau de crises connectées. Téhéran considère que le soutien américain à l’effort militaire israélien et la posture dissuasive des forces navales déployées dans le Golfe arabo-persique contribuent à enfermer la région dans une logique d’affrontement.

Pour les analystes régionaux, la rhétorique iranienne poursuit un double objectif. Sur la scène intérieure, elle consolide un récit nationaliste utile à un appareil d’État confronté à de lourdes contraintes économiques. Sur la scène internationale, elle prépare le terrain à d’éventuelles ripostes en cas de frappe directe, en construisant en amont une légitimité défensive. Cette grammaire diplomatique, éprouvée depuis l’assassinat du général Qassem Soleimani en janvier 2020, est désormais appliquée à chaque épisode de friction.

Enjeux pour les capitales arabes et les marchés énergétiques

Pour les monarchies du Golfe, le retour d’une rhétorique d’affrontement entre Téhéran et Washington constitue un signal préoccupant. Riyad et Abou Dhabi, engagés dans une normalisation prudente avec l’Iran depuis l’accord parrainé par Pékin en mars 2023, observent avec attention les répercussions possibles sur les flux commerciaux, les corridors maritimes et la stabilité des cours du brut. Un incident militaire dans le détroit d’Ormuz, par lequel transite près d’un cinquième de la consommation mondiale de pétrole, suffirait à propulser les prix à des niveaux susceptibles de peser sur la croissance mondiale.

Les chancelleries arabes redoutent également un effet de contagion sur les théâtres irakien et syrien, où les bases américaines font régulièrement l’objet de tirs attribués à des milices proches de Téhéran. La diplomatie iranienne, en refusant d’endosser la responsabilité de l’escalade, ménage une marge de manœuvre pour ses alliés tout en préservant la possibilité d’une désescalade conditionnée à un repositionnement américain. Reste que la fenêtre de négociation se réduit, à mesure que les calendriers politiques de Washington et de Tel-Aviv imposent leur propre tempo.

La déclaration confirme, en creux, l’épuisement des canaux classiques de dialogue entre les deux capitales et la centralité prise par les médiateurs régionaux. Selon Al Akhbar, Téhéran entend maintenir cette ligne tant que l’administration américaine n’aura pas révisé sa posture sur le dossier israélo-palestinien et sur le volet sanctions.

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