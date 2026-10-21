Le Royaume-Uni engage ses Typhoon dans la défense aérienne saoudienne

Le Royaume-Uni franchit un seuil opérationnel en engageant ses chasseurs Eurofighter Typhoon dans la protection du territoire saoudien contre les tirs houthis. L’opération associe directement la Royal Air Force (RAF) aux moyens de défense aérienne du royaume, dans une mission d’interception de drones et de missiles balistiques tirés depuis le Yémen. Elle traduit une inflexion stratégique : jusqu’ici concentrée sur la mer Rouge et le détroit de Bab el-Mandeb, l’implication britannique s’étend désormais à la défense du sanctuaire saoudien lui-même.

Une extension du théâtre d’opérations vers la péninsule

Depuis novembre 2023, la rébellion houthie, qui contrôle Sanaa et une partie du nord-yémenite, a multiplié les frappes contre le trafic maritime international et contre les infrastructures saoudiennes et émiraties. Les attaques ciblent régulièrement des installations pétrolières, des aéroports civils et des bases militaires, prolongeant un cycle entamé dès 2015 avec l’intervention de la coalition arabe conduite par Riyad. L’engagement britannique au-dessus du territoire saoudien signifie que Londres ne se limite plus à la protection du trafic commercial dans la mer Rouge, où près de 12 % du commerce mondial transitait avant la crise, mais participe à la défense directe d’un partenaire du Golfe.

Cette extension du périmètre d’intervention s’inscrit dans la continuité de l’opération Prosperity Guardian, lancée fin 2023 sous commandement américain, à laquelle le Royaume-Uni participe par des frappes aériennes conduites depuis la base de Chypre-Akrotiri. En janvier 2024, les Typhoon de la RAF avaient déjà conduit des frappes coordonnées avec l’US Air Force contre des sites de lancement houthis au Yémen. L’implication actuelle en appui direct de la défense aérienne saoudienne constitue un palier supplémentaire, qui rapproche Londres du schéma bilatéral longtemps privilégié par Washington avec Riyad.

Un partenariat militaire ancien remis au premier plan

La relation militaire entre Londres et Riyad repose sur une architecture industrielle dense, structurée autour des contrats Al-Yamamah signés dès 1985 puis Salam en 2007, qui ont fait du Royaume-Uni l’un des principaux fournisseurs d’armement de la monarchie. L’armée de l’air saoudienne (RSAF) exploite elle-même 72 Eurofighter Typhoon livrés par BAE Systems, un parc qui en fait le deuxième utilisateur mondial de l’appareil après la RAF. Cette communauté de plateformes facilite l’interopérabilité entre pilotes britanniques et saoudiens, et explique en partie le choix du Typhoon pour une mission d’interception conjointe.

Le ministère britannique de la Défense dispose par ailleurs d’un socle logistique durable dans la région, avec la base navale HMS Jufair à Bahreïn, réactivée en 2018, et un accord de défense renouvelé avec Oman en 2019. Ces points d’appui permettent à la Royal Air Force de projeter rapidement des moyens vers les théâtres du Golfe sans dépendre exclusivement des infrastructures américaines. Pour Riyad, qui a engagé depuis 2023 un rapprochement prudent avec Téhéran sous médiation chinoise, le soutien britannique offre un filet sécuritaire sans compromettre la désescalade diplomatique en cours.

Une recomposition discrète de la coalition anti-Houthis

L’arrivée des Typhoon britanniques au-dessus du territoire saoudien reconfigure l’équilibre de la coalition occidentale face à la menace houthie. Elle intervient alors que plusieurs partenaires européens, notamment la France avec l’opération Aspides lancée par l’Union européenne en février 2024, ont choisi un cadre strictement défensif, limité à la protection du trafic maritime. Londres opte à l’inverse pour une posture plus engagée, en phase avec la ligne américaine mais déployée sous bannière bilatérale avec Riyad.

Cette orientation comporte un enjeu politique interne. Le gouvernement britannique devra justifier devant le Parlement un engagement militaire sans mandat onusien explicite, dans un contexte où les frappes de janvier 2024 contre le Yémen avaient suscité un débat sur le respect du War Powers Convention. Elle soulève également la question de la soutenabilité budgétaire, alors que les dépenses de défense britanniques, projetées à 2,5 % du PIB à l’horizon 2030, sont déjà sollicitées par le soutien à l’Ukraine et par les engagements de l’OTAN sur le flanc oriental.

Reste que la décision britannique envoie un signal clair aux capitales du Golfe : la défense du territoire saoudien redevient une priorité partagée des grandes puissances occidentales, et la menace houthie, loin de refluer, s’impose comme un facteur structurant de la sécurité régionale pour les années à venir.

Pour aller plus loin

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