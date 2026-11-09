Medex-I-26 : l’Italie et l’Algérie resserrent leur axe naval à Jijel

En accueillant le patrouilleur italien ITS Bettica, la base navale de Jijel devient le théâtre d’un exercice bilatéral qui dépasse largement sa dimension technique. Medex-I-26 scelle une convergence opérationnelle entre la Marina Militare et les Forces navales algériennes, deux marines riveraines d’un même bassin devenu stratégique pour l’approvisionnement énergétique européen. Ce rendez-vous intervient alors que Rome fait de l’Algérie l’un des pivots de sa politique méditerranéenne, bien au-delà des seuls enjeux de défense.

Un partenariat naval algéro-italien monté en gamme

Les escales croisées entre bâtiments italiens et algériens ne sont pas nouvelles, mais elles ont changé de nature depuis le début de la décennie. La Marine algérienne, qui dispose de l’une des flottes les plus denses du Maghreb avec notamment des frégates MEKO A-200 de conception allemande et des sous-marins Kilo russes, cherche à diversifier ses partenaires d’entraînement. L’Italie, de son côté, a fait de la projection vers la rive sud un axe assumé de sa doctrine, articulée autour du concept de « Méditerranée élargie » formalisé par l’état-major de la Marina Militare depuis 2015.

Le patrouilleur hauturier ITS Bettica, de la classe Comandanti, affiche un déplacement d’environ 1 500 tonnes et un équipage d’une centaine de marins. Conçu pour les missions de surveillance maritime, de lutte contre les trafics et d’assistance, il incarne le type d’unité polyvalente que les deux marines mobilisent de plus en plus pour des scénarios partagés : interception, contrôle de zone, secours en mer. Medex-I-26 devrait donc concentrer ses séquences sur ces compétences hybrides, à mi-chemin entre police des mers et défense côtière.

Jijel, vitrine d’un ancrage stratégique en Méditerranée occidentale

Le choix de Jijel n’a rien d’anodin. Situé à l’est d’Alger, le port abrite une base navale dont la montée en puissance accompagne le redéploiement des Forces navales algériennes vers le bassin oriental, face à des flux migratoires toujours soutenus et à l’activité croissante des flottes étrangères. Selon les données de Frontex, la route dite de la Méditerranée centrale, qui passe au large des côtes algériennes et tunisiennes, a concentré plus de 60 000 arrivées irrégulières en Italie en 2024, après un pic à près de 158 000 en 2023. Rome cherche mécaniquement à nouer des coopérations plus étroites avec les marines du sud de la Méditerranée.

Cet ancrage militaire se double d’un partenariat énergétique devenu structurant. Depuis la signature, en avril 2022, du mémorandum entre Sonatrach et Eni, l’Algérie est devenue le premier fournisseur de gaz de l’Italie, détrônant la Russie. Les volumes exportés via le gazoduc Transmed, qui atterrit en Sicile après avoir traversé la Tunisie, avoisinent désormais 25 milliards de mètres cubes par an. Sécuriser les approches maritimes de ces infrastructures, y compris les câbles sous-marins qui longent le même corridor, est devenu une préoccupation partagée entre les deux marines.

Un contrepoint assumé aux tensions avec Paris

Le rapprochement entre Rome et Alger prend un relief particulier à l’aune des frictions persistantes entre la France et l’Algérie. Depuis la reconnaissance par Paris, à l’été 2024, de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, les échanges militaires entre Alger et l’ancienne puissance coloniale se sont considérablement refroidis, allant jusqu’au rappel d’ambassadeurs et au gel de plusieurs coopérations sectorielles. L’Italie, qui a construit avec la présidence Meloni un discours méditerranéen centré sur le « Plan Mattei » annoncé en janvier 2024, occupe l’espace laissé libre.

Medex, dont les premières éditions remontent au milieu des années 2010, est ainsi devenu un marqueur politique autant qu’un exercice tactique. Chaque édition sert à valider des procédures communes, mais aussi à afficher la régularité d’un dialogue stratégique entre deux capitales qui partagent une lecture proche des risques méditerranéens. La fréquence annuelle désormais revendiquée par les deux états-majors tranche avec le caractère plus épisodique des manœuvres associant les autres partenaires européens de l’Algérie.

Reste à mesurer, dans les prochains mois, si cette dynamique débouchera sur des formats plus ambitieux : patrouilles conjointes permanentes, échange d’officiers, voire acquisitions croisées d’équipements. L’horizon d’une véritable architecture de sécurité maritime algéro-italienne, longtemps théorique, se rapproche à mesure que les intérêts économiques et stratégiques des deux rives convergent.

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