Nigeria : Abuja encadre les stablecoins pour protéger le naira

La Banque centrale du Nigeria resserre le périmètre dans lequel évoluent les acteurs des stablecoins au Nigeria. L’autorité monétaire, dirigée depuis septembre 2023 par Yemi Cardoso, entend soumettre les sociétés qui émettent ces jetons adossés à une devise, principalement le dollar, à un régime prudentiel plus exigeant. Le signal est politique autant que technique : Abuja ne veut plus laisser se développer, à la marge du système bancaire, un circuit parallèle de paiements et d’épargne libellé en monnaie étrangère.

Un marché nigérian devenu laboratoire mondial des stablecoins

Le Nigeria figure, depuis plusieurs années, parmi les trois premiers marchés mondiaux pour l’adoption des cryptoactifs, selon les classements annuels publiés par le cabinet d’analyse Chainalysis. Dans ce paysage, les stablecoins, au premier rang desquels l’USDT émis par Tether et l’USDC de Circle, ont supplanté le bitcoin comme principal véhicule d’usage. Les particuliers s’en servent pour préserver leur pouvoir d’achat face à une inflation qui a dépassé 30 % en rythme annuel en 2024, les importateurs pour contourner la pénurie chronique de devises, les jeunes pour recevoir des paiements de clients étrangers.

Cette intensité d’usage a une conséquence directe : chaque stablecoin libellé en dollar détenu par un Nigérian est, de facto, un petit segment de dollarisation privée qui échappe au contrôle de la CBN. Le phénomène fragilise les instruments classiques de politique monétaire, de la gestion du taux de change à la régulation du crédit. Il explique pourquoi la banque centrale souhaite désormais identifier, autoriser et surveiller les émetteurs, à l’image de ce que l’Union européenne a instauré avec le règlement MiCA, entré pleinement en application pour les stablecoins en juin 2024.

D’une interdiction brutale à une régulation structurée

La trajectoire nigériane sur les cryptoactifs a longtemps oscillé entre méfiance et répression. En février 2021, la Banque centrale du Nigeria avait purement et simplement interdit aux banques commerciales de traiter avec les plateformes de cryptomonnaies, les coupant du système de compensation en naira. Cette ligne dure a été abandonnée en décembre 2023, quelques mois après l’arrivée de Yemi Cardoso, par une circulaire autorisant les comptes bancaires des prestataires de services sur actifs virtuels dûment enregistrés auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) nigériane.

Le durcissement actuel sur les stablecoins constitue la suite logique de ce basculement : après avoir reconnu l’existence du secteur, les autorités veulent désormais le normer. Il complète également le cadre de la SEC, qui a publié en juin 2024 des règles révisées sur les actifs numériques et lancé un programme d’incubation des plateformes candidates à une licence. Reste que la coordination entre les deux régulateurs demeure un point sensible : la CBN garde la main sur tout ce qui ressemble à un moyen de paiement, et les stablecoins entrent précisément dans cette catégorie.

Le eNaira en toile de fond, Binance en mémoire

L’arrière-plan de cette réforme ne peut être dissocié de l’affaire Binance. La principale plateforme d’échange mondiale avait vu, début 2024, deux de ses cadres détenus à Abuja, le gouvernement l’accusant d’avoir contribué à la chute du naira par les volumes de conversion dollar-naira transitant sur ses carnets d’ordres peer-to-peer. L’épisode a convaincu les autorités qu’un cadre d’autorisation préalable, assorti de sanctions crédibles, était indispensable pour tout acteur manipulant de la valeur en devise étrangère à grande échelle.

Dans le même temps, le eNaira, monnaie numérique de banque centrale lancée en octobre 2021, peine à décoller. Moins de 1 % de la population l’utiliserait activement, selon les estimations du Fonds monétaire international publiées en 2023. L’encadrement des stablecoins privés peut, à terme, redonner un espace au projet public en limitant la concurrence des alternatives dollarisées. Pour les émetteurs étrangers, l’enjeu sera d’évaluer le coût de conformité d’un marché qui reste, malgré tout, l’un des plus profonds et des plus jeunes du continent.

Au-delà du cas nigérian, la décision d’Abuja sera scrutée à Accra, Nairobi et Johannesburg, où des réflexions similaires sont engagées. Le Nigeria est en train de poser, pour l’Afrique, un premier référentiel sur la cohabitation entre monnaie souveraine et jetons numériques privés indexés au dollar.

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