Mondial 2026 : le Maroc défie le Brésil avec ses certitudes

Le Maroc aborde sa première rencontre du Mondial 2026 avec un statut inédit dans son histoire footballistique. Quatrième de la dernière Coupe du monde organisée au Qatar, finaliste malheureux de la Coupe d’Afrique des nations disputée à domicile et désormais première nation africaine au classement de la Fédération internationale de football association (FIFA), la sélection dirigée par Walid Regragui n’a plus à faire ses preuves. Le défi face au Brésil, samedi à New York, constitue moins un test qu’une confirmation attendue.

Un Brésil en quête de repères face à des Lions de l’Atlas installés

La Seleção qui se présente sur la pelouse new-yorkaise n’a plus grand-chose à voir avec l’ogre des décennies précédentes. Privée de plusieurs cadres, encore en chantier sur le plan tactique et fragilisée par une succession de sélectionneurs depuis l’élimination prématurée du Mondial 2022, l’équipe brésilienne arrive au tournoi nord-américain avec un statut diminué. Les défaites concédées ces dernières années, y compris à domicile lors des éliminatoires sud-américaines, ont écorné l’aura quasi mystique qui entourait la formation auriverde.

À l’inverse, les Marocains avancent avec un capital confiance solide. Le parcours qatari, ponctué par des succès retentissants face à la Belgique, à l’Espagne puis au Portugal, a fait des Lions de l’Atlas une référence du football mondial. Cette performance n’a rien d’un accident statistique. Elle s’appuie sur une génération de joueurs évoluant dans les grands championnats européens, sur une cohésion de groupe travaillée depuis plusieurs cycles et sur une structure fédérale qui a investi massivement dans la formation au cours de la dernière décennie.

Une génération marocaine forgée par l’expérience continentale et mondiale

Le vécu accumulé par l’effectif marocain depuis 2022 constitue un atout différenciant. Les cadres défensifs, le milieu de terrain et l’attaque ont en commun d’avoir disputé des rendez-vous à très forte intensité, qu’il s’agisse des phases finales africaines, des compétitions continentales européennes ou des qualifications mondiales. Cette densité d’expérience contraste avec une partie du groupe brésilien encore en phase d’apprentissage du très haut niveau international.

La finale de la dernière Coupe d’Afrique des nations, perdue mais disputée jusqu’au bout, a par ailleurs renforcé la conviction qu’un cycle reste ouvert. Walid Regragui dispose désormais d’un effectif élargi, plus profond dans chaque ligne, capable d’absorber les blessures et les suspensions sans compromettre l’identité de jeu. Le bloc compact, les transitions rapides et l’efficacité sur coups de pied arrêtés demeurent les marqueurs d’une équipe qui sait jouer contre des adversaires théoriquement supérieurs.

Un enjeu stratégique au-delà du résultat

Pour le Royaume, ce premier match dépasse le cadre purement sportif. Le Maroc coorganisera la Coupe du monde 2030 avec l’Espagne et le Portugal, et chaque sortie internationale de la sélection alimente la stratégie de rayonnement portée par Rabat. Un résultat probant face au Brésil consoliderait la trajectoire entamée en 2022 et renforcerait la légitimité du pays comme nation hôte d’un événement planétaire à l’horizon de la fin de la décennie.

Le contexte économique et diplomatique entourant le football marocain n’est pas neutre. La Fédération royale marocaine de football a structuré ses investissements autour de l’académie Mohammed VI, des infrastructures régionales et d’un encadrement technique renforcé. Ces choix, opérés sur le temps long, produisent désormais des résultats mesurables, dont la présence régulière des Lions de l’Atlas dans les phases finales mondiales constitue l’expression la plus visible.

Reste que le football demeure imprévisible, et le Brésil conserve un réservoir de talents individuels capables de renverser n’importe quelle rencontre. Mais la dynamique, le contexte et la hiérarchie des certitudes plaident pour une sélection marocaine qui n’a plus à craindre les adversaires les plus huppés. Selon RFI Afrique, les Lions de l’Atlas abordent ce rendez-vous new-yorkais avec une ambition assumée et un vécu qui leur permet d’envisager sereinement l’opposition à la Seleção.

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