Mondial 2026 : la Tunisie vise un cap historique en phase finale

La Tunisie au Mondial 2026 figurera parmi les neuf représentants africains au tournoi élargi à 48 équipes. Pour les Aigles de Carthage, ce sera la septième participation à une phase finale de Coupe du monde, un total qui place le pays parmi les nations les plus régulières du continent sur la scène planétaire. La sélection nord-africaine s’est qualifiée en bouclant la campagne éliminatoire africaine à la première place de son groupe, sans connaître la moindre défaite.

L’enjeu sportif dépasse la simple présence. Depuis sa première apparition mondiale en 1978 en Argentine, la Tunisie n’a jamais réussi à franchir le cap du premier tour. Six campagnes, six éliminations dès la phase de groupes : la statistique pèse sur une fédération qui considère le format élargi de 2026 comme une fenêtre d’opportunité historique. Avec seize équipes supplémentaires en lice et un système qualifiant plus permissif pour les meilleurs troisièmes, la marche vers les seizièmes de finale paraît plus accessible.

Un parcours qualificatif maîtrisé sous Sami Trabelsi

L’équipe nationale est arrivée à ce rendez-vous au terme d’une campagne éliminatoire solide. Sous la conduite du sélectionneur Sami Trabelsi, nommé pour relancer un projet sportif fragilisé après l’échec de la Coupe d’Afrique des Nations 2023, les Aigles de Carthage ont retrouvé une certaine sérénité défensive et une discipline tactique qui constituent traditionnellement leur signature. Le technicien tunisien a privilégié une ossature mêlant cadres expérimentés évoluant en Europe et jeunes éléments issus du championnat local.

La force de cette génération réside dans son équilibre. Le bloc défensif, articulé autour du gardien Aymen Dahmen et de défenseurs aguerris, a longtemps été le socle de la sélection. Le milieu de terrain, lui, s’appuie sur des joueurs au profil athlétique capables de couvrir de larges espaces. Reste la question récurrente de la finition, talon d’Achille des dernières campagnes mondiales.

Une ambition affichée pour la phase finale nord-américaine

Du côté de la Fédération tunisienne de football (FTF), le discours officiel a évolué. Là où les éditions précédentes étaient abordées avec une prudence stratégique, la délégation tunisienne assume désormais publiquement l’objectif de qualification pour le second tour. Cette inflexion s’explique par plusieurs paramètres. Le format à 48 équipes redistribue mécaniquement les chances : sur douze groupes de quatre, les deux premiers et les huit meilleurs troisièmes accéderont aux seizièmes de finale.

Concrètement, une équipe terminant troisième de sa poule avec quatre points conserve des chances réelles de poursuivre l’aventure. Pour une nation classée régulièrement entre la 30e et la 45e place du classement FIFA, le calcul devient favorable. Les responsables tunisiens estiment qu’un parcours sans faute défensif et un succès face à un adversaire abordable suffiraient à valider l’objectif historique.

L’Afrique du Nord face à la concurrence continentale

La Tunisie ne sera pas seule à représenter l’Afrique du Nord. Le Maroc, demi-finaliste surprise du Mondial 2022 au Qatar, l’Algérie en quête de rachat et l’Égypte de Mohamed Salah composent un quatuor maghrébin et nord-africain particulièrement dense. Cette concurrence régionale agit comme un aiguillon. Le précédent marocain a démontré qu’une équipe africaine pouvait bousculer la hiérarchie mondiale en s’appuyant sur une organisation collective rigoureuse et une diaspora talentueuse.

Pour la sélection tunisienne, l’enjeu dépasse la performance sportive immédiate. Une qualification pour les seizièmes de finale ouvrirait la voie à un renouvellement générationnel et à un renforcement des moyens alloués à la formation locale. Les retombées économiques et diplomatiques d’une telle performance, en termes de visibilité internationale du pays et d’attractivité pour les sponsors, sont également scrutées par les autorités sportives à Tunis.

Le tirage au sort de la phase finale, attendu dans les prochains mois, déterminera la nature exacte du défi tunisien. D’ici là, le staff technique entend poursuivre l’observation des cadres et finaliser une liste élargie qui servira de base aux matches de préparation. Selon Seneweb, la fédération a déjà engagé des discussions pour organiser plusieurs rencontres amicales face à des sélections de niveau mondial avant le coup d’envoi du tournoi.

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