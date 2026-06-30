Banlieue sud de Beyrouth : le casse-tête des loyers en pleine guerre

[CONTENU INDISPONIBLE — La dépêche transmise ne contient que le titre traduit de l’arabe « La problématique du paiement des loyers dans la banlieue sud à l’époque du déplacement ». Le corps de l’article source d’Al Akhbar n’a pas été fourni, et toute reconstitution détaillée constituerait une hallucination contraire à la ligne éditoriale d’Africtelegraph.]

La banlieue sud de Beyrouth, communément appelée Dahieh, concentre depuis l’automne 2024 l’essentiel des destructions infligées au tissu urbain libanais par la campagne militaire israélienne. Au-delà des immeubles éventrés et des quartiers vidés de leurs habitants, un contentieux discret mais lourd de conséquences s’installe entre bailleurs et locataires : celui du paiement des loyers en période de déplacement forcé. La question, soulevée par le quotidien libanais Al Akhbar, met en lumière une zone grise juridique et sociale que ni la législation en vigueur ni les autorités publiques n’ont anticipée.

Un marché locatif déstructuré par la guerre

La banlieue sud abrite, selon les estimations communément admises, plusieurs centaines de milliers de résidents, dans un tissu locatif dense où la propriété est souvent fragmentée. Le déplacement massif provoqué par les frappes israéliennes a brutalement interrompu les flux financiers ordinaires entre locataires et propriétaires. Beaucoup de ménages ayant fui vers Beyrouth-ouest, la Békaa ou les régions du nord se retrouvent à supporter un double coût : un loyer dans leur quartier d’origine, parfois inhabitable, et un second dans leur lieu de refuge.

Pour les bailleurs, le manque à gagner n’est pas anodin. Une part substantielle des propriétaires de Dahieh tire de la rente locative un revenu d’appoint, voire principal, dans un pays où le système bancaire reste paralysé depuis 2019 et où les pensions publiques ont fondu sous l’effet de la dépréciation de la livre libanaise. La suspension de fait des paiements fragilise donc une catégorie de petits rentiers déjà éprouvée par six années de crise économique.

Un vide juridique entre force majeure et obligation contractuelle

Le droit libanais ne traite pas de manière explicite l’hypothèse d’un déplacement de guerre prolongé. La notion de force majeure, invoquée par certains locataires pour suspendre leurs paiements, se heurte à l’absence de jurisprudence consolidée sur ce point précis. À l’inverse, les bailleurs arguent du caractère contractuel et continu de la créance locative, indépendamment de l’usage effectif du bien. Entre les deux, les tribunaux libanais, déjà engorgés, ne sont pas en mesure d’arbitrer rapidement.

L’absence d’un cadre d’urgence édicté par le gouvernement laisse les parties livrées à des arrangements informels. Dans certains cas, des médiations communautaires ou municipales tentent de fixer des décotes temporaires, allant de la suspension totale du loyer à une réduction partielle pour la durée du déplacement. Mais ces mécanismes, dispersés et sans valeur normative, ne couvrent qu’une fraction des situations.

Une crise sociale qui s’ajoute à la reconstruction

La question des loyers se greffe sur un dossier plus large : celui du financement de la reconstruction de Dahieh, dont les premières estimations chiffrent les dégâts en milliards de dollars. Le Hezbollah, qui constitue l’acteur politique et social dominant de la banlieue sud, a mis en place des aides au relogement pour ses partisans déplacés, mais ces dispositifs ne couvrent pas systématiquement les loyers dus dans les logements quittés. Les ménages non affiliés à des réseaux d’entraide se retrouvent encore plus exposés.

Reste que le contentieux locatif risque de peser durablement sur la cohésion sociale de la zone. Les retours progressifs observés après le cessez-le-feu négocié fin 2024 s’accompagnent de demandes d’arriérés, de menaces d’expulsion et, dans certains cas, de ruptures de bail unilatérales. Pour les analystes du marché immobilier libanais, le risque est celui d’une recomposition forcée du peuplement de Dahieh, où les locataires les plus précaires pourraient être évincés au profit de profils plus solvables.

Concrètement, la résolution du dossier dépendra de la capacité de l’État libanais à édicter un cadre temporaire encadrant les loyers en zone de guerre, à l’image de dispositifs adoptés ailleurs après des conflits urbains. À défaut, les arbitrages resteront privés, inégaux et porteurs de nouveaux différends. Selon Al Akhbar, la problématique du paiement des loyers dans la banlieue sud demeure l’une des questions sociales les plus sensibles laissées en suspens par la guerre.

Pour aller plus loin

Liban-Israël : un accord bâti sur l’affaiblissement du Hezbollah · États-Unis et Iran échangent des frappes pour le deuxième jour · Liban-Sud : une embuscade du Hezbollah ébranle le Bataillon 52 de Tsahal

J’aime ça : J’aime chargement…