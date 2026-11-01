Caoutchouc ivoirien : 578 FCFA le kilo bord-champ pour novembre 2026

Le caoutchouc naturel ivoirien conserve un prix d’achat élevé. Pour novembre 2026, le kilogramme payé au planteur a été fixé à 578 FCFA bord-champ par l’Association des professionnels du caoutchouc naturel de Côte d’Ivoire (APROMAC). Cette grille mensuelle, qui s’applique à la matière livrée en l’état depuis la plantation, encadre les transactions entre coopératives, planteurs individuels et usiniers transformateurs. Elle sert aussi de référence pour les contrats d’approvisionnement signés avec les industriels de la zone d’Abidjan et de San Pedro.

Un prix bord-champ qui soutient le revenu des hévéiculteurs

Le niveau retenu pour novembre maintient la rémunération des producteurs au-dessus du seuil psychologique des 500 FCFA, un palier longtemps considéré comme la zone de confort de la filière. Pendant plusieurs campagnes, entre 2019 et 2021, les planteurs ivoiriens avaient vu le kilogramme bord-champ tomber sous 400 FCFA, parfois jusqu’à 300 FCFA, provoquant un découragement visible dans les régions de Grand-Lahou, d’Aboisso et de Dabou. Le redressement observé depuis 2023 a permis à de nombreuses exploitations familiales de retrouver un seuil de rentabilité, à condition de maîtriser les coûts de collecte et de transport.

La grille mensuelle de l’APROMAC est indexée sur l’évolution des cours internationaux, en particulier ceux de la Singapore Commodity Exchange (SICOM) et du marché de Tokyo (TOCOM), auxquels s’ajoutent les paramètres de change dollar-franc CFA et un coefficient de qualité. Concrètement, lorsque les cours asiatiques se tendent, comme c’est le cas depuis le début de 2024 sous l’effet d’une offre thaïlandaise et indonésienne contrainte, la répercussion sur le prix bord-champ ivoirien intervient avec un ou deux mois de décalage. Le chiffre de 578 FCFA traduit donc une fermeté persistante de la demande mondiale, notamment pour l’industrie pneumatique.

La Côte d’Ivoire, premier producteur africain et quatrième mondial

La hiérarchie mondiale du caoutchouc naturel reste dominée par la Thaïlande, l’Indonésie et le Vietnam, qui concentrent à eux trois près des deux tiers de la production. La Côte d’Ivoire s’est installée au quatrième rang mondial au tournant des années 2020, dépassant successivement la Malaisie et l’Inde pour la production exportée. À l’échelle du continent, Abidjan a devancé le Liberia et le Nigeria pour devenir, et de loin, le premier fournisseur africain, avec une production annuelle qui a franchi le cap du million de tonnes de caoutchouc sec en 2022, selon les données publiées par l’APROMAC et reprises par le ministère ivoirien de l’Agriculture.

Cette montée en puissance repose sur un maillage dense de petits planteurs, estimés à plus de 160 000, qui fournissent l’essentiel du volume aux côtés des grandes plantations industrielles historiques, héritières des groupes SAPH, SOGB et CHC. La filière emploie, directement et indirectement, plusieurs centaines de milliers de personnes dans les régions forestières du Sud. Son poids économique rivalise désormais avec celui de l’anacarde et talonne, à l’export, la banane et le palmier à huile.

Un amortisseur face à la volatilité du cacao

La tenue du prix du caoutchouc revêt une importance stratégique à l’heure où le gouvernement ivoirien cherche à diversifier les revenus agricoles pour réduire la dépendance au cacao. Pendant la campagne 2023-2024, la flambée des cours du cacao avait masqué les vulnérabilités structurelles de la cacaoculture, notamment la baisse des rendements et le vieillissement des vergers. L’hévéa, dont le cycle productif s’étale sur près de trente ans après une phase immature de six à sept ans, offre un revenu mensuel régulier que le cacao, saisonnier, ne permet pas.

Reste la question de la transformation locale. La part du caoutchouc ivoirien transformé sur place avant exportation demeure inférieure à 5 %, l’essentiel partant sous forme de granulés techniques TSR vers l’Europe, l’Asie et l’Amérique du Nord. Le plan stratégique de la filière vise à porter cette part à 25 % à l’horizon 2030, à travers l’implantation d’unités de production de pneumatiques et de pièces techniques. À 578 FCFA le kilogramme bord-champ, la matière première ivoirienne reste compétitive, mais la bataille industrielle, elle, se jouera moins sur le prix du latex que sur l’énergie, la logistique portuaire et la formation des opérateurs.

Pour aller plus loin

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