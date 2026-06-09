Ndiassane : le khalife des Kounta adresse une lettre à Diomaye Faye

Le khalife des Kounta de Ndiassane a transmis une lettre au chef de l’État sénégalais Bassirou Diomaye Faye, selon une information rapportée par la presse locale. Cette correspondance s’inscrit dans une tradition diplomatique propre au Sénégal, où les foyers religieux entretiennent un canal direct avec la présidence de la République. Le geste, par sa solennité, dépasse la seule courtoisie protocolaire et engage une lecture politique fine du moment institutionnel.

Ndiassane, foyer historique de la Qadiriyya sénégalaise

Située dans la région de Thiès, à une centaine de kilomètres de Dakar, la cité religieuse de Ndiassane constitue le siège de la branche sénégalaise de la confrérie Qadiriyya, portée par la famille Kounta depuis le XIXe siècle. Ce foyer, moins médiatisé que Touba ou Tivaouane, n’en demeure pas moins influent dans la cartographie spirituelle du pays. Son khalife dispose d’un magistère moral écouté, tant par les fidèles que par les autorités politiques successives.

La démarche actuelle rappelle que la diplomatie religieuse au Sénégal repose sur une économie de signaux. Une lettre adressée au palais ne se réduit jamais à un échange privé : elle conditionne les équilibres entre l’exécutif et les guides musulmans qui structurent une grande partie de l’opinion. Depuis l’indépendance, chaque président a dû composer avec ces foyers, du recours discret de Léopold Sédar Senghor aux visites appuyées d’Abdoulaye Wade et de Macky Sall.

Une démarche scrutée par l’exécutif

L’arrivée au pouvoir de Bassirou Diomaye Faye en mars 2024 a ouvert une séquence de recomposition des relations entre Dakar et les cités religieuses. Le nouveau président, porté par une coalition souverainiste et issue d’une génération moins inscrite dans les réseaux confrériques traditionnels, a multiplié les déplacements vers Touba, Tivaouane et d’autres foyers pour rassurer les khalifes. La correspondance émanant de Ndiassane s’inscrit dans cette dynamique d’ajustement mutuel.

Le contenu précis de la lettre n’a pas été intégralement rendu public, mais sa simple existence revêt une portée politique. Elle signale que le khalife des Kounta entend exister dans l’agenda du palais, au même titre que les autres autorités religieuses majeures. Pour l’exécutif, accuser réception et donner une suite tangible relève d’un exercice d’équilibriste, alors que les attentes des foyers religieux portent à la fois sur les infrastructures locales, l’organisation des grands rassemblements et le respect des traditions.

Confréries et gouvernance : un dialogue stratégique

Au-delà du cas de Ndiassane, l’épisode rappelle la centralité du fait confrérique dans la gouvernance sénégalaise. Les Mourides, les Tidjanes, les Layènes et les Qadres constituent autant de pôles dont l’écoute conditionne la stabilité sociale. Aucune réforme d’ampleur, qu’elle touche à l’éducation, au foncier ou à la fiscalité, ne se déploie sans une concertation préalable avec ces autorités. Le pacte tacite repose sur le respect mutuel de la sphère temporelle et de la sphère spirituelle.

Le pouvoir actuel, qui revendique une rupture avec les pratiques héritées, ne peut pour autant ignorer cette grammaire politique. Les premiers mois du mandat de Bassirou Diomaye Faye ont d’ailleurs été marqués par des gestes appuyés en direction des khalifes, lecture de discours en langues nationales, audiences répétées et déplacements lors des grands évènements religieux comme le Magal de Touba ou le Gamou de Tivaouane. La séquence ouverte par la lettre de Ndiassane s’inscrit dans ce continuum.

Reste à observer la nature de la réponse présidentielle. Une visite officielle du chef de l’État à Ndiassane, déjà évoquée par le passé pour ses prédécesseurs, constituerait le prolongement logique de cet échange épistolaire. Elle offrirait au khalife des Kounta une reconnaissance publique attendue, et au palais l’occasion d’élargir le cercle de ses interlocuteurs confrériques. Selon Seneweb, la lettre est désormais entre les mains du président de la République.

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