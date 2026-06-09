Cameroun : 2 090 postes ouverts dans la fonction publique en 2026

Le Cameroun rouvre les vannes du recrutement dans la fonction publique. Le ministre Joseph Lé a annoncé, par une note d’information datée du 5 juin 2026, l’ouverture de 2 090 postes répartis dans plusieurs corps administratifs. Le chiffre, modeste au regard des standards d’avant 2021, n’en marque pas moins une rupture avec quatre années de restriction sévère imposée pour contenir la masse salariale de l’État.

Santé et éducation, moteurs du recrutement public 2026

L’essentiel de la hausse tient à deux secteurs jugés stratégiques. La santé publique bénéficie d’un quota spécial de 200 postes destinés aux médecins spécialistes, alors que les hôpitaux camerounais peinent à couvrir leurs besoins en plateaux techniques pointus. L’éducation concentre pour sa part 1 000 places réservées aux enseignants recrutés sous le régime des auditeurs libres, c’est-à-dire des diplômés intégrés en cours de formation.

La ventilation linguistique illustre l’équilibre recherché entre les deux sous-systèmes hérités du bilinguisme constitutionnel. L’enseignement général francophone récupère 322 postes, contre 285 pour le versant anglophone. L’enseignement technique se voit doter de 193 places côté francophone et 200 côté anglophone. Hors santé et éducation, les volumes ouverts restent significativement plus contenus, signe que la logique de rationnement reste à l’œuvre pour les autres administrations.

Le franchissement du seuil symbolique des 2 000 postes n’avait plus été observé depuis 2023, exercice durant lequel le gouvernement avait autorisé 2 235 recrutements. À l’époque, Joseph Lé avait justifié cette inflexion par la nécessité de répondre à des besoins en personnels exprimés par les administrations dans le cadre de la Stratégie nationale de développement 2020-2030.

Une décennie de rationnement budgétaire dans la fonction publique

Le contraste avec la décennie précédente reste saisissant. En 2018, l’État camerounais avait ouvert 5 179 places, suivies de 5 411 en 2019 et de 3 700 en 2020. La bascule intervient en 2021, avec 1 536 postes seulement, puis une chute sous la barre des 1 000 en 2022. L’exercice 2024 a péniblement dépassé 1 200 ouvertures, signal d’un arbitrage durable en faveur du contrôle des effectifs.

Cette compression répond à un impératif macroéconomique. La masse salariale de l’État camerounais est passée de 706,1 milliards de FCFA en 2012 à 1 080,1 milliards en 2021, selon les données du ministère des Finances. Une progression de plus de 50 % en moins d’une décennie qui mobilise une part croissante des recettes fiscales et restreint les marges d’investissement public.

Les autorités attribuent cette dérive à plusieurs catégories d’agents, au premier rang desquelles les enseignants du secondaire et les militaires, longtemps recrutés en volumes importants. Le retour de l’enseignement secondaire dans le périmètre du concours 2026, après deux à trois années de suspension, pourrait donc raviver la pression sur les dépenses de personnel.

Le plafond Cemac sur la masse salariale toujours dépassé

La discipline budgétaire ne relève pas seulement d’une décision souveraine. Le Cameroun est tenu par les critères de surveillance multilatérale de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (Cemac), qui fixent à 35 % au maximum le ratio des dépenses de personnel rapportées aux recettes fiscales. Ce seuil de soutenabilité reste régulièrement dépassé par Yaoundé.

Le constat est désormais collectif. Dans son dernier rapport de surveillance, la Cemac relève qu’aucun de ses six États membres n’a respecté en 2024 les normes encadrant le taux de pression fiscale et la masse salariale. Pour le Cameroun, première économie de la zone, le ratio s’est maintenu au-dessus du plafond communautaire, confirmant l’enracinement d’une contrainte budgétaire structurelle.

L’arbitrage opéré pour 2026 reflète cette équation. Il s’agit de répondre aux carences criantes des services publics de santé et d’éducation sans relancer une spirale salariale que les bailleurs multilatéraux scrutent avec attention, alors que le pays poursuit son programme avec le Fonds monétaire international. Pour les candidats aux concours, la fenêtre constitue une rare opportunité après cinq années de restriction. Pour l’exécutif, elle représente un test grandeur nature de sa capacité à concilier exigences sociales et orthodoxie financière. Selon Investir au Cameroun, l’annonce officielle a été publiée le 5 juin 2026.

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