L’armée camerounaise neutralise cinq séparatistes présumés dans le Nord-Ouest

L’armée camerounaise a indiqué avoir neutralisé cinq présumés séparatistes au cours d’une opération conduite dans la région du Nord-Ouest, l’un des deux foyers anglophones où une insurrection armée affronte les forces régulières depuis bientôt huit ans. L’annonce, relayée par les canaux officiels, s’inscrit dans une stratégie de communication désormais rodée des Forces de défense camerounaises (FDC), qui valorisent régulièrement les succès tactiques de leurs unités déployées dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. Aucun bilan détaillé sur les pertes éventuelles côté militaire n’a accompagné le communiqué.

Une opération de plus dans la crise anglophone

Le Nord-Ouest, zone de relief escarpé et de forte densité villageoise, constitue depuis le début de la crise l’un des terrains les plus disputés entre groupes armés séparatistes et unités camerounaises. Les combattants qui s’y revendiquent de l’« Ambazonie » opèrent par petites cellules mobiles, multipliant embuscades, enlèvements et destructions ciblées d’infrastructures publiques. Face à eux, Yaoundé a progressivement musclé son dispositif en y déployant le Bataillon d’intervention rapide (BIR), les unités de gendarmerie et des éléments de l’armée de terre.

La neutralisation de cinq éléments dans une seule séquence opérationnelle, si elle se confirme, traduit une intensité de feu non négligeable. Elle suggère un renseignement préalable suffisamment précis pour cibler un groupe constitué, plutôt qu’une rencontre fortuite. Ce type d’opération, mené dans des zones forestières ou périurbaines, repose sur la combinaison du renseignement humain, des informateurs locaux et de la surveillance des axes logistiques empruntés par les insurgés.

Un conflit qui pèse sur l’économie régionale

La crise anglophone, déclenchée en 2016 par des revendications corporatistes d’avocats et d’enseignants avant de basculer dans la lutte armée fin 2017, a provoqué le déplacement de centaines de milliers de personnes et lourdement affecté l’activité économique des deux régions. Les filières cacao, café et plantain, traditionnellement structurantes pour le Sud-Ouest et le Nord-Ouest, fonctionnent à régime réduit. Les opérations dites de « villes mortes » imposées par les groupes séparatistes paralysent périodiquement le commerce et la scolarité, fragilisant le tissu productif local.

Pour les investisseurs et les bailleurs présents au Cameroun, la persistance de ces poches d’insécurité constitue un facteur de risque structurel. Les coûts logistiques renchérissent, les chaînes d’approvisionnement se complexifient et l’accès aux zones rurales reste conditionné par des évaluations sécuritaires régulières. Plusieurs organisations humanitaires ont, par ailleurs, dénoncé des entraves à l’aide et signalé des exactions imputées aux deux camps, sans que les enquêtes promises débouchent toujours sur des sanctions visibles.

Quelle issue politique au-delà du volet militaire ?

Le pouvoir central a engagé depuis 2019 un Grand dialogue national censé apporter des réponses politiques et institutionnelles à la crise, avec à la clé l’octroi d’un statut spécial aux deux régions anglophones. Sur le terrain, les effets de cette décentralisation restent perçus comme insuffisants par une partie de la société civile et par la diaspora favorable à une formule fédérale, voire à l’indépendance. Les tentatives de médiation portées par des acteurs religieux et par certaines capitales étrangères n’ont pas davantage abouti à un cadre de négociation reconnu par les principales factions séparatistes.

Dans ce contexte, chaque opération militaire d’envergure produit un double effet. Elle consolide à court terme le récit de fermeté du gouvernement et rassure les chancelleries soucieuses de stabilité régionale, dans un environnement déjà marqué par la menace de Boko Haram à l’Extrême-Nord et par la pression sécuritaire venue de la Centrafrique. Mais elle peut aussi nourrir un cycle de représailles dans les villages où s’engagent les accrochages, compliquant la reconstruction de la confiance entre populations civiles et institutions.

L’annonce de ce nouveau bilan intervient à un moment où l’agenda politique camerounais reste dominé par la perspective de la prochaine échéance présidentielle et par les arbitrages budgétaires liés à la sécurité intérieure. La capacité des autorités à articuler réponse militaire et ouverture politique demeurera scrutée de près par les partenaires régionaux et internationaux du pays. Selon Journal du Cameroun, l’opération a bien permis la neutralisation de cinq présumés séparatistes dans le Nord-Ouest.

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