Tchad : Paris et N’Djamena relancent leur coopération militaire

Le retour de l’armée française au Tchad se prépare loin des projecteurs. Dix-huit mois après l’éviction brutale des soldats tricolores décidée par N’Djamena fin 2024, les autorités tchadiennes et françaises ont repris langue pour bâtir un nouveau cadre de coopération militaire bilatérale. Les discussions, menées en sourdine, marquent une inflexion notable dans une relation que beaucoup pensaient durablement abîmée par la rupture de la fin de mandat précédent.

Un retour militaire français pensé pour la discrétion

Le format envisagé tranche avec l’empreinte historique de la présence française au Sahel. Exit les bases visibles, les défilés et les centaines d’hommes stationnés en permanence : Paris privilégie désormais des dispositifs allégés, articulés autour de la formation, du renseignement et du conseil opérationnel. Cette approche s’inscrit dans la doctrine défendue par l’Élysée depuis l’annonce de la réorganisation du dispositif militaire français en Afrique, qui vise à réduire l’exposition politique des forces tout en maintenant une capacité d’action.

Pour N’Djamena, le calcul est tout aussi prudent. Le président de transition Mahamat Idriss Déby Itno, confirmé dans ses fonctions après le scrutin de 2024, doit composer avec une opinion publique sensible à la rhétorique souverainiste qui a balayé une partie du Sahel. La rupture de décembre 2024, présentée comme un acte d’émancipation, avait été saluée dans une partie de la sous-région. Y revenir frontalement exposerait le pouvoir tchadien à des critiques intérieures et à la pression de partenaires comme le Mali, le Burkina Faso ou le Niger, regroupés dans l’Alliance des États du Sahel (AES).

Le Sahel, équation stratégique pour Paris

La perte du dispositif tchadien avait privé la France de son dernier point d’appui significatif au cœur du Sahel, après les départs forcés du Mali en 2022, du Burkina Faso en 2023 et du Niger en 2023. N’Djamena occupait une position cardinale entre l’Afrique de l’Ouest, l’Afrique centrale et la Corne, à la charnière des théâtres libyen et soudanais. Son éloignement avait contraint l’état-major français à repenser son maillage régional, en s’appuyant davantage sur Djibouti, la Côte d’Ivoire et le Sénégal, eux-mêmes sommés de réduire la voilure.

La reprise du dialogue avec le Tchad redonne donc à Paris une carte qu’elle pensait perdue. Le pays demeure un observatoire précieux sur la guerre civile soudanaise, dont les répercussions humanitaires et sécuritaires débordent largement sur l’est tchadien. La région du Ouaddaï accueille plusieurs centaines de milliers de réfugiés soudanais, et les circuits d’armement liés au conflit fragilisent l’ensemble du bassin du lac Tchad, déjà éprouvé par les incursions de Boko Haram et de l’État islamique en Afrique de l’Ouest.

Une relation bilatérale recalibrée

Le futur cadre de coopération devrait s’écarter des accords de défense historiques qui liaient les deux pays depuis l’indépendance. Les négociateurs travaillent à un texte plus resserré, juridiquement étanche et politiquement moins inflammable. La question du statut des forces, des modalités d’intervention en cas de crise et des transferts de matériel constitue le cœur des discussions. Côté français, l’objectif est d’inscrire la présence dans une logique de partenariat assumée, sans clause d’assistance automatique susceptible d’être instrumentalisée par les opposants.

Le calendrier reste suspendu à plusieurs inconnues. La situation sécuritaire interne au Tchad, marquée par des tensions récurrentes dans le sud et autour de la transition politique, peut accélérer ou ralentir le processus. Les arbitrages français, eux, dépendent de la trajectoire budgétaire de la défense et de la capacité de l’exécutif à imposer un agenda africain renouvelé après les revers diplomatiques accumulés dans la bande sahélo-saharienne. Reste que la dynamique enclenchée témoigne, des deux côtés, d’une volonté de ne pas laisser le terrain entièrement aux compétiteurs russes, turcs ou émiratis, déjà très actifs à N’Djamena.

Concrètement, aucune date n’a été officialisée pour le retour effectif des premiers contingents. Les contours définitifs de l’accord, sa publicité éventuelle et la communication politique qui l’accompagnera feront l’objet d’un cadrage minutieux dans les prochains mois. Selon Le Monde Afrique, les deux capitales avancent à pas feutrés pour éviter tout faux pas susceptible de réveiller les controverses qui avaient précipité la rupture de 2024.

Pour aller plus loin

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