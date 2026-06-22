Washington et Téhéran ouvrent un nouveau cycle de négociations

Les négociations américano-iraniennes entrent dans une phase active, alors que Donald Trump ajoute une variable inattendue à l’équation régionale : la possibilité de transférer la gestion du dossier du Hezbollah libanais aux nouvelles autorités syriennes conduites par Ahmad al-Charaa. L’annonce, rapportée par le quotidien libanais Al Akhbar, intervient à un moment où le rapport de force entre Washington et Téhéran se reconfigure autour du nucléaire, des sanctions et de l’architecture sécuritaire du Levant.

Une reprise des pourparlers sous haute tension

Les discussions, qualifiées d’indirectes par les sources citées, marquent le retour d’un canal diplomatique régulièrement interrompu depuis le retrait américain de l’accord de Vienne en 2018. L’administration Trump, revenue aux affaires, alterne pression maximale et ouvertures conditionnelles. Côté iranien, la délégation aborde ces échanges avec prudence, consciente que la marge de manœuvre s’est rétrécie après les revers militaires subis par l’axe régional piloté depuis Téhéran.

L’enjeu immédiat porte sur le programme nucléaire et la levée éventuelle de certaines sanctions. Mais le cadre de la discussion déborde largement ce périmètre technique. Washington cherche à obtenir des engagements sur les capacités balistiques iraniennes et sur le soutien apporté aux acteurs non étatiques que sont le Hezbollah, les Houthis et les milices irakiennes affiliées. Pour Téhéran, ces dossiers constituent autant de cartes à conserver qu’il s’agit de monnayer au meilleur prix.

Le pari syrien de Donald Trump

La déclaration la plus saillante concerne le Liban. En menaçant de transmettre le dossier du Hezbollah à Ahmad al-Charaa, le président américain fait un pari diplomatique inédit. Le nouveau pouvoir à Damas, issu de la prise de contrôle par Hayat Tahrir al-Cham fin 2024, se retrouverait ainsi investi d’un rôle d’arbitre sur la question chiite libanaise. Une telle hypothèse aurait paru impensable il y a encore dix-huit mois, lorsque le régime de Bachar al-Assad servait de pont logistique entre l’Iran et son allié libanais.

Le message s’adresse simultanément à plusieurs destinataires. À Téhéran, il signifie que la profondeur stratégique iranienne au Levant n’est plus garantie et que la voie d’approvisionnement par la Syrie peut désormais être instrumentalisée contre les intérêts de la République islamique. Aux dirigeants du Hezbollah, il rappelle que la protection traditionnelle dont bénéficiait l’organisation à travers le couloir syrien appartient au passé. Au gouvernement libanais enfin, il indique que la souveraineté de Beyrouth sur ses propres affaires sécuritaires reste subordonnée à des arbitrages extérieurs.

Beyrouth, point de fragilité du nouvel ordre régional

Le Liban traverse une séquence d’extrême vulnérabilité. Les opérations militaires israéliennes de l’automne 2024 ont décapité une partie de l’appareil du Hezbollah, affaibli ses capacités de commandement et entamé son crédit politique. Le cessez-le-feu en vigueur reste précaire, régulièrement violé, et la mise en œuvre de la résolution 1701 du Conseil de sécurité demeure inachevée. Dans ce contexte, voir le pouvoir syrien désigné comme interlocuteur potentiel sur les affaires libanaises ajoute une couche d’incertitude à un édifice institutionnel déjà chancelant.

Les autorités libanaises, qui tentent de relancer un processus politique après l’élection présidentielle de janvier, redoutent une tutelle régionale renouvelée. Le nouveau gouvernement plaide pour le monopole étatique sur les armes et négocie patiemment la déconnexion entre l’armée régulière et les forces parallèles. La pression américaine, si elle se cristallise autour d’un canal syrien, pourrait contrarier cet équilibre encore embryonnaire.

Reste l’inconnue iranienne. La République islamique a publiquement minimisé la menace de Donald Trump, tout en mesurant la portée du signal. La séquence diplomatique qui s’ouvre déterminera si les pourparlers américano-iraniens débouchent sur un compromis transactionnel ou s’enlisent dans une nouvelle phase de confrontation. Selon Al Akhbar, les prochains rendez-vous techniques fixeront le cap des semaines à venir.

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