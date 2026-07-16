Plainte contre Ousmane Sonko à Dakar pour propos sur Touba

La procédure vise Ousmane Sonko, chef du gouvernement sénégalais et figure centrale du Pastef, après des propos tenus publiquement au sujet de flux financiers douteux qui auraient prospéré dans la ville sainte de Touba, capitale du mouridisme. Selon les éléments rapportés par la presse dakaroise, un plaignant a saisi le parquet du tribunal de grande instance de Dakar afin que la justice se prononce sur la portée et les éventuelles conséquences pénales de ces déclarations. L’affaire intervient dans un climat politique déjà tendu, marqué par une recomposition institutionnelle rapide depuis l’accession au pouvoir de la nouvelle majorité en 2024.

Une plainte qui met en cause la parole d’un Premier ministre

La phrase incriminée, « de l’argent sale est entré à Touba », a été prononcée par Ousmane Sonko dans le cadre de ses prises de parole publiques sur la moralisation de la vie économique et sur les circuits financiers opaques qui traversent le pays. Pour le plaignant, l’assertion jette le discrédit sur la cité religieuse et, par ricochet, sur la communauté mouride qui en constitue le cœur spirituel. La saisine du procureur de Dakar vise ainsi à qualifier juridiquement ces propos, entre liberté d’expression d’un responsable politique et possible atteinte à l’honneur d’une collectivité.

La démarche judiciaire soulève une question institutionnelle rarement tranchée au Sénégal : dans quelle mesure un Premier ministre en exercice peut-il être poursuivi pour des déclarations tenues à l’occasion de ses fonctions ou en marge de celles-ci ? Le parquet devra apprécier la recevabilité de la plainte, puis, le cas échéant, décider de l’ouverture d’une enquête préliminaire. Aucun calendrier officiel n’a été communiqué à ce stade par les autorités judiciaires.

Touba, sanctuaire économique et enjeu politique

Touba n’est pas une ville comme les autres au Sénégal. Fondée en 1887 par Cheikh Ahmadou Bamba, elle est le centre spirituel de la confrérie mouride, dont l’influence sociale, économique et électorale demeure considérable. La cité abrite un tissu commercial dense, des flux financiers importants liés au négoce, à l’immobilier et aux transferts de la diaspora, ainsi qu’un statut particulier hérité d’un modus vivendi ancien avec l’État central. Toute mise en cause publique de la probité des circuits économiques toubiens touche donc à un équilibre politico-religieux façonné sur plusieurs décennies.

En évoquant l’irruption d’« argent sale » dans la ville sainte, Ousmane Sonko s’inscrit dans la ligne de campagne de la lutte contre la corruption et le blanchiment, portée par le Pastef depuis son arrivée à la tête de l’exécutif. Mais la formulation, jugée abrupte par une partie de l’opinion, a immédiatement suscité des réactions dans les milieux religieux et politiques. Plusieurs voix ont réclamé des éclaircissements sur les faits précis visés, sur les personnes concernées et sur les mesures prises par les services de l’État pour endiguer ces flux, notamment la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF).

Un test pour la relation entre l’État et les confréries

Au-delà du volet strictement judiciaire, la plainte déposée devant le procureur de Dakar constitue un test pour la relation, historiquement structurante, entre l’appareil d’État sénégalais et les grandes familles religieuses. La classe politique observe la manière dont le gouvernement d’Ousmane Sonko articulera son discours de rupture avec le respect dû aux khalifes généraux, ces derniers ayant longtemps joué un rôle d’arbitrage dans les crises institutionnelles du pays.

Les investisseurs et partenaires internationaux du Sénégal suivent également l’affaire avec attention. Dakar figure parmi les places financières les plus scrutées d’Afrique de l’Ouest, et toute évocation officielle de blanchiment sur son territoire nourrit les débats au sein du Groupe intergouvernemental d’action contre le blanchiment d’argent en Afrique de l’Ouest (GIABA). Le traitement de la plainte, autant que la réponse politique qui l’accompagnera, dira beaucoup de la capacité du nouveau pouvoir à conjuguer discours anticorruption et gestion apaisée des équilibres internes.

Selon Seneweb, la plainte a été formellement enregistrée devant le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Dakar.

Pour aller plus loin

L’ONU somme Bamako de localiser l’opposant Mountaga Tall · Sénégal : Al Aminou Lo recadre publiquement Ousmane Sonko · Sud-Kivu : les acteurs sociaux alertent sur une vague d’enlèvements

J’aime ça : J’aime chargement…