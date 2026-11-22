La décision mauritanienne de ne pas renouveler son protocole de pêche avec l’Union européenne marque un tournant pour toute la façade atlantique ouest-africaine. Nouakchott était, depuis 1987, l’un des partenaires les plus constants de Bruxelles dans ce dossier, et son accord figurait parmi les plus importants jamais signés par la Commission européenne avec un pays tiers, toutes zones confondues. En refermant ce chapitre, la Mauritanie ouvre une séquence où Dakar, Nouakchott et bientôt Bissau redéfinissent chacun à leur manière les conditions d’accès à leur zone économique exclusive.

Un accord mauritanien parmi les plus lourds signés par Bruxelles

Le protocole liant la Mauritanie à l’Union européenne a longtemps constitué la vitrine de la politique extérieure commune de la pêche. Les contreparties financières versées par Bruxelles à Nouakchott se sont, au fil des renouvellements successifs, maintenues à des niveaux élevés, de l’ordre de plusieurs dizaines de millions d’euros par an, en échange d’un accès à des quotas portant principalement sur les petits pélagiques, les céphalopodes, les crevettes profondes et le thon. La flotte espagnole, largement majoritaire, ainsi que des navires portugais, français, italiens et néerlandais, exploitaient ces droits dans une zone réputée parmi les plus poissonneuses du monde, alimentée par l’upwelling du courant des Canaries.

Le choix mauritanien n’intervient pas dans un vide stratégique. Il s’inscrit dans une inflexion plus large, perceptible depuis que Nouakchott a multiplié les investissements dans ses infrastructures portuaires, en particulier autour du pôle de Nouadhibou, et renforcé les exigences de débarquement local sur les captures. La volonté affichée est de capter davantage de valeur ajoutée sur place : transformation, conserveries, farine et huile de poisson, emplois à terre. Cette logique de contenu local, familière aux secteurs minier et pétrolier, gagne désormais la ressource halieutique.

Le précédent sénégalais et la doctrine de souveraineté halieutique

Le non-renouvellement sénégalais, intervenu dans le sillage de l’alternance politique de 2024, a servi de matrice. Le nouveau pouvoir à Dakar avait fait de la renégociation des accords jugés déséquilibrés un marqueur de campagne, en pointant particulièrement l’épuisement des stocks de petits pélagiques dont dépendent la sécurité alimentaire régionale et plusieurs centaines de milliers de pêcheurs artisanaux. Le Sénégal n’exportait pas simplement un message politique : il testait la capacité de Bruxelles à accepter une relation plus asymétrique, où l’État côtier dicte davantage les termes.

Nouakchott suit une trajectoire comparable, mais depuis une position de force différente. La Mauritanie dispose de capacités de contrôle maritime plus structurées, d’une rente minière et gazière qui amortit la perte d’une contrepartie européenne, et d’une diversification avancée de ses partenaires, notamment vers la Chine, la Russie et la Turquie, déjà très présents dans la pêche industrielle régionale. Le calcul est donc moins coûteux qu’il n’y paraît, et peut-être plus politique qu’économique.

Guinée-Bissau : le prochain rendez-vous diplomatique

Reste le cas de Bissau. Le protocole en vigueur entre la Guinée-Bissau et l’Union européenne est l’un des plus généreux du continent rapporté à la taille du pays, les contreparties européennes y pesant une part significative des recettes publiques. Toute remise en cause aurait un impact budgétaire direct, ce qui place les autorités bissau-guinéennes dans une équation plus contrainte que leurs voisines. La question est donc moins celle d’une rupture que celle d’une renégociation plus exigeante, portant sur les quotas, la transparence des captures, la lutte contre la pêche illicite et la place des opérateurs nationaux.

Pour la Direction générale des affaires maritimes et de la pêche de la Commission européenne, l’enjeu dépasse la seule Afrique de l’Ouest. Les accords dits de partenariat de pêche durable constituent l’un des piliers de la présence maritime de l’Union au large des côtes africaines, du Maroc aux Seychelles. Leur contestation simultanée par plusieurs capitales oblige Bruxelles à repenser un modèle conçu dans les années 1980, à une époque où le rapport de force diplomatique, les capacités de contrôle et la conscience environnementale différaient profondément.

Le signal envoyé depuis Nouakchott dépasse ainsi la seule question des licences. Il consacre l’émergence d’un bloc côtier ouest-africain décidé à renégocier les termes de sa relation halieutique avec l’Europe, en s’appuyant sur la rareté croissante de la ressource comme levier. Les prochains mois diront si Bissau rejoint ce mouvement ou si elle parvient à arracher un compromis qui préserve à la fois ses recettes et sa marge de manœuvre.

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