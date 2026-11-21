La visite du général Birame Diop à Abidjan traduit d’abord une inquiétude budgétaire. Le président de la Commission de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest s’est entretenu avec le chef de l’État ivoirien Alassane Ouattara pour évoquer la refonte du cadre financier de l’organisation, un chantier que la Conférence des chefs d’État a inscrit parmi ses priorités après les secousses institutionnelles des deux dernières années. La Côte d’Ivoire, première économie francophone de la zone et contributrice de premier plan, dispose à cet égard d’un poids décisif dans les arbitrages à venir.

Une CEDEAO amputée de trois contributeurs sahéliens

Le contexte dans lequel s’inscrit cette démarche de la CEDEAO est inédit. Depuis le 29 janvier 2025, date d’effet du retrait conjoint du Mali, du Burkina Faso et du Niger annoncé un an plus tôt, l’organisation régionale a vu son périmètre se réduire à douze États membres. Les trois pays, désormais regroupés au sein de l’Alliance des États du Sahel (AES), représentaient ensemble près de 76 millions d’habitants et une part significative du prélèvement communautaire, cette taxe de 0,5 % appliquée aux importations extérieures qui constitue la principale source d’autofinancement de la Commission depuis 2003.

La mécanique est connue des trésoriers de la Commission. Les recettes du prélèvement sont collectées par les administrations douanières nationales puis reversées à Abuja, siège de l’institution. Le retrait de trois pays enclavés, dont le Niger et le Burkina Faso dépendent fortement des ports de Lomé, Cotonou, Tema et Abidjan pour leurs importations, redessine mécaniquement la cartographie des flux soumis au prélèvement et complique le calcul des arriérés. La question de la traçabilité des marchandises en transit, déjà sensible avant 2024, devient un point de friction budgétaire majeur.

La Côte d’Ivoire, pivot d’un nouvel équilibre contributif

Dans ce paysage recomposé, Abidjan occupe une position charnière. La Côte d’Ivoire figure, aux côtés du Nigeria, du Ghana et du Sénégal, parmi les premiers pourvoyeurs de ressources communautaires. Son économie, dont la croissance s’est maintenue autour de 6 % par an sur la période récente selon les projections de la Banque africaine de développement, génère un volume d’importations taxables qui alimente directement les caisses de la Commission. Toute réforme du mode de contribution, qu’il s’agisse de relever le taux du prélèvement, d’en élargir l’assiette ou d’introduire une clé de répartition pondérée, suppose donc l’adhésion préalable du gouvernement ivoirien.

L’entretien avec Alassane Ouattara s’inscrit dans cette logique de concertation bilatérale, avant d’éventuels arbitrages collégiaux. Le président ivoirien, qui a toujours défendu une CEDEAO forte y compris pendant la crise sahélienne, est l’un des interlocuteurs les plus écoutés de la Commission. Son soutien conditionnera la capacité de Birame Diop à présenter, lors des prochains sommets des chefs d’État, un paquet de mesures susceptible de rééquilibrer durablement les comptes.

Un ancien ministre sénégalais à la manœuvre

Le profil du nouveau président de la Commission n’est pas étranger à cette orientation. Officier général de l’armée de l’air sénégalaise, ancien chef d’état-major général des armées puis ministre des Forces armées sous la présidence de Macky Sall entre 2022 et 2024, Birame Diop a fait l’essentiel de sa carrière à la croisée des questions sécuritaires et institutionnelles. Il connaît de l’intérieur les fragilités de l’architecture ouest-africaine, notamment la Force en attente de la CEDEAO dont le financement est resté en souffrance malgré les engagements répétés.

Son approche consiste à relier la soutenabilité budgétaire à la crédibilité politique. Sans ressources stables, la Commission ne peut ni déployer ses missions d’observation électorale, ni soutenir les processus de transition, ni maintenir ses programmes d’intégration économique, qu’il s’agisse de la monnaie unique ou du schéma de libéralisation des échanges. Le chantier financier est donc indissociable de la refondation politique engagée depuis le sommet extraordinaire de décembre 2024.

Reste à convaincre les douze États membres restants qu’une organisation plus resserrée peut rester un instrument utile, à condition d’en revoir les moyens. La tournée qui pourrait suivre, dans d’autres capitales de la région, dira si le compromis esquissé à Abidjan est transposable à l’échelle communautaire. Pour la CEDEAO, l’exercice est aussi un test de résilience institutionnelle.

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