Les Forces armées maliennes (FAMa) ont annoncé la libération de 24 de leurs soldats qui se trouvaient entre les mains de groupes armés qualifiés de terroristes. L’opération, revendiquée depuis Bamako, constitue un fait d’armes revendiqué par la hiérarchie militaire, qui livre rarement ce type d’information sur le sort de ses personnels capturés au cours des trois dernières années. Le chiffre, précis, tranche avec l’opacité habituelle entourant les pertes et les prisonniers côté malien.

Un signal de communication militaire inhabituel à Bamako

Depuis la double prise du pouvoir par la junte en août 2020 puis en mai 2021, la doctrine de communication des FAMa s’est resserrée autour d’un récit d’offensives victorieuses contre les groupes jihadistes. Les bulletins de l’état-major, relayés par la Direction de l’information et des relations publiques des armées (Dirpa), privilégient les bilans d’assaillants neutralisés et de caches détruites. Les captifs maliens, en revanche, apparaissent peu, sauf à l’occasion de vidéos de propagande diffusées par les groupes eux-mêmes.

La revendication d’une libération groupée de 24 militaires s’inscrit donc en rupture. Elle suppose que l’état-major ait estimé que la nouvelle servait son récit, soit parce que l’opération a été conduite avec succès par les unités spéciales, soit parce que les soldats ont été récupérés au terme d’une tractation dont le détail restera couvert. À défaut d’informations officielles sur les circonstances exactes, trois hypothèses dominent : un assaut combiné avec appui aérien, une évasion favorisée par une frappe, ou une remise négociée via des intermédiaires communautaires.

Le Mali face à un JNIM qui a changé d’échelle

Le contexte opérationnel pèse sur la portée de l’annonce. Le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (JNIM), affilié à Al-Qaïda et dirigé par Iyad Ag Ghali, a considérablement étendu son emprise depuis le retrait de la force française Barkhane, effectif en août 2022, puis celui de la Mission des Nations unies au Mali (Minusma), achevé en décembre 2023. L’organisation a imposé des blocus prolongés à des villes du centre comme Boni, Bandiagara ou Djibo côté burkinabè, et multiplie depuis 2024 les attaques coordonnées contre des emprises militaires.

Selon les données compilées par le projet Armed Conflict Location and Event Data (ACLED), le Mali a franchi en 2023 et 2024 des seuils de violence inédits depuis le début du conflit en 2012, avec plusieurs milliers de morts annuels liés aux affrontements et aux exactions. La capture de militaires lors d’embuscades sur les axes du centre et de la boucle du Niger est devenue un mode opératoire régulier du JNIM, qui s’en sert tant pour négocier des libérations de ses propres combattants que pour alimenter sa propagande.

Un précédent qui éclaire l’opération malienne

La libération de 24 soldats renvoie à des épisodes antérieurs qui structurent la mémoire militaire sahélienne. En octobre 2020, le gouvernement de Bah N’Daw avait obtenu la libération de l’opposant Soumaïla Cissé et de l’humanitaire française Sophie Pétronin en échange d’environ 200 combattants jihadistes et d’une rançon, selon les témoignages recueillis à l’époque par plusieurs médias internationaux. Ce précédent a installé l’idée qu’une partie des dénouements se joue dans la discrétion des médiations.

À l’inverse, les assauts frontaux pour récupérer des captifs sont plus rares et plus risqués. L’armée nigérienne avait mené une telle opération en 2021 dans la région de Tillabéri, avec un bilan lourd. Au Nigeria, les tentatives similaires contre Boko Haram ou l’État islamique en Afrique de l’Ouest (ISWAP) ont montré que la marge de manœuvre militaire dépend étroitement du renseignement humain disponible sur place.

Reste que, pour les autorités de transition dirigées par le général Assimi Goïta, l’annonce vient nourrir un discours de souveraineté retrouvée, alors que le partenariat militaire avec la Russie, matérialisé par la présence des combattants d’Africa Corps succédant à Wagner, est présenté comme la clé de voûte du dispositif sécuritaire. La récupération de ces 24 soldats, quelle que soit sa mécanique, sera lue à Bamako comme la preuve que l’appareil militaire malien conserve une capacité d’initiative, dans un théâtre où les défaites tactiques se sont enchaînées depuis la bataille de Tinzaouaten en juillet 2024.

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