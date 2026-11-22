La notation souveraine du Gabon reste bloquée au bas de l’échelle. En maintenant la note à CCC-, Fitch Ratings place Libreville dans la catégorie des émetteurs considérés comme exposés à un risque de défaut substantiel, et parmi les moins bien notés de la Communauté économique et monétaire d’Afrique centrale (Cémac). Cette décision tombe au moment où l’exécutif gabonais, issu de la transition engagée après le renversement d’Ali Bongo en août 2023, défend un projet de loi de finances 2027 marqué par une révision à la baisse de ses dépenses.

Un signal défavorable pour l’accès au marché régional

Une note CCC- n’est pas une étiquette anodine. Dans la grille de Fitch, elle correspond à un défaut jugé possible à brève échéance, et elle renchérit mécaniquement le coût du financement. Pour le Trésor gabonais, qui mobilise une part croissante de ses besoins sur le marché des titres publics de la Banque des États de l’Afrique centrale (BEAC), cela se traduit par des taux d’intérêt plus élevés sur les bons et obligations assimilables, ainsi qu’une base d’investisseurs plus étroite. Les banques commerciales de la zone Cémac, principales souscriptrices, intègrent la notation dans leurs ratios de risque et modulent leurs appétits en conséquence.

Le Gabon est devenu, au cours des dernières années, l’un des émetteurs souverains les plus actifs de la sous-région sur le compartiment court. Cette dépendance au refinancement de marché rend la notation plus sensible qu’ailleurs. À l’international, la sortie éventuelle d’un nouvel eurobond, après celui de 2024, deviendrait nettement plus coûteuse à ce niveau de risque, voire difficile à placer sans garantie partielle d’une institution multilatérale.

Les fragilités que la rigueur budgétaire ne suffit pas à corriger

L’exécutif gabonais met en avant un effort de maîtrise des dépenses dans le projet de budget 2027, dans la continuité des engagements pris devant le Fonds monétaire international. La réalité que scrutent les analystes de Fitch est toutefois plus large. Elle inclut le niveau de la dette publique, qui a franchi la barre des 70 % du produit intérieur brut selon les estimations officielles communiquées en 2024, la question récurrente des arriérés intérieurs et extérieurs, et la tension sur la liquidité en devises dans la zone franc.

La dépendance aux hydrocarbures reste un autre facteur structurant. Le pétrole représente encore près de 60 % des recettes d’exportation et environ 38 % des recettes budgétaires, dans un contexte de déclin tendanciel de la production, passée sous les 200 000 barils par jour. Toute correction des cours internationaux affecte immédiatement la capacité du Trésor à honorer un service de la dette devenu l’un des postes les plus lourds du budget général.

Le Gabon au miroir de ses voisins de la Cémac

La comparaison régionale éclaire la sévérité du diagnostic. Le Cameroun, première économie de la sous-région, est noté dans la catégorie B par les principales agences, soit plusieurs crans au-dessus. La République du Congo, longtemps classée parmi les plus fragiles après son défaut de 2016, a amorcé une stabilisation au cours des dernières années. La Guinée équatoriale ne sollicite quasiment pas les marchés internationaux. À l’inverse, la République centrafricaine et le Tchad, confrontés à des chocs sécuritaires et budgétaires, restent dans des catégories spéculatives élevées, mais sans partager exactement le même profil de liquidité que le Gabon.

Dans ce paysage, Libreville cumule une singularité : un niveau de revenu par habitant parmi les plus élevés de la zone franc, mais un profil de risque souverain proche de celui des pays les plus vulnérables du continent. C’est précisément ce décalage que la note CCC- vient de nouveau sanctionner.

Un test de crédibilité pour la transition d’Oligui Nguema

Pour le président Brice Oligui Nguema, la notation est devenue un indicateur politique autant que financier. Elle conditionne la capacité à boucler les budgets, à honorer les salaires de la fonction publique et à financer les chantiers d’infrastructures promis depuis le changement de régime. Un relèvement de la note suppose un accord de programme avec le FMI, un apurement crédible des arriérés et des signaux tangibles sur la gouvernance des entreprises publiques du secteur pétrolier et minier. Tant que ces conditions ne sont pas réunies, la contrainte financière continuera de peser sur la trajectoire de la transition gabonaise.

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